Ошибки, баги, вопросы - страница 3219

Новый комментарий
 
A100 #:

Указанная галка предписывает опережающе вставлять парный закрывающий символ }, ], ), ", '

В этом ошибка и заключается, что MetaEditor в случае с " не может отличить открывающий от закрывающей

В отличии от скобок {, [, (

И кроме того: не хватает еще пары <>
Поддерживаю.
Описанное Вами поведение ME ошибочно.
 
Alexey Viktorov #:

Снимите эту галку


и будет вам счастье…

Предлагаете отключить функционал, для устранения несвязанного с ним ошибочного поведения ME?
 
A100 #:

MetaTrader нарушает законы геометрии: параллельные прямые (красная и синяя) пересекаются (на графике EURUSD,M5 четко видно расхождение при соответствующем масшабе)

Еще пример в MetaTrader "параллельных" "непересекающихся" прямых (синяя и красная)

 
A100 #:

Указанная галка предписывает опережающе вставлять парный закрывающий символ }, ], ), ", '

В этом ошибка и заключается, что MetaEditor в случае с " не может отличить открывающий от закрывающего

В отличии от скобок {, [, (

И кроме того: не хватает еще пары <>

А вы предложи́те по какому критерию определять разницу открывающего и закрывающего символа.

Это ме́ньшее из зол в МЕ.

 
Sergey Gridnev #:
Предлагаете отключить функционал, для устранения несвязанного с ним ошибочного поведения ME?

Нет. Я предлагаю периодически, когда не нужен такой функционал, его отключать, а когда нужен включать. ))))

 
Alexey Viktorov #:

А вы предложи́те по какому критерию определять разницу открывающего и закрывающего символа.

Критерии уже есть - попробуйте ниже после (или вместо) 5 поставить "

string text = "12345   "67890"

Результат:

string text = "12345"   "67890"

Одна кавычка поставилась? А не две? А как же без критерия MetaEditor понял, что она закрывающая?

 
A100 #:

Критерии уже есть, попробуйте после 5 поставить "

Одна кавычка поставилась? А не две? А как же без критерия MetaEditor понял, что она закрывающая?

Это не критерий. Попробуйте поставить любую скобку после 5 и сообщите об ошибке, что закрывающую скобку не всегда ставит. Если справа есть текст или какой-то символ, кроме пробела, то вторая пара к символу не ставится.

 
Alexey Viktorov #:

Это не критерий. Попробуйте поставить любую скобку после 5 и сообщите об ошибке, что закрывающую скобку не всегда ставит. Если справа есть текст или какой-то символ, кроме пробела, то вторая пара к символу не ставится.

А в чем ошибка? Он и не должен в таком случае закрывающую скобку ставить

 
A100 #:

А в чем ошибка? Он и не должен в таком случае закрывающую скобку ставить

Извините за неточность и торопливость. Я имел ввиду открывающую скобку. Должно звучать так: «Попробуйте поставить любую открывающую скобку после 5…».

string text = "12345(   "67890"
string text = "12345{   "67890"

А вот если поставить в конец, после правой кавычки, то вторая скобка будет поставлена.

Хочу чтобы и в этом случае ставилась пара к открывающей скобке… Давайте назовём это багом…

 
Alexey Viktorov #:

Извините за неточность и торопливость. Я имел ввиду открывающую скобку. Должно звучать так: «Попробуйте поставить любую открывающую скобку после 5…».

А вот если поставить в конец, после правой кавычки, то вторая скобка будет поставлена.

Хочу чтобы и в этом случае ставилась пара к открывающей скобке… Давайте назовём это багом…

Вы, просто упёрлись в попытке доказать свою правоту.
Изначально  A100 привел конкретный кейс: выделяет 1 символ и меняет его на другой, но ME меняет этот выделенный символ на 2 символа. Очевидно, это баг.
1...321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226...3696
Новый комментарий