Ошибки, баги, вопросы - страница 3367
int ticket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,fmax((AccountBalance()/DepoPerLot)*0.01),Ask,30,0,0,"",0,0,clrNONE);
fmax принимает два значения и из них выбирает наибольшее. У Вас там всего одно значение.
А почему так нельзя?
А почему так нельзя?
Не знаю, но можно так.
Не знаю, но можно так.
Благодарю.
Я подписан на трейдера, через сервис MQL 5
Меня так же установлена утилита, которая увеличивает копируемый лот. Проблема в том, что я единственный клиент из 30 таких же, подписанных на этого трейдера, у которого сделки были закрыты с минусом в 60%. Закрыты были разом, как буд-то поступил сигнал
Прикрепляю логи, журнал, так же номера сделок
Если для детального расследования нужно что-то ещё - сообщите пожалуйста что это
Скриншот сделок провайдера, последнее закрытие было 10.07
Скриншот моих сделок, закрытие произошло 18.07
Помогите разобраться пожалуйста.
Тяжело читать текстовые логи картинками :)
Тем более, что на первом скриншоте сделки от 10 числа, а логи картинкой - за 18-е ...
Вот на вскидку:
То есть, если у вас закроется (сами закрыли, или вы копируете стоп лосс и тейк профит в настройках и у вас там по sl или tp закрылось),
а у провайдера - еще открыта, то система опять откроет эту сделку, но уже по невыгодной (рыночной на данный момент) цене. Вряде случаев не рекомендуется ставить "галочку" в настройках по копированию sl и tp.
Попробуйте посмотреть логи и найти еще причины сами, так как в логах все должно быть написано.
Пытаюсь рассчитать значения скользящего среднего Халла для предпоследнего бара и получаю некорректное значение. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем причина?
опечатка в описании функции GetPointer.
Возможно ли в такой ситуации задать пустой "прибавку" к имени переменной?