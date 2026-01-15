Ошибки, баги, вопросы - страница 3369

Новый комментарий
 

Сегодня обновился МТ5 на 3869 билд.

Возникли проблемы с комментариями у стрелок индикаторов.

Вот код для демонстрации, наведите на любую стрелку, у меня попадает все что идет после " во всплывающий комментарий.

#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot buy
#property indicator_label1  "buy"
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_width1  1
//--- plot sell
#property indicator_label2  "sell"
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_width2  1


double         buyBuffer[];
double         sellBuffer[];


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {

//--- indicator buffers mapping
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, _Digits);

   SetIndexBuffer(0,buyBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,sellBuffer,INDICATOR_DATA);
  

   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,233);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,234);
  

   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
   
   ArraySetAsSeries(buyBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(sellBuffer,true);
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   /*
   const long& tick_volume[],  // Tick Volume
   const long& volume[],       // Real Volume
   */
//---
  /* if(!SymbolIsSynchronized(_Symbol))
     {
      Print("No is Synchronized! Update.");
      return 0;
     }*/

   ArraySetAsSeries(high,true);
   ArraySetAsSeries(low,true);
   
//---
   buyBuffer[0]=0;
   sellBuffer[0]=0;
  
   for(int i=rates_total-2; i>0 && !IsStopped(); i--)
     {
      buyBuffer[i]=low[i];
      sellBuffer[i]=high[i];
      
     }


//--- return value of prev_calculated for next call
   return rates_total;
  }

вот так это стало выглядеть


 
Alexandr Gavrilin #:

Сегодня обновился МТ5 на 3869 билд.

Возникли проблемы с комментариями у стрелок индикаторов.

Вот код для демонстрации, наведите на любую стрелку, у меня попадает все что идет после " во всплывающий комментарий.

вот так это стало выглядеть


Разберёмся
 
Slava #:
Разберёмся

Ещё unknown identifier  на многие переменные вылазит при отладке.


 3869 билд.

 
Aleksandr Slavskii #:

Ещё unknown identifier  на многие переменные вылазит при отладке.

 3869 билд.

Исправили в 3870. Спасибо)

 
в mql5 использую group: input group "General Settings". Но в настройках не отображается вся строка General Settings, только  "neral Settings". И так с каждой строкой где используется group. В чем может быть проблема? Модератор, я удалил пост из другой ветки
 
Andrii Vashchyshyn #:
в mql5 использую group: input group "General Settings". Но в настройках не отображается вся строка General Settings, только  "neral Settings". И так с каждой строкой где используется group. В чем может быть проблема? Модератор, я удалил пост из другой ветки

В той ветке разработчики чаще появляются. Но дело Ваше, конечно.

 
Artyom Trishkin #:

В той ветке разработчики чаще появляются. Но дело Ваше, конечно.

Я не знал. Думал там вопросы к конкретному билду. Буду тогда надеятся что кто-то здесь ответит.

 

Вопрос разработчикам: Если есть включенный Lan адаптер и включенный Wifi адаптер. На обоих есть интернет. Терминал берет интернет c Wifi и не переходит на Lan. Нормальная ли это ситуация ?

Как воспроизвести: Включаем Lan адаптер и Wifi адаптер. Запускаем терминал. Терминал работает через Lan. Выключаем Lan. Терминал переходит на Wifi. Включаем Lan. Терминал так и сидит на Wifi , это видно по исполнению в 60 мс. Выключаем Wifi. Терминал переходит на Lan, это видно по исполнению 10 мс. 

Проверял на Windows 7 без настроек. На Windows 8,10 ( возможно, что настраивал) . Браузеры всегда работают, через Lan если он включен, а терминал, что-то не хочет. 

 
pivomoe #:

Вопрос разработчикам: Если есть включенный Lan адаптер и включенный Wifi адаптер. На обоих есть интернет. Терминал берет интернет c Wifi и не переходит на Lan. Нормальная ли это ситуация ?

Как воспроизвести: Включаем Lan адаптер и Wifi адаптер. Запускаем терминал. Терминал работает через Lan. Выключаем Lan. Терминал переходит на Wifi. Включаем Lan. Терминал так и сидит на Wifi , это видно по исполнению в 60 мс. Выключаем Wifi. Терминал переходит на Lan, это видно по исполнению 10 мс. 

Проверял на Windows 7 без настроек. На Windows 8,10 ( возможно, что настраивал) . Браузеры всегда работают, через Lan если он включен, а терминал, что-то не хочет. 

А терминал тут разве влияет на управление трафика? Вроде как поведение напротив разумнае - связь удерживается там, где она есть.

 
Я ожидал, что терминал будет вести себя так же, как и браузер. Появился Lan переходим на него. А терминал сидит до упора на Wifi. 
1...336233633364336533663367336833693370337133723373337433753376...3696
Новый комментарий