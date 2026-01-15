Ошибки, баги, вопросы - страница 3206

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как открыть реальный счёт? Я сначала пополнила баланс и хочу с него перевести на торговый счёт.
 
Semenixina70 #:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как открыть реальный счёт? Я сначала пополнила баланс и хочу с него перевести на торговый счёт.
Тут нету реальных счетов. 
 
Yevhenii Levchenko #:
В mt5 (linux) некорректно строятся эллипсы:
Под Линуксом эллипсы не работают что в мт4, что в мт5 :(
 

Доброе утро,

MT4, build 1353.

Некорректная работа функций ChartSetInteger(0, CHART_COLOR_BACKGROUND), ChartSetInteger(0, CHART_COLOR_FOREGROUND) в отношение элементов панели торговли в один клик.

Исходные настройки - синий по зеленому:


При изменение цветов через свойста чарта (F8) - все нормально:

При изменение цветов скриптом:

void OnStart()
  {
  ChartSetInteger(0, CHART_COLOR_BACKGROUND, clrWhite);
  ChartSetInteger(0, CHART_COLOR_FOREGROUND, clrBlack);
  }

Цвета треугольника и окантовки панели остаются старыми:


 

MQL_VISUAL_MODE частный случай MQL_TESTER?

MQL_OPTIMIZATION частный случай MQL_TESTER?

то есть,  MQL_TESTER включает в себя и  MQL_VISUAL_MODE и  MQL_OPTIMIZATION?

мне нужно, что бы советник выполнял некоторые действия при работе на чарте и в визуальном режиме, но не делал этого во всех остальных случаях. не соображу, как подобрать правильно для такого случая флаги при проверке MQLInfoInteger()?

я бы мог сделать очень просто, например так:

if (MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE) || MQLInfoInteger(MQL_CHART_MODE))

{

  //выполняем некоторые действия

}

но флага  MQL_CHART_MODE  в mql5 не предусмотрено.

 
Не очень понятно что такое "остальные случаи". Можно конкретизировать?
 
Artyom Trishkin #:
Не очень понятно что такое "остальные случаи". Можно конкретизировать?
текущие флаги признака работы не описывают все возможные варианты, нет флага работы на чарте. 
как нужно выбрать флаги, что бы код работал только на чарте и в визуальном режиме тестера? 
 
У меня вся графика вот так работает:

if (!MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
{
  //выполняем некоторые действия
}
 
Andrey Dik #:
текущие флаги признака работы не описывают все возможные варианты, нет флага работы на чарте. 
как нужно выбрать флаги, что бы код работал только на чарте и в визуальном режиме тестера? 

Получается, что код не должен работать в простом тестере.

Если не тестер или (если тестер и визуал), то работаем

 
Artyom Trishkin #:

Получается, что код не должен работать в простом тестере.

Если не тестер или (если тестер и визуал), то работаем

короче, выяснилось, что действительно нужен флаг  MQL_CHART_MODE.

и, так же выяснилось (частично подтвердилось), что логики флагов пересекаются, к примеру, в визуальном режиме тестирования флаги тестера и визуал true

в таком случае напрашивается логичная просьба к разработчикам:

1. добавить флаг  MQL_CHART_MODE

2. разделить сущности MQL_TESTER и MQL_VISUAL_MODE, потому что эти флаги оба true в визуальном режиме

