Ошибки, баги, вопросы - страница 3209
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут нет переопределения.
Да, я ошибся в термине. Здесь перегрузка, как выше сказали.
Просто для обычных методов перегрузка "закрывает" (непомню правильный терами) видимость одноименных методов предка, т.е. к ним нужно обращаться через полное имя класса::метод.
В моем примере, если бы здесь был не оператор, а метод, то компилятор выдает предупреждение. Мне кажется, что для оператора= было бы полезно такое же предупреждение.
Ошибка и невозможность использовать сервис.
Как видно из скриншота - код не содержит ничего подозрительного.
Однако сервер ответил ошибкой. После чего Едитор бомбардирует его запросами на коннект - хотя я уже не пытаюсь использовать этот сервис.
Это вообще можно исправить?
Мое окружение:
Для второй по цене свечи использую циклКак найти третью свечу с большей ценой (price_max3)? Ещё один цикл лепить? Он ещё объёмней получается, ведь теперь нужно исключить из результата уже две свечи с ценами price_max1 и price_max2. В целом как-то все коряво и громоздко получается. Нельзя ли сделать выборку price_max1, price_max2 и price_max3 за один цикл? Или ещё как-то проще?
Доброго времени суток! Из 20 свечей нужно выбрать 3 с большими ценами. Свечу с максимальной ценой определяю прям по учебнику
Для второй по цене свечи использую циклКак найти третью свечу с большей ценой (price_max3)? Ещё один цикл лепить? Он ещё объёмней получается, ведь теперь нужно исключить из результата уже две свечи с ценами price_max1 и price_max2. В целом как-то все коряво и громоздко получается. Нельзя ли сделать выборку price_max1, price_max2 и price_max3 за один цикл? Или ещё как-то проще?
Интересная задача.
Я не проверял, но пошёл-бы таким путём…
Интересная задача.
Я не проверял, но пошёл-бы таким путём…
Погоди, зачем? Сортировать массив по убыванию/возрастанию и брать три свечи с краю - в зависимости от направления сортировки.
Погоди, зачем? Сортировать массив по убыванию/возрастанию и брать три свечи с краю - в зависимости от направления сортировки.
И то верно. Но ведь мы лёгких путей не ищем…Я видимо в подсознании думал об индексе свечи на графике… А после сортировки индексы потеряются.
И то верно. Но ведь мы лёгких путей не ищем…Я видимо в подсознании думал об индексе свечи на графике… А после сортировки индексы потеряются.
Да, потеряются. Тоже подумал об этом. Но цены-то есть - можно по ценам и свечу найти в истории того отрезка, из которого брали выборку. Проблема при двух и более одинаковых ценах.
Но тогда создавать объект из свечи и пихать его в массив объектов - там можно будет сортировать по любому признаку без потери остальных данных.
ArraySortStruct2(Rates, high) - это mql5? А как в 4й версии отсортировать по хаям?
bild 3323
Почему поведение индикаторов и советников отличается при инициализации?
При инициализации индикатора (первый запуск, смена любого input-параметра, смена TF-чарта) происходит сброс ВСЕХ глобальных переменных индикатора. С какой целью так сделано? Я понимаю сброс буферов индикаторов, но зачем сбрасывать глобальные переменные? Это чрезвычайно неудобно, так как нет возможности сохранять рабочую информацию в переменных.
При инициализации советника всё происходит как и ожидается, глобальные переменные остаются в сохранности.
Убедительная просьба к разработчикам, сделайте пожалуйста поведение индикаторов при инициализации так как в советниках.
Коды индикатора и советника в качестве доказательства: