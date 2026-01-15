Ошибки, баги, вопросы - страница 3217

всем привет. такой вопрос - эксперт на МТ4 перестал открывать сделки. параллельно работает ещё 2 эксперта на разных счетах, тоже на МТ4 - один на этом же брокере, другой - на другом. в настройки не вмешивался. может быть такой феномен как "конфликт кодов"этих экспертов? может кто знает? спасибо
 

MetaEditor 3371

Не работает поиск в файлах.

Поиск в документе работает.

 
Anatoli Kazharski #:

Это как ?

поясните что конкретно вы делаете (хотите сделать) что у вас не работает.

на сторонний взгляд "поиск в файлах" и "поиск в документах", суть одно и то-же

даже пришлось взглянуть в менюшку ME чтобы убедиться что нового пункта там не добавилось

 
Не путайте «В документе» и «В документах».

Я вчера или позавчера пользовался поиском в файлах, всё работало. Хотя у меня вроде постарей билд, не помню…

 
Про новые пункты речи не было. 

//---

Раньше на вкладке Поиск выводило все файлы, где искомое значение встречается. В билде 3371 не работает.

 
Да у меня 3370. Я сейчас обновлю и прверю.

 
Alexey Viktorov #:

Не путайте «В документе» и «В документах».

Я вчера или позавчера пользовался поиском в файлах, всё работало. Хотя у меня вроде постарей билд, не помню…

скорее вечные проблемы с кодировками. Новыми багами подпирают прежние :-)

"фреймворк это стройная система костылей и заплаток"

 
Проверил. Вроде всё работает. Поиск input даёт такой результат.

Весь список не умещается…

 
У меня почему-то ничего не находит. Не нашёл, какие могут быть признаки для воспроизведения. Пробовал разные варианты.

Буду пробовать позже всё переустановить. 

 

Проблема была в неправильных директориях в файле MetaTrader 5\Config\metaeditor.ini

[Find]

...

Folders0=D:\Trade Platforms\MetaQuotes\MetaTrader 5 test\MQL5
Folders1=D:\Trade Platforms\MetaQuotes\MetaTrader 5 test\MQL5\Experts
Folders2=D:\Trade Platforms\MetaQuotes\MetaTrader 5 test\MQL5\Indicators
Folders3=D:\Trade Platforms\MetaQuotes\MetaTrader 5 test\MQL5\Libraries
Folders4=D:\Trade Platforms\MetaQuotes\MetaTrader 5 test\MQL5\Scripts
Folders5=D:\Trade Platforms\MetaQuotes\MetaTrader 5 test\MQL5\Profiles\Tester
Folders6=D:\Trade Platforms\MetaQuotes\MetaTrader 5 test
Folders7=C:\Users\tol64\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common

...

//---

У меня был указан другой диск. Похоже, что сам когда-то переносил папку с установленными терминалами. Указал правильные пути и поиск в файлах заработал.

Отбой! 😎

