Ошибки, баги, вопросы - страница 3376
Опубликовал обновлённую версию продукта 1.6
Хочу скачать демо - нажимаю "Скачать демо бесплатно", открывается страничка маркета в терминале, а там версия продукта 1.5.
Почему так?
Нажимать надо (также, как и покупать) - прямо из Метатрейдера.
Я и так и так пробовал - результат был один. Возможно, обновление происходит с задержкой, или же это кэш не обновляется...Сейчас правильно отображается.
Результат: +1+2+3-1-2-3
Ожидалось: +1+2+3-3-2-1
Почему это ошибка, а не особенность?ЗЫ ArrayReverse влияет на последовательность вызовов деструктуров. Т.е. стека нет в принципе для элементов массивов (не переменных). Даже для const-массивов.
ЗЫ ArrayReverse влияет на последовательность вызовов деструктуров.
Значит еще одна ошибка - ArrayReverse не должен влиять
Т.е. стека нет в принципе для элементов массивов (не переменных). Даже для const-массивов.
А почему для элементов массива нет, а для переменных есть? Чем они лучше/хуже?
Почему это ошибка, а не особенность?
Это Вы должны объяснить почему. Вы исходите из того, что переменные и массивы должны отличаться - тогда объясните почему. Я же исхожу из того, что принципиальных отличий быть не должно:Результат разный, а какая принципиальная разница между (1) и (2) ?
Добрый день. При тестировании советника в МТ5 обнаружил, что некоторые сигналы не отрабатываются. Вставил вот такой код.
Оказывается, возникает ошибка 10018 ( Рынок закрыт). Но на графике есть такая свеча, а торговля ведется только по ценам открытия. Почему тестер генерирует ошибку?
У вас биржевой инструмент?
EURUSD на демосчете.