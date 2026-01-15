Ошибки, баги, вопросы - страница 3212
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Функционал терминала тоже меняется:
Здравствуйте!
Большая просьба - обратите внимание на ветку при улучшении тестера стратегий. Описанные в ветке проблемы значительно затрудняют тестирование фьючерсов MOEX.
Добавлено:
И вот этот глюк
И платформа и MQL5 язык постоянно развиваются. Мы каждый рабочий день по бета версии выпускаем.
Изменения в языке идут огромные:
Функционал терминала тоже меняется:
Да уж... Прошли те времена, когда сообщество активно способствовало развитию платформы вообще и языка в частности... Костыльные решения применялись как исключительные и временные меры.
Прошли те времена. Нынче костыльными решениями гордятся и кичатся, а всех, кто предлагает исправлять и улучшать платформу, закидывают тапками.
Плохо это, и для сообщества (людей) и для платформы в целом, что говорит о застое. Застойные процессы начались не вчера, нормальные адекватные люди уходят с форума (Математ, Винин, Гранит, Свинозавр и многие другие интересные личности, с которыми мне выпала честь общаться лично и дружить), а тем, кто всё же остаётся, становится всё меньше и меньше хотеть что либо писать и предлагать на форме.
Очень жаль. Но ведь ладно если бы не мешали, мешают! Держаться за уродства платформы (сброс глобальных переменных) как за нечто полезное и нужное - вот это точно клиника.
Развитие, рассвет, застой, рецессия, деградация, экономическая нецелесообразность в виду появления развитых конкурентов, уход в небытие. Так что ли? Если и так, то я на это один повлиять не в силах, без дружного сообщества ничего не получится, не будет дальнейшего развития.
Копируем в отладчике длиииинную строку:
Получаем это:
Куда всё остальное делось?
Проблема при использовании CTrade trade;
Когда Ask/Bid получается внутри OnTick(), то всё нормально: например Ask=SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_ASK);
А когда Ask определяется из CopyTicks(), и выбирается из массива(MqlTick tick[]) с помощью цикла (for), то ордер открывается не по той цене. В обоих случаях(и при OnTick() и при цикле) даты открытия ордера совпадают.
Возникает вопрос: как использовать функцию trade.Buy() , в цикле ?
2022.07.04 09:10:32.277 2022.06.11 00:00:00 =================================================================================================================
2022.07.04 09:10:32.277 2022.06.11 00:00:00 itick=1241124 Ask=29631.43 timetick=2022.06.04 06:32:31
2022.07.04 09:11:24.049 2022.06.11 00:00:00 market buy 0.25 BTCUSD (29262.01 / 29288.98)
2022.07.04 09:11:24.049 2022.06.11 00:00:00 deal #2 buy 0.25 BTCUSD at 29288.98 done (based on order #2)
2022.07.04 09:11:24.050 2022.06.11 00:00:00 deal performed [#2 buy 0.25 BTCUSD at 29288.98]
2022.07.04 09:11:24.050 2022.06.11 00:00:00 order performed buy 0.25 at 29288.98 [#2 buy 0.25 BTCUSD at 29288.98] ? ? ? ?
2022.07.04 09:11:24.052 2022.06.11 00:00:00 CTrade::OrderSend: market buy 0.25 BTCUSD [done at 29288.98]2022.07.04 09:11:24.052 2022.06.11 00:00:00 opt=true ------------------------------ B U Y with Robot 0.25 5000.0 20000 Ask=29631.43 2022.06.04 06:32:31
Проблема при использовании CTrade trade;
Когда Ask/Bid получается внутри OnTick(), то всё нормально: например Ask=SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_ASK);
А когда Ask определяется из CopyTicks(), и выбирается из массива(MqlTick tick[]) с помощью цикла (for), то ордер открывается не по той цене. В обоих случаях(и при OnTick() и при цикле) даты открытия ордера совпадают.
Возникает вопрос: как использовать функцию trade.Buy() , в цикле ?...
Предоставьте пожалуйста код для воспроизведения ошибки
Копируем в отладчике длиииинную строку:
Получаем это:
Куда всё остальное делось?
Увеличил внутренний буфер копирования в Clipboard с 256 до 4096 символов
Увеличил внутренний буфер копирования в Clipboard с 256 до 4096 символов
Спасибо
Предоставьте пожалуйста код для воспроизведения ошибки
Надеюсь понятно что я хочу делать: вместо OnTick(), использовать массив тиков от CopyTicks()
Я так понял такое решение ошибочно, из-за текущей цены, также из-за текущей времени. Получается функция Buy() без OnTick() не сможет работать ?
Надеюсь понятно что я хочу делать: вместо OnTick(), использовать массив тиков от CopyTicks()
Я так понял такое решение ошибочно, из-за текущей цены, также из-за текущей времени. Получается функция Buy() без OnTick() не сможет работать ?
У Вас очень странный код. Вы пытаетесь совершить покупку по цене, которая была у тика попавшего на
D'2022.06.04 06:32:31'
Но дело в том, что текущая (на момент отправки торгового приказа) цена Ask может отличаться от той, которая была в обрабатываемом тике.