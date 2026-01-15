Ошибки, баги, вопросы - страница 3206
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как открыть реальный счёт? Я сначала пополнила баланс и хочу с него перевести на торговый счёт.
В mt5 (linux) некорректно строятся эллипсы:
Доброе утро,
MT4, build 1353.
Некорректная работа функций ChartSetInteger(0, CHART_COLOR_BACKGROUND), ChartSetInteger(0, CHART_COLOR_FOREGROUND) в отношение элементов панели торговли в один клик.
Исходные настройки - синий по зеленому:
При изменение цветов через свойста чарта (F8) - все нормально:
При изменение цветов скриптом:
Цвета треугольника и окантовки панели остаются старыми:
MQL_VISUAL_MODE частный случай MQL_TESTER?
MQL_OPTIMIZATION частный случай MQL_TESTER?
то есть, MQL_TESTER включает в себя и MQL_VISUAL_MODE и MQL_OPTIMIZATION?
мне нужно, что бы советник выполнял некоторые действия при работе на чарте и в визуальном режиме, но не делал этого во всех остальных случаях. не соображу, как подобрать правильно для такого случая флаги при проверке MQLInfoInteger()?
я бы мог сделать очень просто, например так:
if (MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE) || MQLInfoInteger(MQL_CHART_MODE))
{
//выполняем некоторые действия
}
но флага MQL_CHART_MODE в mql5 не предусмотрено.
MQL_VISUAL_MODE частный случай MQL_TESTER?
MQL_OPTIMIZATION частный случай MQL_TESTER?
то есть, MQL_TESTER включает в себя и MQL_VISUAL_MODE и MQL_OPTIMIZATION?
мне нужно, что бы советник выполнял некоторые действия при работе на чарте и в визуальном режиме, но не делал этого во всех остальных случаях. не соображу, как подобрать правильно для такого случая флаги при проверке MQLInfoInteger()?
я бы мог сделать очень просто, например так:
if (MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE) || MQLInfoInteger(MQL_CHART_MODE))
{
//выполняем некоторые действия
}
но флага MQL_CHART_MODE в mql5 не предусмотрено.
Не очень понятно что такое "остальные случаи". Можно конкретизировать?
MQL_VISUAL_MODE частный случай MQL_TESTER?
MQL_OPTIMIZATION частный случай MQL_TESTER?
то есть, MQL_TESTER включает в себя и MQL_VISUAL_MODE и MQL_OPTIMIZATION?
мне нужно, что бы советник выполнял некоторые действия при работе на чарте и в визуальном режиме, но не делал этого во всех остальных случаях. не соображу, как подобрать правильно для такого случая флаги при проверке MQLInfoInteger()?
я бы мог сделать очень просто, например так:
if (MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE) || MQLInfoInteger(MQL_CHART_MODE))
{
//выполняем некоторые действия
}
но флага MQL_CHART_MODE в mql5 не предусмотрено.
У меня вся графика вот так работает:
текущие флаги признака работы не описывают все возможные варианты, нет флага работы на чарте.
Получается, что код не должен работать в простом тестере.
Если не тестер или (если тестер и визуал), то работаем
Получается, что код не должен работать в простом тестере.
Если не тестер или (если тестер и визуал), то работаем
короче, выяснилось, что действительно нужен флаг MQL_CHART_MODE.
и, так же выяснилось (частично подтвердилось), что логики флагов пересекаются, к примеру, в визуальном режиме тестирования флаги тестера и визуал true
в таком случае напрашивается логичная просьба к разработчикам:
1. добавить флаг MQL_CHART_MODE
2. разделить сущности MQL_TESTER и MQL_VISUAL_MODE, потому что эти флаги оба true в визуальном режиме