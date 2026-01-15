Ошибки, баги, вопросы - страница 3376

Aleksey Vyazmikin #:

Опубликовал обновлённую версию продукта 1.6

Хочу скачать демо - нажимаю "Скачать демо бесплатно", открывается страничка маркета в терминале, а там версия продукта 1.5.

Почему так?


Нажимать надо (также, как и покупать) - прямо из Метатрейдера.
Например - ищу по поиску:

 
Sergey Golubev #:

Нажимать надо (также, как и покупать) - прямо из Метатрейдера.
Например - ищу по поиску:
Например - ищу по поиску:

Я и так и так пробовал - результат был один. Возможно, обновление происходит с задержкой, или же это кэш не обновляется...

Сейчас правильно отображается.
 
приветствую, проблема с подключением сети к мт4-мт5 на mac os, справа снизу где сеть пишет нет связи. Не пойму почему в журнале сообщение будто бы я вошел с windows. Прошу подскажите как быть, не могу ни где найти решение проблемы.
 
Ошибка при выполнении: 
struct A {
    A() : i( ii++ ) { Print( "+", i ); } //создание(+)
    ~A()            { Print( "-", i ); } //удаление(-)
    const int i;
    static int ii;
};
int A::ii = 1;
void OnStart()
{
    A a[3];
}

Результат:   +1+2+3-1-2-3

Ожидалось: +1+2+3-3-2-1

 
A100 #:

Результат:   +1+2+3-1-2-3

Ожидалось: +1+2+3-3-2-1

Почему это ошибка, а не особенность?

ЗЫ ArrayReverse влияет на последовательность вызовов деструктуров. Т.е. стека нет в принципе для элементов массивов (не переменных). Даже для const-массивов.
 
fxsaber #:
ЗЫ ArrayReverse влияет на последовательность вызовов деструктуров.

Значит еще одна ошибка -  ArrayReverse не должен влиять

fxsaber #:
Т.е. стека нет в принципе для элементов массивов (не переменных). Даже для const-массивов.

А почему для элементов массива нет, а для переменных есть? Чем они лучше/хуже?

 
fxsaber #:

Почему это ошибка, а не особенность?

Это Вы должны объяснить почему. Вы исходите из того, что переменные и массивы должны отличаться - тогда объясните почему. Я же исхожу из того, что принципиальных отличий быть не должно:

template<typename T>
struct A {
    A() : i( ii++ ) { Print( "+", i ); } //создание(+)
    ~A()            { Print( "-", i ); } //удаление(-)
    const int i;
    static int ii;
};
template<typename T>
int A::ii = 1;
void f1() { A< int> a1, a2, a3; } //(1)
void f2() { A<uint> a[3];       } //(2)
void OnStart()
{              //Результат:   //порядок
   f1(); //(1) //+1+2+3-3-2-1 //LIFO
   f2(); //(2) //+1+2+3-1-2-3 //FIFO
}
Результат разный, а какая принципиальная разница между (1) и (2) ?
 

Добрый день. При тестировании советника в МТ5 обнаружил, что некоторые сигналы не отрабатываются. Вставил вот такой код.

   if(!t.Buy(lot)){
     FileWrite(h, "не удалось открыть позицию buy", t.ResultRetcode());

Оказывается, возникает ошибка 10018 ( Рынок закрыт). Но на графике есть такая свеча, а торговля ведется только по ценам открытия. Почему тестер генерирует ошибку?

 
W0wa0 #:

Добрый день. При тестировании советника в МТ5 обнаружил, что некоторые сигналы не отрабатываются. Вставил вот такой код.

Оказывается, возникает ошибка 10018 ( Рынок закрыт). Но на графике есть такая свеча, а торговля ведется только по ценам открытия. Почему тестер генерирует ошибку?

У вас биржевой инструмент?

 
Aleksey Vyazmikin #:

У вас биржевой инструмент?

EURUSD на демосчете.

