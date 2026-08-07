Ошибки, баги, вопросы - страница 3759

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fxsaber #:
Ситуация повторяется и с COPY_TICKS_INFO-тиками. Это уже баг CopyTicks.

А где противоречие, если это не баг, а транслируемые котировки? Разный способ получение котировок и должен давать одинаковый результат.

 
Alain Verleyen #:
Какая CopyTicks ошибка? 
void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];

  const int Size = CopyTicksRange(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_INFO, (TimeCurrent()  - 24 * 3600) * 1000);

  int Count = 0;
  
  for (int i = 1; i < Size; i++)
    // Новый тик не изменил цены.
    if ((Ticks[i].bid == Ticks[i - 1].bid) &&
        (Ticks[i].ask == Ticks[i - 1].ask))
      Count++;
      
  Print(AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) + ", " + _Symbol);
  
  Print(Count);
}


MetaQuotes-Demo, EURUSD
1025


1025 INFO-тиков, у которых цены не поменялись. Согласно документации, INFO-тики должны отличаться хотя бы одной из цен bid/ask.

 
fxsaber #:

1025 INFO-тиков, у которых цены не поменялись. Согласно документации, INFO-тики должны отличаться хотя бы одной из цен bid/ask.

А флаги в серии одинаковые?
 
Aleksey Vyazmikin #:
А флаги в серии одинаковые?
Не изучал.
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