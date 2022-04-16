Я очень люблю MT5 платформы, но не могу закрыть мышь, пока автоматически всплывающие объекты описание проблемы, так что мне очень трудно просить помочь решить, спасибо!
Я подготовил схему, в которой можно отображать информацию о настенных листах и сделке, но при этом поддерживаю щелчок мышью мыши на какой - либо строке для получения информации о монтировании в этом месте, но при наведении мышью на определённое место автоматически появляется раздражающее описание объекта, что препятствует моим наблюдениям. Я использую ChartSettInteger (0, CHART, SHOW, u OBJECT, false) для того, чтобы остановить отображение объектов при наведении мышки, но это не поможет, если команда будет выполнена, как только новый объект будет установлен и не сможет остановить автоматически всплывающее описание объекта при наведении мыши, я стараюсь сделать все возможное! Попробуйте все параметры функции ChartSettInteger () & ObjectSettInteger (). также попробуйте непрерывно выполнять команды ChartSetInteger (0, CHART - SHOW - AUBJECT - ALU DESCR, false) без разрешения, я из китая, и мне очень нравится MT5 Ping, и я надеюсь, что эта проблема будет решена, чтобы я мог беспрепятственно осуществлять сделку, спасибо!
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Чтобы убрать всплывающую подсказку, надо использовать ObjectSetString(chart_id,object_name,OBJPROP_TOOLTIP,”\n”)
Slava #:
Чтобы убрать всплывающую подсказку, надо использовать ObjectSetString(chart_id,object_name,OBJPROP_TOOLTIP,”\n”)
Чтобы убрать всплывающую подсказку, надо использовать ObjectSetString(chart_id,object_name,OBJPROP_TOOLTIP,”\n”)
очень хорошо! Проблема решена! Сейчас я хочу искренне обнять вас! Большое спасибо за помощь! Ура!
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