Ошибки, баги, вопросы - страница 3211
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Научились костылить код? Это неправильно.
Висит сообщение об одном сообщении... висит и висит. Где это непрочитанное сообщение? Вроде все прочитано.
У разработчиков своё видение и своя логика по этому вопросу.
Ошибаетесь, если думаете, что вы умнее/хитрее других. Так думать как раз - снижать свои конкурентные качества. Не вы один костыльных дел мастер.)
А на счет разработчиков, они тоже люди, сделали так, как им удобнее в рамках общей архитектуры терминала. Десятки миллионов программистов пишут на MQL5 и разработчики должны прислушиваться к ним уважая их пожелания, если хотят и дальше совершенствовать язык и платформу. Что бы было, если бы C/Cpp/C# не совершенствовались? - и десятки языков до их появления и десятки после.
Пользоваться тем, что глобальные переменные не сбрасываются - вот это костыль. Неужели этим кто-то пользуется?
подобным образом как индикаторы в MQL5 не ведут себя ни какие другие программы на множестве других языков, это нонсенс и анахронизм, аппендикс, копчик как остаток хвоста.
Погоди, зачем? Сортировать массив по убыванию/возрастанию и брать три свечи с краю - в зависимости от направления сортировки.
Пожалуй так правильней. И потом, да, найти эти бары на графике по максимальным ценам. Осталось осилить работу с массивами в mql4). Но спасибо и на этом!
Да уж... Прошли те времена, когда сообщество активно способствовало развитию платформы вообще и языка в частности... Костыльные решения применялись как исключительные и временные меры.
Прошли те времена. Нынче костыльными решениями гордятся и кичатся, а всех, кто предлагает исправлять и улучшать платформу, закидывают тапками.
Плохо это, и для сообщества (людей) и для платформы в целом, что говорит о застое. Застойные процессы начались не вчера, нормальные адекватные люди уходят с форума (Математ, Винин, Гранит, Свинозавр и многие другие интересные личности, с которыми мне выпала честь общаться лично и дружить), а тем, кто всё же остаётся, становится всё меньше и меньше хотеть что либо писать и предлагать на форме.
Очень жаль. Но ведь ладно если бы не мешали, мешают! Держаться за уродства платформы (сброс глобальных переменных) как за нечто полезное и нужное - вот это точно клиника.
Развитие, рассвет, застой, рецессия, деградация, экономическая нецелесообразность в виду появления развитых конкурентов, уход в небытие. Так что ли? Если и так, то я на это один повлиять не в силах, без дружного сообщества ничего не получится, не будет дальнейшего развития.
///
Очень жаль. Но ведь ладно если бы не мешали, мешают! Держаться за уродства платформы (сброс глобальных переменных) как за нечто полезное и нужное - вот это точно клиника.
Развитие, рассвет, застой, рецессия, деградация, экономическая нецелесообразность в виду появления развитых конкурентов, уход в небытие. Так что ли? Если и так, то я на это один повлиять не в силах, без дружного сообщества ничего не получится, не будет дальнейшего развития.
Либо обеспечиваешь полную способность эксперта к перезапуску, в том числе и к перезапуску терминала. Либо нафик вообще этим заморачиваться.
А полная способность эксперта к перезапуску обеспечивается вообще не этими глобальными переменными.
///
О да! Свинозавр был таким офигено адекватным))
О да! Свинозавр был таким офигено адекватным))
буйным - да, конструктивным - да, позволяющим себе оскорблять и унижать собеседников - нет.
Либо обеспечиваешь полную способность эксперта к перезапуску, в том числе и к перезапуску терминала. Либо нафик вообще этим заморачиваться.
А полная способность эксперта к перезапуску обеспечивается вообще не этими глобальными переменными.
знаю я это и активно применяю решения что бы обойти недостатки платформы, но это нехорошо, надо систематически поднимать вопросы и настаивать на развитии.
либо язык MQL5 станет стандартом для решения торговых/экономических/исследовательских задач, либо так и останется узким специализированным языком. Много ли предложений работы на HH для программистов MQL5? - ну то то же.
было сложно продвигать, но мои предложения реализованы разработчиками и активно используются программистами, тот же Семко активно использует и профи в том, что когда то было немыслимым, канвас, OpenCL, DirectX....
знаю я это и активно применяю решения что бы обойти недостатки платформы, но это нехорошо, надо систематически поднимать вопросы и настаивать на развитии.
И платформа и MQL5 язык постоянно развиваются. Мы каждый рабочий день по бета версии выпускаем.
Изменения в языке идут огромные:
Функционал терминала тоже меняется: