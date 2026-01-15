Ошибки, баги, вопросы - страница 3369
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодня обновился МТ5 на 3869 билд.
Возникли проблемы с комментариями у стрелок индикаторов.
Вот код для демонстрации, наведите на любую стрелку, у меня попадает все что идет после " во всплывающий комментарий.
вот так это стало выглядеть
Сегодня обновился МТ5 на 3869 билд.
Возникли проблемы с комментариями у стрелок индикаторов.
Вот код для демонстрации, наведите на любую стрелку, у меня попадает все что идет после " во всплывающий комментарий.
вот так это стало выглядеть
Разберёмся
Ещё unknown identifier на многие переменные вылазит при отладке.
3869 билд.
Ещё unknown identifier на многие переменные вылазит при отладке.
3869 билд.
Исправили в 3870. Спасибо)
в mql5 использую group: input group "General Settings". Но в настройках не отображается вся строка General Settings, только "neral Settings". И так с каждой строкой где используется group. В чем может быть проблема? Модератор, я удалил пост из другой ветки
В той ветке разработчики чаще появляются. Но дело Ваше, конечно.
В той ветке разработчики чаще появляются. Но дело Ваше, конечно.
Я не знал. Думал там вопросы к конкретному билду. Буду тогда надеятся что кто-то здесь ответит.
Вопрос разработчикам: Если есть включенный Lan адаптер и включенный Wifi адаптер. На обоих есть интернет. Терминал берет интернет c Wifi и не переходит на Lan. Нормальная ли это ситуация ?
Как воспроизвести: Включаем Lan адаптер и Wifi адаптер. Запускаем терминал. Терминал работает через Lan. Выключаем Lan. Терминал переходит на Wifi. Включаем Lan. Терминал так и сидит на Wifi , это видно по исполнению в 60 мс. Выключаем Wifi. Терминал переходит на Lan, это видно по исполнению 10 мс.
Проверял на Windows 7 без настроек. На Windows 8,10 ( возможно, что настраивал) . Браузеры всегда работают, через Lan если он включен, а терминал, что-то не хочет.
Вопрос разработчикам: Если есть включенный Lan адаптер и включенный Wifi адаптер. На обоих есть интернет. Терминал берет интернет c Wifi и не переходит на Lan. Нормальная ли это ситуация ?
Как воспроизвести: Включаем Lan адаптер и Wifi адаптер. Запускаем терминал. Терминал работает через Lan. Выключаем Lan. Терминал переходит на Wifi. Включаем Lan. Терминал так и сидит на Wifi , это видно по исполнению в 60 мс. Выключаем Wifi. Терминал переходит на Lan, это видно по исполнению 10 мс.
Проверял на Windows 7 без настроек. На Windows 8,10 ( возможно, что настраивал) . Браузеры всегда работают, через Lan если он включен, а терминал, что-то не хочет.
А терминал тут разве влияет на управление трафика? Вроде как поведение напротив разумнае - связь удерживается там, где она есть.