Ошибки, баги, вопросы - страница 3264

Новый комментарий
 
Sergey Gridnev #:

TesterStop() ещё есть.

Большое спасибо!

Эта связка дала именно тот результат в логе, который я хотел получить:

TesterStop();

Alert(1/(int)MathAbs(0));
 

При загрузке индикатора в CodeBase валидатор определяет код как код советника.

Разве получение свойств позиций запрещено в индикаторах? Но если запрещено, то почему индикатор работает на графиках МТ5?

2022.11.28 09:13:37.425 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3521 started for MetaQuotes Software Corp.
2022.11.28 09:13:37.425 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 4 x AMD FX-4170 Quad-Core, AVX, 9 / 11 Gb memory, 366 / 953 Gb disk, admin, GMT+3
2022.11.28 09:13:37.425 Terminal        D:\MetaTrader 5\Hadge MT5

Начало кода

#property indicator_chart_window
//---
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrDarkViolet
#property indicator_color2  clrDeepPink
#property indicator_label1  "Buy breakeven";
#property indicator_label2  "Sell breakeven";
//---
input int MagicNumber = 0;
//---
int posTotal,
    firstBar,
    width_in_bars;
/****************indicator buffers****************/
double Breakeven_Buy[],
       Breakeven_Sell[];
/**************Custom indicator initialization function**************/
int OnInit()
 {
  SetIndexBuffer(0, Breakeven_Buy);
  SetIndexBuffer(1, Breakeven_Sell);
  PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, 0.0);
  PlotIndexSetDouble(1, PLOT_EMPTY_VALUE, 0.0);
  IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, _Digits);
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }/******************************************************************/


@Rashid Umarov Обратите пожалуйста внимание на эту проблему. В этом индикаторе нет ни одного OrserSend(). Исключительно сбор свойств позиций, но валидатор всё-же определяет его как советник.

Написал об этой проблеме в комментариях к коду, но модератоы молчат.
 
шаблон не подгружается в тестер. Точнее, подгружается через раз. Что только не делал - заменял tester.tpl вместе с default.tpl.
но без визуала эти объекты в тестере не видны.
как решить эту проблему?
 
vponed #:
шаблон не подгружается в тестер. Точнее, подгружается через раз. Что только не делал - заменял tester.tpl вместе с default.tpl.
но без визуала эти объекты в тестере не видны.
как решить эту проблему?

Для начала, нужно более подробно описать вашу проблему. Чем подробнее опишите, тем больше вероятность сразу получить правильный ответ. Чем хуже опишите тем больше вероятность получить текст как этот.

Что делаете и как ?

Что ожидаете получить?

Что в итоге получаете?

Код который не работает как вам нужно...

 
Купленный в Маркете советник не устанавливается в MT5, пишет "Установка не удалась". Провайдер Firstvds, билд 3521, браузер Edge.
 
Sharl Larionov #:
Купленный в Маркете советник не устанавливается в MT5, пишет "Установка не удалась". Провайдер Firstvds, билд 3521, браузер Edge.
Устанавливать необходимо прямо из Метатрейдера.
Посмотрите первый пост этой ветки (там - пошаговая инструкция в картинках - как купить, как установть и так далее, на английском, но можно читать со встроенныи в каждом посте онлайн переводчиком).
How to buy, install, test and use a MT5 Expert Advisor
How to buy, install, test and use a MT5 Expert Advisor
  • 2021.03.30
  • www.mql5.com
Here is a step by step guide for buying, installing, testing and using a Metatrader 5 Expert Advisor (Robot, Bot are whatever): 1...
 
Sergey Golubev #:
Устанавливать необходимо прямо из Метатрейдера.
Посмотрите первый пост этой ветки (там - пошаговая инструкция в картинках - как купить, как установть и так далее, на английском, но можно читать со встроенныи в каждом посте онлайн переводчиком).

Решено. Помог начальный вход на другом тереме в аккаунт MQL c MT по логину, а не по почте. Причем в тереме, в который зашел изначально по почте, перелогин уже не помогает и ошибка остается.  

 
Sharl Larionov #:

Решено. Помог начальный вход на другом тереме в аккаунт MQL c MT по логину, а не по почте. Причем в тереме, в который зашел изначально по почте, перелогин уже не помогает и ошибка остается.  

Там (теоретически) может быть несколько причин почему установка не удается.
И "на вскидку" обнаружить именно вашу - очень трудно.
Попробуйте пока сами. Если не получится - то просто открывайте отдельную ветку с объяснениями/скриншотами как устанавливаете, версия Windows (по журналу Метатрейдера), код ошибки в журнале (установку может блокировать например антивирусник), правильное ли время у компьютера - см пост , и так далее.
Пропал Маркет и Библиотека из MT5
Пропал Маркет и Библиотека из MT5
  • 2022.11.28
  • www.mql5.com
Всем привет...
 
Alexey Viktorov #:

@Rashid Umarov Обратите пожалуйста внимание на эту проблему. В этом индикаторе нет ни одного OrserSend(). Исключительно сбор свойств позиций, но валидатор всё-же определяет его как советник.

Написал об этой проблеме в комментариях к коду, но модератоы молчат.

Ну так OnClaculate тоже нет. Как и OnStart. Так что видимо, эксперт.  Логично

 
Vladimir Pastushak #:

Для начала, нужно более подробно описать вашу проблему. Чем подробнее опишите, тем больше вероятность сразу получить правильный ответ. Чем хуже опишите тем больше вероятность получить текст как этот.

Что делаете и как ?

Что ожидаете получить?

Что в итоге получаете?

Код который не работает как вам нужно...

Беру шаблон с графическими объектами. Копирую его в tester.tpl

Ожидаю увидеть эти объекты в тестере. И вижу их при визуальном тестировании.
Но как только прогоняю не в визуале - их нет.

Неработающий код:
 for(int i = 0; i < ObjectsTotal(0, 0); i++) {
Print("obj");
}

Obj нельзя увидеть никогда, так как нет объектов.

1...325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271...3696
Новый комментарий