Ошибки, баги, вопросы - страница 3194
Я тоже неоднократно просил вставить в контекстное меню
пункт "Сохранить как". Тоже никому не помешает, вставить не более пары минут с учётом открытия нужного места файла. Но никто не реагирует на это. Вот я и думаю, а если это так-же мало кому надо, то и вспоминать об этом уже не имеет смысла.
мне тоже это бы пригодилось.
нужно, думаю, напоминать периодически разработчикам.
тут другая проблема на форуме, как озвучишь какое то рацпредложение, так сразу набегают те, кому это нововведение уже причиняет душевную боль даже до реализации.)) иначе я не могу объяснить попытки помешать внедрению чего либо.
пункт "Сохранить как".
Нажать.
Нажать.
Дело не в потраченном времени, а в удобстве, лично для меня. Сам я это сделать не смогу, а привыкать к другим примочкам уже не комильфо в моём возрасте. Уж лучше я буду пользоваться по старинке меню «Файл —> сохранить как».
0 errors, 0 warnings, 1256 msec elapsed
А можно попросить разработчиков выводить в результаты компиляции, кроме того что есть, ещё локальное время и имя программы, которой была выполнена компиляция?
И размер EX5 c полным путем. Есть еще режим пакетной компиляции.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2022.05.25 08:16
Просьба по CTRL+F7 выводить общее время компиляции - см. нижнюю строку.
Круто, когда так часто приходят в голову новые идеи, что приходится создавать под них новые файлы. Сам почти 100% времени кодирую в старых файлах.
+++
Чужие мысли могут и чаще приходить.
Просто я не создаю новые файлы, а просто в файле "Test" или "00" начинаю писать, запускаю несколько раз отладку… А потом всё это проще сохранить с нормальным именем в другую папку и продолжить…Потом, если всё работает нормально, а надо проверить ещё одну СМСку… а вдруг будет хуже? Так чтобы безболезненно вернуться к исходному коду, проще почудить в другом файле, который можно и выкинуть и вернуться к тому который сохранял «как»
Уважаемые разработчики!
В тестере стратегий на графике отсутствует возможность отключения шкалы цен и шкалы времени. Исправьте пожалуйста. Это затрудняет тестирование стратегий со своим интерфейсом.
Напишу сюда - билд 3320 - убил кучу времени на выявления аномалии, по порядку.
Делай раз
Получаем
То inf, то ноль - отчего так?
Делай два
Получаем
И делай три
получаем уже
Думаю, это сделано для развития шизофрении...
Напишу сюда - билд 3320 - убил кучу времени на выявления аномалии