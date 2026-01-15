Ошибки, баги, вопросы - страница 3264
Большое спасибо!
Эта связка дала именно тот результат в логе, который я хотел получить:
TesterStop();
При загрузке индикатора в CodeBase валидатор определяет код как код советника.
Разве получение свойств позиций запрещено в индикаторах? Но если запрещено, то почему индикатор работает на графиках МТ5?
Начало кода
@Rashid Umarov Обратите пожалуйста внимание на эту проблему. В этом индикаторе нет ни одного OrserSend(). Исключительно сбор свойств позиций, но валидатор всё-же определяет его как советник.Написал об этой проблеме в комментариях к коду, но модератоы молчат.
но без визуала эти объекты в тестере не видны.
как решить эту проблему?
шаблон не подгружается в тестер. Точнее, подгружается через раз. Что только не делал - заменял tester.tpl вместе с default.tpl.
но без визуала эти объекты в тестере не видны.
как решить эту проблему?
Для начала, нужно более подробно описать вашу проблему. Чем подробнее опишите, тем больше вероятность сразу получить правильный ответ. Чем хуже опишите тем больше вероятность получить текст как этот.
Что делаете и как ?
Что ожидаете получить?
Что в итоге получаете?
Код который не работает как вам нужно...
Купленный в Маркете советник не устанавливается в MT5, пишет "Установка не удалась". Провайдер Firstvds, билд 3521, браузер Edge.
Посмотрите первый пост этой ветки (там - пошаговая инструкция в картинках - как купить, как установть и так далее, на английском, но можно читать со встроенныи в каждом посте онлайн переводчиком).
Устанавливать необходимо прямо из Метатрейдера.
Решено. Помог начальный вход на другом тереме в аккаунт MQL c MT по логину, а не по почте. Причем в тереме, в который зашел изначально по почте, перелогин уже не помогает и ошибка остается.
И "на вскидку" обнаружить именно вашу - очень трудно.
Попробуйте пока сами. Если не получится - то просто открывайте отдельную ветку с объяснениями/скриншотами как устанавливаете, версия Windows (по журналу Метатрейдера), код ошибки в журнале (установку может блокировать например антивирусник), правильное ли время у компьютера - см пост #6 , и так далее.
Ну так OnClaculate тоже нет. Как и OnStart. Так что видимо, эксперт. Логично
Беру шаблон с графическими объектами. Копирую его в tester.tpl
Ожидаю увидеть эти объекты в тестере. И вижу их при визуальном тестировании.
Но как только прогоняю не в визуале - их нет.
Неработающий код:
for(int i = 0; i < ObjectsTotal(0, 0); i++) {
Print("obj");
}
Obj нельзя увидеть никогда, так как нет объектов.