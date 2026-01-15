Ошибки, баги, вопросы - страница 3219
Указанная галка предписывает опережающе вставлять парный закрывающий символ }, ], ), ", '
В этом ошибка и заключается, что MetaEditor в случае с " не может отличить открывающий от закрывающей
В отличии от скобок {, [, (И кроме того: не хватает еще пары <>
Снимите эту галку
и будет вам счастье…
MetaTrader нарушает законы геометрии: параллельные прямые (красная и синяя) пересекаются (на графике EURUSD,M5 четко видно расхождение при соответствующем масшабе)
Еще пример в MetaTrader "параллельных" "непересекающихся" прямых (синяя и красная)
А вы предложи́те по какому критерию определять разницу открывающего и закрывающего символа.
Это ме́ньшее из зол в МЕ.
Предлагаете отключить функционал, для устранения несвязанного с ним ошибочного поведения ME?
Нет. Я предлагаю периодически, когда не нужен такой функционал, его отключать, а когда нужен включать. ))))
А вы предложи́те по какому критерию определять разницу открывающего и закрывающего символа.
Критерии уже есть - попробуйте ниже после (или вместо) 5 поставить "
Результат:
Одна кавычка поставилась? А не две? А как же без критерия MetaEditor понял, что она закрывающая?
Это не критерий. Попробуйте поставить любую скобку после 5 и сообщите об ошибке, что закрывающую скобку не всегда ставит. Если справа есть текст или какой-то символ, кроме пробела, то вторая пара к символу не ставится.
Это не критерий. Попробуйте поставить любую скобку после 5 и сообщите об ошибке, что закрывающую скобку не всегда ставит. Если справа есть текст или какой-то символ, кроме пробела, то вторая пара к символу не ставится.
А в чем ошибка? Он и не должен в таком случае закрывающую скобку ставить
А в чем ошибка? Он и не должен в таком случае закрывающую скобку ставить
Извините за неточность и торопливость. Я имел ввиду открывающую скобку. Должно звучать так: «Попробуйте поставить любую открывающую скобку после 5…».
А вот если поставить в конец, после правой кавычки, то вторая скобка будет поставлена.
Хочу чтобы и в этом случае ставилась пара к открывающей скобке… Давайте назовём это багом…
