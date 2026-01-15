Ошибки, баги, вопросы - страница 3258

если я скопирую тики, затем бары, тогда бары будут на месте, а дыры в тиках будут заменяться сгенерированными тиками.

Не будут. Только Тестер добавит.

 
доброго времени суток товарищи , у меня несколько проп  фирм (5 пройденных) , как мне сделать так чтобы сделки на одном копировались в другие 4 ?
Действительно, тиков нет на оригинальном символе, к примеру, сервер RannForex-демо, EURAUD, с 2022.01.24 10:56:14 по 11:17:51, и другие. Как так? Сервер "перезагружали"?

Значит, MT "не врёт", а просто не работает.

 

Уважаемые разработчики! Прошу обратить внимание на флаги тиков. Что-то с ними не так. Или всё так, просто я не в курсе ))

На Рисунке скриншот тиков из базы данных.



А вот распечатка тиков из журнала:

CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:00.014, flag - 2
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:00.034, flag - 312
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:00.034, flag - 6
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:00.771, flag - 344
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:00.771, flag - 6
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:00.784, flag - 4
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:00.825, flag - 2
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:01.925, flag - 344
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:01.925, flag - 6
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:03.390, flag - 344
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:03.958, flag - 312
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:03.958, flag - 6
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:06.037, flag - 344
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:06.037, flag - 344
CS      0       18:54:06.109    test_ticks_flag (@CLE,H1)       Tick: 2022.10.07 15:30:06.037, flag - 2

Почему флаг "56" превращается в "312", а "88" в "344" ?

В бинарном виде "88" - это 

B'1011000'

а "344" - это

B'101011000'

Т.е. почему-то тут взводится 9-ый бит.

Второй тик в Отладчике:

Где видно, что curr_tick.flags = 312.

 
Приложите пожалуйста код

 
Ilyas #:

Приложите пожалуйста код

Пож-ста.

Файлы:
test_flags.mq5  2 kb
 
Привет!!!   Подскажите пожалуйста!!!   Вот я запустил скрипт   
void OnStart()
  {
   string filename="company.sqlite";
//--- создадим или откроем базу данных в общей папке терминалов
   int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE |DATABASE_OPEN_COMMON);
   Print("DB: ", filename);
   if(db==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());
      return;
     }

  }
  

Где именно смотреть эту созданную базу данных?

 
В этой статье всё очень подробно: 

Именно оттуда скрипт и взял.)))   Запускаю, создаётся DB  Но где?

 
Флаг 

DATABASE_OPEN_COMMON

указывает на то, что база данных должна быть создана или уже находится в общей папке терминала.

В редакторе MetaEditor через главное меню можно открыть эту папку:


