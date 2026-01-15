Ошибки, баги, вопросы - страница 3489
Ошибка при выполнении:
Было: 5
Стало: 10
Двойной (!) const не спас от изменения значения
Похоже, из-за этой путаницы (+typedef) идет выбор неправильной сигнатуры.
Нет с a2 - это ошибка сама по себе была:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2023.11.22 10:04Ошибка при выполнении: Результат в (1) случае: true, а во (2) - false. A какая принципиальная разница?
Знатоки, столкнулся с задачей посчитать сумму выведенных средств с торгового счета.
Но что то никак не получается.
DEAL_TYPE_BALANCE - не помогает.
Может я гдето что то потерял ?
К сожалению, она не подойдет для этого случая.
Проверил)
Получилась в два с половиной раза штатная медленнее.
Обратил внимание, что если один и тот же .mq5 файл в папке Индикаторы сначала скомпилировать как Советник, а потом как Индикатор, то иконка в Навигаторе (с Советника на Индикатор) - не изменится до перезагрузки Терминала, даже если нажать Обновитьчто может вызвать путаницу
одинаковые названия при одинаковых расширениях в разных папках это зло. конечно разнести расширениями было дальновидно бы. но как есть. Обновить пути вряд ли обновляет к иконке. Это внешнее к файлу свойство, обновить внутри файла обновляет.
Имеются ввиду внутренние Папки во вкладке Навигатор и внутренние иконки
думается это винда путает. и новые пути только после перезагрузки. У меня так же пути к базам данных к серваку при смене айпи сервака по батнику перегрузкой батника не решается, доступ не восстанавливается, только перегрузкой компа.
Windows здесь не при чем - это все внутри Терминала: