Ошибки, баги, вопросы
MetaEditor 3371
Не работает поиск в файлах.
Поиск в документе работает.
Это как ?
поясните что конкретно вы делаете (хотите сделать) что у вас не работает.
на сторонний взгляд "поиск в файлах" и "поиск в документах", суть одно и то-же
даже пришлось взглянуть в менюшку ME чтобы убедиться что нового пункта там не добавилось
Не путайте «В документе» и «В документах».
MetaEditor 3371
Не работает поиск в файлах.
Поиск в документе работает.
Я вчера или позавчера пользовался поиском в файлах, всё работало. Хотя у меня вроде постарей билд, не помню…
Про новые пункты речи не было.
//---
Раньше на вкладке Поиск выводило все файлы, где искомое значение встречается. В билде 3371 не работает.
Да у меня 3370. Я сейчас обновлю и прверю.
Не путайте «В документе» и «В документах».
Я вчера или позавчера пользовался поиском в файлах, всё работало. Хотя у меня вроде постарей билд, не помню…
скорее вечные проблемы с кодировками. Новыми багами подпирают прежние :-)
"фреймворк это стройная система костылей и заплаток"
Проверил. Вроде всё работает. Поиск input даёт такой результат.
Весь список не умещается…
У меня почему-то ничего не находит. Не нашёл, какие могут быть признаки для воспроизведения. Пробовал разные варианты.
Буду пробовать позже всё переустановить.
Проблема была в неправильных директориях в файле MetaTrader 5\Config\metaeditor.ini
//---
У меня был указан другой диск. Похоже, что сам когда-то переносил папку с установленными терминалами. Указал правильные пути и поиск в файлах заработал.
Отбой! 😎