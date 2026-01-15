Ошибки, баги, вопросы - страница 3258
если я скопирую тики, затем бары, тогда бары будут на месте, а дыры в тиках будут заменяться сгенерированными тиками.
Не будут. Только Тестер добавит.
Действительно, тиков нет на оригинальном символе, к примеру, сервер RannForex-демо, EURAUD, с 2022.01.24 10:56:14 по 11:17:51, и другие. Как так? Сервер "перезагружали"?
Значит, MT "не врёт", а просто не работает.
Уважаемые разработчики! Прошу обратить внимание на флаги тиков. Что-то с ними не так. Или всё так, просто я не в курсе ))
На Рисунке скриншот тиков из базы данных.
А вот распечатка тиков из журнала:
Почему флаг "56" превращается в "312", а "88" в "344" ?
В бинарном виде "88" - это
B'1011000'
а "344" - это
B'101011000'
Т.е. почему-то тут взводится 9-ый бит.
Второй тик в Отладчике:
Где видно, что curr_tick.flags = 312.
Приложите пожалуйста код
Пож-ста.
Где именно смотреть эту созданную базу данных?
Привет!!! Подскажите пожалуйста!!! Вот я запустил скрипт
В этой статье всё очень подробно:
SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5
SQLite: нативная работа с базами данных на SQL в MQL5
Именно оттуда скрипт и взял.))) Запускаю, создаётся DB Но где?
Флаг
DATABASE_OPEN_COMMON
указывает на то, что база данных должна быть создана или уже находится в общей папке терминала.
В редакторе MetaEditor через главное меню можно открыть эту папку: