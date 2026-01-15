Ошибки, баги, вопросы - страница 3216
Действительно.
На самом деле нужно из total вычитать preprocessing и synchronization. И все равно показатель будет плавать.
MQ не зря ввели данные (вроде, сохраняются даже в opt-файле) по скорости расчетов при оптимизации.
Для измерения вводится фейковый параметр и по нему идет оптимизация. Далее смотрим в лог и делаем выводы.
Скорость прохода упала Test passed, как я понимаю показывает затраты на вычисления
Время прохода сократилось на 2 секунды. Т.е. скорость выросла.
Так наглядней?
10% замедление. Надо копать тему, чтобы разобраться. Уточню, что для подобных замеров все локальные Агенты должны быть отключены, кроме одного.
Использовал два агента для минимального усреднения, других оптимизаций не было в это время. Думаю, у Вас лучше удастся выявить в чём именно скорость работы просела. Советник из моей статьи, настройки по сути по умолчанию, простая стратегия на пересечение ценой мувинга.
MetaTrader нарушает законы геометрии: параллельные прямые (красная и синяя) пересекаются (на графике EURUSD,M5 четко видно расхождение при соответствующем масшабе)
А вот доказательство того, что они параллельны, соответственно координаты bluе и red:
Отмечу, что если два объекта TrendLine, то расхождения нет, а если TrendLine и EquidistantChannel - то есть.
А какая разница?
Здравствуйте. Не приходят смс для подтверждения вывода.
В сервис дек написать не могу тк там есть давно не актуальная но открытая заявка. При попытке ее закрыть или написать в ней пишет ошибку.
Теперь код пришел но начался другой ералаш
Пробовал выводить на сбербанковские виза и мастер кард, в тч на которые выводил до этого, результат такой-же.
