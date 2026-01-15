Ошибки, баги, вопросы - страница 3370
Если сделать в Comment () моноширинный текст разработчики в ближайшее время не планируют, то хотя бы можно было бы добавить возможность в объектах типа OBJ_LABEL использовать в свойстве OBJPROP_TEXT текст с переносом строки "\n",
тогда можно будет очень просто и удобно выводить на экран форматированный как угодно текст (в том числе и таблицы), благо в OBJ_LABEL можно задавать шрифт.
Да, можно и на канвасе выводить, но хотелось бы и в объекте "текстовая метка" иметь такую возможность.
А кто запрещает в переменную засунуть строку через StringFormat() и её поставить в Comment(). В лейбл с переносом строки я не пробовал, а в Comment работает на ура любая таблица…
ни на миг не сомневался, что без Вашего комментария не обойдется.
Вы в курсе, что Comment () использует не моноширинный текст? - именно об этом речь, моноширинный текст в Comment () уже давно люди просят.
Избавьте меня от Ваших подсказок в будущем, до сих пор ни одна из них не помогла, а забалтыванием Вы затрудняете передачу информации разработчикам.
Не работает.
Вот из твоей статьи
Я не советую на MQL5 использовать Comment. Это самая медленно работающая команда, потом идет Print, строковые операции и т.д.
А на MQL4 Comment почему-то работает довольно быстро.
А кто хочет строить таблицу, то это можно делать через OBJ_EDIT, если другие способы не знаете.
в Comment () форматирование с помощью StringFormat () не поможет, потому что используется не моноширинный текст.
вот код:
результат:
Видите? от форматирования нет никакого толка, буквы не выровнены, потому что имеют разную ширину, мне даже неудобно объяснять такие простые вещи.
вместо вывода множества объектов можно было бы выводить на чарт один объект если позволить в них текст с работающей "\n", сейчас "\n" в объектах не работает.
Ага. Заодно сделать, чтоб в OBJ_EDIT, хотя скорее всего имелось ввиду OBJ_LABEL, можно было выводить больше 63 символов иначе от переноса строк смысла не будет.