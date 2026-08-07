Ошибки, баги, вопросы - страница 3759
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Ситуация повторяется и с COPY_TICKS_INFO-тиками. Это уже баг CopyTicks.
А где противоречие, если это не баг, а транслируемые котировки? Разный способ получение котировок и должен давать одинаковый результат.
Какая CopyTicks ошибка?
MetaQuotes-Demo, EURUSD 1025
1025 INFO-тиков, у которых цены не поменялись. Согласно документации, INFO-тики должны отличаться хотя бы одной из цен bid/ask.
1025 INFO-тиков, у которых цены не поменялись. Согласно документации, INFO-тики должны отличаться хотя бы одной из цен bid/ask.
А флаги в серии одинаковые?