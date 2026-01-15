Ошибки, баги, вопросы - страница 3218
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблема была в неправильных директориях в файле MetaTrader 5\Config\metaeditor.ini
//---
У меня был указан другой диск. Похоже, что сам когда-то переносил папку с установленными терминалами. Указал правильные пути и поиск в файлах заработал.
Отбой! 😎
Ну не совсем отбой... Лучше, чтобы МЕ сам искал свои собственные пути при отсутствии прописанных и восстанавливал их.
Проблема была в неправильных директориях в файле MetaTrader 5\Config\metaeditor.ini
//---
У меня был указан другой диск. Похоже, что сам когда-то переносил папку с установленными терминалами. Указал правильные пути и поиск в файлах заработал.
Отбой! 😎
А я уже на это
У меня почему-то ничего не находит. Не нашёл, какие могут быть признаки для воспроизведения. Пробовал разные варианты.
Буду пробовать позже всё переустановить.
хотел посоветовать переустановить ОС. )))
Ну не совсем отбой... Лучше, чтобы МЕ сам искал свои собственные пути при отсутствии прописанных и восстанавливал их.
Не надо. Просто надо правильно переносить терминал. Не надо копировать всё полностью. Достаточно перенести два файла terminal64.ехе и MetaEditor64.ехе в нужную директорию. При запуске будут созданы все папки и файлы как при установке сетап.файлом. А затем можно перенести\скопировать все свои файлы.
Не надо. Просто надо правильно переносить терминал. Не надо копировать всё полностью. Достаточно перенести два файла terminal64.ехе и MetaEditor64.ехе в нужную директорию. При запуске будут созданы все папки и файлы как при установке сетап.файлом. А затем можно перенести\скопировать все свои файлы.
Не надо. Просто надо правильно переносить терминал. Не надо копировать всё полностью. Достаточно перенести два файла terminal64.ехе и MetaEditor64.ехе в нужную директорию. При запуске будут созданы все папки и файлы как при установке сетап.файлом. А затем можно перенести\скопировать все свои файлы.
не всегда :-)
такой привычный перенос срабатывает не всегда. Сложно сказать с чем связано, может крипто-ключи обновляют, или URL, например в DNS. Но можно попасть в ситуацию когда это не срабатывает и приходится тащить ещё и каталог Config из работающего терминала
не всегда :-)
такой привычный перенос срабатывает не всегда. Сложно сказать с чем связано, может крипто-ключи обновляют, или URL, например в DNS. Но можно попасть в ситуацию когда это не срабатывает и приходится тащить ещё и каталог Config из работающего терминала
В конфиге только адреса серверов брокеров которые с лёгкостью находятся при открытии счёта. Но если так хочется скопировать этот файл, то никто не запрещает.
в этом окне "Окна", изменяя очередность чартов, не работает перетаскивание? - интуитивно предполагал, что можно, однако нет.
Выделяю мышью\клавиатурой левую < далее нажимаю "
После выделяю мышью\клавиатурой правую > далее нажимаю "
Результат:
Ожидалось:
Ошибка в MetaEditor - допустим хочу заменить в (1) <> скобки на ""
Выделяю мышью\клавиатурой левую < далее нажимаю "
После выделяю мышью\клавиатурой правую > далее нажимаю "
Результат:
Ожидалось:
Снимите эту галку
и будет вам счастье…
Снимите эту галку
Указанная галка предписывает опережающе вставлять парный закрывающий символ }, ], ), ", '
В этом ошибка и заключается, что MetaEditor в случае с " не может отличить открывающий от закрывающего
В отличии от скобок {, [, (И кроме того: не хватает еще пары <>