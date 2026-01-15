Ошибки, баги, вопросы - страница 3214
Если робот тиковый, то при работе с тиками возникает некоторые проблемы.
Когда на основе этого робота создаем робот, который работает через тиковый массив от MqlTick (CopyTicks), то после виртуального тестирования возникает некоторые расхождения между результатами.
Первые 10-12 сделки обычного тестирования (через OnTick()) и виртуального тестирования (через массив MqlTick ) точно совпадают, но потом начинается расхождение .
Это понятно почему так. В документации читаем:
Возникает вопрос:
Как приостановить приход новых тиков, пока выполняется OnTick() ?
т.е. вы хотите остановить работы биржи, дц, брокера? В советнике пока тело программы онтик не отработает, новые тики не будут приняты данным советником, что бы их учесть нужно стороннее от данного советника ПО. Возможно индюк, или сторонний советник, складывающий тики в какой то объект. файл, базу данных, что либо на стороннем ресурсе, к чему есть доступ)))
А причем тут остановка работы биржи. Я говорю о тестере. На реале тики поступают очень медленно, через сеть. и робот успевает за это время обработать всё, что есть.
А на тестере приход тиков намного быстрее, чем на реале, поскольку они считываются из файла.
И если учесть что некоторые торговые функции, а также другие стандартные функции работают медленно, то некоторые тики теряются.
сервер брокера не определяет ..!! ( при подключении сигнала)
Investizo-Demo есть а реала не видит
исправьте по возможности
После компиляции все group в параметрах советника в тестере снова открываются, то есть, закрываем те группы в параметрах, которые пока не нужны, компилируем - и снова все группы открыты.
Это очень неудобно, поправьте пожалуйста, что бы состояние групп (открыто/закрыто) сохранялось после компиляции. На этапе создания и отладки советников это очень актуально, особенно если групп много.
Спасибо.
При переключении таймфрейма, эксперт не перезапускается, он продолжает работать
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/running
При смене параметров эксперт тоже не перезапускается, последняя бетта. Думаю, что это не правильно, в справке ничего про это не сказано.
Хорошо бы этот момент контролировать, например, используя #property
Хотелось бы ещё иметь такого рода контроль при оптимизации, например, указываем, что данный экземпляр класса является статичным в пределах множества циклов прогонов.
Тестер, сделки по тикам - первая сделка - цена 0,00. Как то можно это исправить? (сделки по барам - всё ОК)
Название торгового сервера?
