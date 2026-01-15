Ошибки, баги, вопросы - страница 3263
Здравствуйте. Я заметил что в тестере перестала работать функция OrderCalcMargin(). В терминале работает. Прилагаю тестовый советник с функцией из библиотеки AccauntInfo. Не подключал а скопировал для наглядности.
PUSH Пожалуйста, помогите - замучился работать на МТ4 без PUSH-уведомлений на телефон о событиях на торговом счёте. С апреля 2022 года начали приходить со всё большей задержкой, а в августе перестали приходить вообще. Когда посылаю тестовое сообщение, журнал говорит, что оно отправлено на мой ID, но на телефон оно не приходит. Такое уже бывало в прошлые годы (я на МТ4 уже больше 10 лет, мне 81 год), я обращался к вам за помощью, и вы восстанавливали нормальную работу . Надеюсь, выручите и на этот раз. Писал на support Forex Club, но они там мышей не ловят, сами ничего делать не хотят, только присылают целые простыни умных советов. Я следую этим советам но результат - нулевой. Нужно, очевидно, вмешательство со стороны системы.
У вас изменился формат, и я не уверен, что найду ваш ответ на этом форуме. Самым лучшим ответом будет, конечно, возобновление PUSHей - уж это я увижу! Но хотелось бы, конечно, получить совет по профилактике, чтобы ситтуация не повторялась. Спасибо, что прочитали.
Возможно, у вас стоит кастомная прошивка или устаревшая модель, Напишите в сервисдеск со всеми деталями, пожалуйста.
Здравствуйте.
Нашёл в документации опечатку
https://www.mql5.com/ru/docs/trading/historyorderselect
Вероятно, здесь должны быть "ордера". Аналогичная опечатка в справке MetaEditor.
К сожалению, воспроизвести проблему не удалось. Пожалуйста:
1. Удостоверьтесь что вы не используете режим тестирования "profit in pips for faster calculations"
2. Уточните по какому торговому инструменту и с какой валютой депозита вы выполняете тестирование
bool OrderCalcMargin()даёт true, но маржа получается 0. Без пипсов всё работет. Интересно, почему так?
Привет! Как прервать выполнение программы в тестере для облегчения вылавливания багов?
Раньше использовал деление на ноль, а сейчас советник продолжает молотить как ни в чем не бывало.
Так советник в тестере прекращает принтить в лог, но его индикаторы продолжают работать.
Как-то раньше было проще, странно что нет встроенной функции.
Можно конечно попробовать заодно деинициализировать индикаторы, или через глобальную переменную передать им сигнал на деление на ноль =)).
