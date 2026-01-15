Ошибки, баги, вопросы - страница 3257
ЗЫ При размере экрана 1920x1200 получается выводить полностью картинку 1916x1173 (ToolBar отключен).
Он же не отключен, а просто сдвинут вверх за экран
а, ну да. Но все равно шапка сдвинута вверх.
Ну короче, нет нормального решения. А хотелось бы оключать и рамку и шапку и toolbar программно.
Впрочем, с Вашим решением со сдвижкой влево и вверх, уже можно что-то изобразить. Спасибо.
Не ожидал, но гораздо больше F11 понравилось работать с обычными чартами через однократный запуск.
Не представлял раньше, что это важно для визуального восприятия.
жаль в 4ке нет сервисов)
Спасибо за решение.
Пожелание: хотелось бы выделение нескольких строк не идущих подряд в ME c Ctrl вот так:
дыра в котировках при копировании тиков на кастомный символ.
на оригинальном символе дыры нет.
почему CopyTicksRange с кастомного символа возвращает 0 на все интервалы? по факту, они копируются (не все).
уже выкладывал, но всем всё равно.
чей баг?
teset, 2022.10.05 15:58
Вы сначала копируете в кастомный бары, а затем тики. При запихивании тиков в кастомный MT5 принудительно генерирует из них бары и прописывает их в баровую историю. Поэтому несовпадение обязано быть, ведь на торговом сервере и тики с барами несинхронизированы местами. Копируйте сначала тики, а затем бары, тогда бары не будут отличаться.
почему CopyTicksRange с кастомного символа возвращает 0 на все интервалы?
Баг. Пишите сюда.
я проверяю только существование бара. значит, тиков не было десятки минут на реальном символе, а бары были? то есть, эта штука проверяет бары, но по факту и тики.
если я скопирую тики, затем бары, тогда бары будут на месте, а дыры в тиках будут заменяться сгенерированными тиками.