Ошибки, баги, вопросы - страница 3260
Решил поэкспериментировать с OpenCL, сделал скрипт - код ниже, но вот беда - если запускаешь первый раз - считает и завершает работу корректно, но если запустить второй раз, то терминал зависает, перезагружается драйвер видеокарты, а иногда и компьютер уходит в перезагрузку. Компьютер FX-8350 32ГБ ОЗУ, видеокарта HD7950.
Скрипт запускается с настройками по умолчанию.
Может я забываю как то освободить от работы видеокарту, но вроде использую специфичные команды в конце кода.
Прошу помощи!
Ну и сам кернел
Добавил в конце скрипта принудительное удаление всего и вся - не помогло. Если не трудно, попробуйте у себя запусить скрипт - может это только у меня такой глюк.
Зачем плодить ИДЕНТИЧНЫЕ (*) шаблоны отдельно для массива? Количество шаблонов увеличивается в геометрической прогрессии на каждый такой аргумент. Почему в MQL - t не может быть массивом? Тем более, что в С++ все нормально компилируется
Уважаемые разработчики!
Очень жду от Вас ответа по данному вопросу!
Разобрался сам - разные типы массивов были.
Что это значит?
Спасибо за сообщение.
Это ошибка пула памяти, - не хвалило памяти в системе, при попытке выделить блок на ~40ГБ
Это создавался массив ?
Если нет, предоставте пожалуйста исходный код MQL программы (через ЛС), для которой данная ошибка воспроизводится.
Спасибо, да, это был массив судя по всему - слишком оптимистичен я оказался, а памяти не хватило.
В меню Окна графиков (Alt+W) при выборе допустим верхнего графика и его закрытии (кнопка Закрыть) - чередование строк (темная\светлая) нарушается, а главное кнопки Выбрать и Закрыть становятся сразу неактивными:
Ожидалось, что выбор (синяя строка) с закрытой строки перейдет на следующую строку либо на строку активного в данный момент графика (а не в никуда как сейчас)
Примером правильной работы может служить меню Список объектов (Ctrl+B). Там при удалении объекта выбор не пропадает, а переходит на следующий объект и соответственно активность кнопок не пропадает:
При этом (после удаления) грамотно сделана светло-синяя подсветка, что как бы намекает, что это в отличии от синей подсветки - неявный выбор
Сделали очередные инновации, никого не предупредив...
Такой код:
На выходе:
И откуда эти пробелы взялись? Раньше их не было. Теперь генерировать имена для файлов и пути стало весьма затруднительно - прошу исправить!