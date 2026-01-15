Ошибки, баги, вопросы - страница 3211

Новый комментарий
 
Sergey Gridnev #:
Научились костылить код? Это неправильно.
Я тоже считаю, что сброс переменных глобального уровня это - зло.
У разработчиков своё видение и своя логика по этому вопросу.
Я говорил это к тому, что бесполезно пытаться их переубедить, так как было уже много тщетных попыток. 
Надо просто научиться с этим жить,  пусть и с костылями, но зато, как бонус, будут конкурентные преимущества перед теми, кто не имеет этих костылей. 
Причем костыли - это весьма условный термин. Вполне рабочие решения. Большие массивы любых структур передаются за доли милисекунд между ТФ.
 

1

Висит сообщение об одном сообщении... висит и висит. Где это непрочитанное сообщение? Вроде все прочитано.

 
Nikolai Semko #:
У разработчиков своё видение и своя логика по этому вопросу.
Я говорил это к тому, что бесполезно пытаться их переубедить, так как было уже много тщетных попыток. 
Надо просто научиться с этим жить,  пусть и с костылями, но зато, как бонус, будут конкурентные преимущества перед теми, кто не имеет этих костылей. 
Причем костыли - это весьма условный термин. Вполне рабочие решения. Большие массивы любых структур передаются за доли милисекунд между ТФ.

Ошибаетесь, если думаете, что вы умнее/хитрее других. Так думать как раз - снижать свои конкурентные качества. Не вы один костыльных дел мастер.)

А на счет разработчиков, они тоже люди, сделали так, как им удобнее в рамках общей архитектуры терминала. Десятки миллионов программистов пишут на MQL5 и разработчики должны прислушиваться к ним уважая их пожелания, если хотят и дальше совершенствовать язык и платформу. Что бы было, если бы C/Cpp/C# не совершенствовались? - и десятки языков до их появления и десятки после. 

Dmitry Fedoseev #:
Пользоваться тем, что глобальные переменные не сбрасываются - вот это костыль. Неужели этим кто-то пользуется?

подобным образом как индикаторы в MQL5 не ведут себя ни какие другие программы на множестве других языков, это нонсенс и анахронизм, аппендикс, копчик как остаток хвоста.

 
Artyom Trishkin #:

Погоди, зачем? Сортировать массив по убыванию/возрастанию и брать три свечи с краю - в зависимости от направления сортировки.

Пожалуй так правильней. И потом, да, найти эти бары на графике по максимальным ценам. Осталось осилить работу с массивами в mql4). Но спасибо и на этом!

 

Да уж... Прошли те времена, когда сообщество активно способствовало развитию платформы вообще и языка в частности... Костыльные решения применялись как исключительные и временные меры.

Прошли те времена. Нынче костыльными решениями гордятся и кичатся, а всех, кто предлагает исправлять и улучшать платформу, закидывают тапками. 

Плохо это, и для сообщества (людей) и для платформы в целом, что говорит о застое. Застойные процессы начались не вчера, нормальные адекватные люди уходят с форума (Математ, Винин, Гранит, Свинозавр и многие другие интересные личности, с которыми мне выпала честь общаться лично и дружить), а тем, кто всё же остаётся, становится всё меньше и меньше хотеть что либо писать и предлагать на форме.

Очень жаль. Но ведь ладно если бы не мешали, мешают! Держаться за уродства платформы (сброс глобальных переменных) как за нечто полезное и нужное - вот это точно клиника.

Развитие, рассвет, застой, рецессия, деградация, экономическая нецелесообразность в виду появления развитых конкурентов, уход в небытие. Так что ли? Если и так, то я на это один повлиять не в силах, без дружного сообщества ничего не получится, не будет дальнейшего развития.

 
Andrey Dik #:

///

Очень жаль. Но ведь ладно если бы не мешали, мешают! Держаться за уродства платформы (сброс глобальных переменных) как за нечто полезное и нужное - вот это точно клиника.

Развитие, рассвет, застой, рецессия, деградация, экономическая нецелесообразность в виду появления развитых конкурентов, уход в небытие. Так что ли? Если и так, то я на это один повлиять не в силах, без дружного сообщества ничего не получится, не будет дальнейшего развития.

Либо обеспечиваешь полную способность эксперта к перезапуску, в том числе и к перезапуску терминала. Либо нафик вообще этим заморачиваться.

А полная способность эксперта к перезапуску обеспечивается вообще не этими глобальными переменными.

 
Andrey Dik #:

///

О да! Свинозавр был таким офигено адекватным))

 
Dmitry Fedoseev #:

О да! Свинозавр был таким офигено адекватным))

буйным - да, конструктивным - да, позволяющим себе оскорблять и унижать собеседников - нет.

 
Dmitry Fedoseev #:

Либо обеспечиваешь полную способность эксперта к перезапуску, в том числе и к перезапуску терминала. Либо нафик вообще этим заморачиваться.

А полная способность эксперта к перезапуску обеспечивается вообще не этими глобальными переменными.

знаю я это и активно применяю решения что бы обойти недостатки платформы, но это нехорошо, надо систематически поднимать вопросы и настаивать на развитии.

либо язык MQL5 станет стандартом для решения торговых/экономических/исследовательских задач, либо так и останется узким специализированным языком. Много ли предложений работы на HH для программистов MQL5? - ну то то же.

было сложно продвигать, но мои предложения реализованы разработчиками и активно используются программистами, тот же Семко активно использует и профи в том, что когда то было немыслимым, канвас, OpenCL, DirectX....

 
Andrey Dik #:

знаю я это и активно применяю решения что бы обойти недостатки платформы, но это нехорошо, надо систематически поднимать вопросы и настаивать на развитии.

И платформа и MQL5 язык постоянно развиваются. Мы каждый рабочий день по бета версии выпускаем.

Изменения в языке идут огромные:

  • добавили матрицы, вектора, комплексные числа
  • добавили массу математических операций над матрицами и векторами (не все еще в документации, доступно в интеллисенсе)
  • расширили работу с матрицами и векторами в OpenCL
  • разрешили поддержку OpenCL устройств с float (без поддержки double), чтобы машинное обучение с float
  • готовим к запуску функционала машинного обучения и нейросетей прямо в MQL5


Функционал терминала тоже меняется:

  • готовим расширенные финансовые отчеты
  • готовим новые графические интерфейсы для торговли
  • скоро запустим подписки на рыночные данные (готов NASDAQ)
  • далее более продвинутый новый тестер стратегий
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Матрицы и векторы
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Матрицы и векторы
  • www.mql5.com
Матрицы и векторы - Типы данных - Основы языка - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
1...320432053206320732083209321032113212321332143215321632173218...3696
Новый комментарий