Ошибки, баги, вопросы - страница 3218

Новый комментарий
 
Anatoli Kazharski #:

Проблема была в неправильных директориях в файле MetaTrader 5\Config\metaeditor.ini

//---

У меня был указан другой диск. Похоже, что сам когда-то переносил папку с установленными терминалами. Указал правильные пути и поиск в файлах заработал.

Отбой! 😎

Ну не совсем отбой... Лучше, чтобы МЕ сам искал свои собственные пути при отсутствии прописанных и восстанавливал их.

 
Anatoli Kazharski #:

Проблема была в неправильных директориях в файле MetaTrader 5\Config\metaeditor.ini

//---

У меня был указан другой диск. Похоже, что сам когда-то переносил папку с установленными терминалами. Указал правильные пути и поиск в файлах заработал.

Отбой! 😎

А я уже на это

Anatoli Kazharski #:

У меня почему-то ничего не находит. Не нашёл, какие могут быть признаки для воспроизведения. Пробовал разные варианты.

Буду пробовать позже всё переустановить. 

хотел посоветовать переустановить ОС. )))

 
Artyom Trishkin #:

Ну не совсем отбой... Лучше, чтобы МЕ сам искал свои собственные пути при отсутствии прописанных и восстанавливал их.

Не надо. Просто надо правильно переносить терминал. Не надо копировать всё полностью. Достаточно перенести два файла terminal64.ехе и  MetaEditor64.ехе в нужную директорию. При запуске будут созданы все папки и файлы как при установке сетап.файлом. А затем можно перенести\скопировать все свои файлы.

 
Alexey Viktorov #:

Не надо. Просто надо правильно переносить терминал. Не надо копировать всё полностью. Достаточно перенести два файла terminal64.ехе и  MetaEditor64.ехе в нужную директорию. При запуске будут созданы все папки и файлы как при установке сетап.файлом. А затем можно перенести\скопировать все свои файлы.

Хорошо
 
Alexey Viktorov #:

Не надо. Просто надо правильно переносить терминал. Не надо копировать всё полностью. Достаточно перенести два файла terminal64.ехе и  MetaEditor64.ехе в нужную директорию. При запуске будут созданы все папки и файлы как при установке сетап.файлом. А затем можно перенести\скопировать все свои файлы.

не всегда :-)

такой привычный перенос срабатывает не всегда. Сложно сказать с чем связано, может крипто-ключи обновляют, или URL, например в DNS. Но можно попасть в ситуацию когда это не срабатывает и приходится тащить ещё и каталог Config из работающего терминала

 
Maxim Kuznetsov #:

не всегда :-)

такой привычный перенос срабатывает не всегда. Сложно сказать с чем связано, может крипто-ключи обновляют, или URL, например в DNS. Но можно попасть в ситуацию когда это не срабатывает и приходится тащить ещё и каталог Config из работающего терминала

В конфиге только адреса серверов брокеров которые с лёгкостью находятся при открытии счёта. Но если так хочется скопировать этот файл, то никто не запрещает.

 

в этом окне "Окна",  изменяя очередность чартов, не работает перетаскивание? - интуитивно предполагал, что можно, однако нет. 

 
Ошибка в MetaEditor - допустим хочу заменить в (1) <> скобки на "" 
#include <new.mqh>	//(1)

Выделяю мышью\клавиатурой левую < далее нажимаю "

После выделяю мышью\клавиатурой правую > далее нажимаю "

Результат:

#include "new.mqh""	//(2)

Ожидалось:

#include "new.mqh"	//(3)
 
A100 #:
Ошибка в MetaEditor - допустим хочу заменить в (1) <> скобки на ""

Выделяю мышью\клавиатурой левую < далее нажимаю "

После выделяю мышью\клавиатурой правую > далее нажимаю "

Результат:

Ожидалось:

Снимите эту галку


и будет вам счастье…

 
Alexey Viktorov #:

Снимите эту галку

Указанная галка предписывает опережающе вставлять парный закрывающий символ }, ], ), ", '

В этом ошибка и заключается, что MetaEditor в случае с " не может отличить открывающий от закрывающего

В отличии от скобок {, [, (

И кроме того: не хватает еще пары <>
1...321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225...3696
Новый комментарий