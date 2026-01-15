Ошибки, баги, вопросы - страница 3370

Если сделать в Comment () моноширинный текст разработчики в ближайшее время не планируют, то хотя бы можно было бы добавить возможность в объектах типа OBJ_LABEL использовать в свойстве OBJPROP_TEXT текст с переносом строки "\n", 

тогда можно будет очень просто и удобно выводить на экран форматированный как угодно текст (в том числе и таблицы), благо в OBJ_LABEL можно задавать шрифт.

ни на миг не сомневался, что без Вашего комментария не обойдется.

Вы в курсе, что Comment () использует не моноширинный текст? - именно об этом речь, моноширинный текст в Comment () уже давно люди просят.

Не работает где?

Вот из твоей статьи

             

  string header="Bid:";
  int dg=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
  string sf = StringFormat("%*s%-*s%-.*f", 5,"", 10, header, dg, SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID));
  Comment(sf, "\n "
Я не советую на MQL5 использовать Comment. Это самая медленно работающая команда, потом идет Print, строковые операции и т.д.

А на MQL4 Comment почему-то работает довольно быстро.

в Comment () форматирование с помощью StringFormat () не поможет, потому что используется не моноширинный текст.

вот код:

void OnStart ()
{
  string str    = "";
  string header = "";
  int dg=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
  //        123456
  header = "IIIIII: ";
  str   += StringFormat ("%*s%-*s%-.*f", 5,"", 10, header, dg, SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID)) + "\n"; 
  //        123456
  header = "ШШШШШШ: ";
  str   += StringFormat ("%*s%-*s%-.*f", 5,"", 10, header, dg, SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK));
  
  
  Comment(str);
}

результат:

Petros Shatakhtsyan #:

Я не советую на MQL5 использовать Comment. Это самая медленно работающая команда, потом идет Print, строковые операции и т.д.

А на MQL4 Comment почему-то работает довольно быстро.

А кто хочет строить таблицу, то это можно делать через OBJ_EDIT, если другие способы не знаете.

Andrey Dik #:
вместо вывода множества объектов можно было бы выводить на чарт один объект если позволить в них текст с работающей "\n", сейчас "\n" в объектах не работает.

Ага. Заодно сделать, чтоб в OBJ_EDIT, хотя скорее всего имелось ввиду OBJ_LABEL,  можно было выводить больше 63 символов иначе от переноса строк смысла не будет.

