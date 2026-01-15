Ошибки, баги, вопросы - страница 3208
попробуйте:
и прогоните оптимизацию, будет понятно, что флаги Тестер и Оптимизация эквивалентны, то есть, всё же, флаг MQL_TESTER это не "одиночный прогон", вернее не только,
данный код будет выдавать всегда значение кастомного критерия 123.
Да что ж такое то... Я знаю что флаг Тестер всеобщий. Ну так надо дополнительно отсекать. Зато если Не Тестер - то точно Не тестер.
Если Тестер и Визуал, то Визуал.
Если Тестер и Не Визуал, то может быть Оптимизация - проверить Оптимизацию
и далее в том же духе
Что за глупость? Зачем их делить? Если вам надо выполнение только в тестере без визуального режима, то проверьте только MQL_TESTER
Но если вам нужен визуальный режим, то и проверять надо только один MQL_VISUAL_MODE и в других проверках нет необходимости…
Вы обсасываете проблемы первоклассников… В том нет проблем никаких…
Добавлено:
Всё это относится и к режиму оптимизации.
Вы не правы.
Если использовать только MQL_VISUAL_MODE, то это не будет работать на графике MT5.
Добрый день.
У меня "почему-то вдруг" стал недоступен на компе отладчик. База (МТ5) установлена на внешнем жестком диске. Подскажите плиз, кто в курсе, какие я законы природы нарушил и как восстановить работоспособность?
Ну или куда такие вопросы можно задать? Может где-то описано, каковы требования к терминалу, его настройкам, расположению файлов и тд., почему вообще МетаЭдитор может делать отладку недоступной???
Попробуйте увидеть файл исходник
Или скопируйте полный путь и вставьте, хоть в сам файл исходник. Потом можно будет удалить или просто отменить вставку.
Если файл находится не в папке Terminal\MQL5\Experts значит отладка работать не будет. Или соответственно \Indicators или \Scripts
Большое Спасибо!!! Совет помог, кажется разобрался.
b3333. Этот скрипт компилируется и выполняется без предупреждений. При отладке видно, что в "b=a" вызывается A::operator=, хотя он переопределен в A1. (в С++ здесь будет ошибка компилятора).
Это может привести к большим багам в программах!
Подскажите, пожалуйста, по вертикальному масштабированию, по оси времени.
Как сделать, чтобы масштаб не ограничивался ничем, когда на шкале цены нажимаешь лкм и тянешь вверх?
Мне нужен такой увеличенный график иногда, как в квике.
Вижу, что можно выставить фиксированный масштаб в настройках графика.
Можно ли сделать горячую клавишу, чтобы масштаб устанавливался по окну, а другую - чтобы увеличивался вдвое?
Полностью, про разрешение перегрузки в с++ читать тут: https://en.cppreference.com/w/cpp/language/overload_resolution
В mql практически аналогично должно быть.А по Вашему примеру: обе перегрузки имеют спецификатор доступа public, поэтому компилятор их разрешает исходя из типа аргумента и естественно выбирает A&, поэтому все правильно. Тут нет переопределения, тут есть два оператора = с разными типами аргумента.
UPD: А по поводу наличия ошибки в С++ и отсутствия в mql5, так у них неявно вот так делается:
Вроде как были разговоры про то, что бы поведение в этом случае как в с++ сделать
b3333. Этот скрипт компилируется и выполняется без предупреждений. При отладке видно, что в "b=a" вызывается A::operator=, хотя он переопределен в A1. (в С++ здесь будет ошибка компилятора).
Это может привести к большим багам в программах!