Sergey Gridnev #:
Действительно.
Я, честно говоря, не читал текст, только посмотрел на время вывода строк.

На самом деле нужно из total вычитать preprocessing и synchronization. И все равно показатель будет плавать.

MQ не зря ввели данные (вроде, сохраняются даже в opt-файле) по скорости расчетов при оптимизации.

Для измерения вводится фейковый параметр и по нему идет оптимизация. Далее смотрим в лог и делаем выводы.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Скорость прохода упала Test passed, как я понимаю показывает затраты на вычисления

Время прохода сократилось на 2 секунды. Т.е. скорость выросла.
 
Sergey Gridnev #:
Так наглядней?

2022.07.27 14:34:08.535 Core 2  authorized (agent build 2652)
2022.07.27 14:34:08.555 Core 2  common synchronization completed
2022.07.27 14:34:48.320 Tester  optimization finished, total passes 7
2022.07.27 14:34:48.330 Statistics      optimization done in 0 minutes 40 seconds
2022.07.27 14:34:48.330 Statistics      shortest pass 0:00:09.327, longest pass 0:00:11.700, average pass 0:00:10.098
2022.07.27 14:34:48.330 Statistics      local 7 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)

2022.07.27 14:41:13.970 Core 2  authorized (agent build 3370)
2022.07.27 14:41:13.984 Core 2  common synchronization completed
2022.07.27 14:41:57.425 Tester  optimization finished, total passes 7
2022.07.27 14:41:57.435 Statistics      optimization done in 0 minutes 44 seconds
2022.07.27 14:41:57.435 Statistics      shortest pass 0:00:10.244, longest pass 0:00:12.870, average pass 0:00:11.061
2022.07.27 14:41:57.435 Statistics      local 7 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
 
Aleksey Vyazmikin #:

10% замедление. Надо копать тему, чтобы разобраться. Уточню, что для подобных замеров все локальные Агенты должны быть отключены, кроме одного.

 
fxsaber #:

Использовал два агента для минимального усреднения, других оптимизаций не было в это время. Думаю, у Вас лучше удастся выявить в чём именно скорость работы просела. Советник из моей статьи, настройки по сути по умолчанию, простая стратегия на пересечение ценой мувинга.

 

MetaTrader нарушает законы геометрии: параллельные прямые (красная и синяя) пересекаются (на графике EURUSD,M5 четко видно расхождение при соответствующем масшабе)


 

А вот доказательство того, что они параллельны, соответственно координаты bluе и red:

Отмечу, что если два объекта TrendLine, то расхождения нет, а если TrendLine и EquidistantChannel - то есть.

А какая разница?

 

Здравствуйте. Не приходят смс для подтверждения вывода. 

В сервис дек написать не могу тк там есть давно не актуальная но открытая заявка. При попытке ее закрыть или написать в ней пишет ошибку.

 

Теперь код пришел но начался другой ералаш

Пробовал выводить на сбербанковские виза и мастер кард, в тч на которые выводил до этого, результат такой-же.

 
Andrei Sokolov #:

Как там на Луне? Погода, обстановка, лунтики?

