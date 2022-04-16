Я очень люблю MT5 платформы, но не могу закрыть мышь, пока автоматически всплывающие объекты описание проблемы, так что мне очень трудно просить помочь решить, спасибо!

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 Я подготовил схему, в которой можно отображать информацию о настенных листах и сделке, но при этом поддерживаю щелчок мышью мыши на какой - либо строке для получения информации о монтировании в этом месте, но при наведении мышью на определённое место автоматически появляется раздражающее описание объекта, что препятствует моим наблюдениям.  Я использую ChartSettInteger (0, CHART, SHOW, u OBJECT, false) для того, чтобы остановить отображение объектов при наведении мышки, но это не поможет, если команда будет выполнена, как только новый объект будет установлен и не сможет остановить автоматически всплывающее описание объекта при наведении мыши, я стараюсь сделать все возможное!  Попробуйте все параметры функции ChartSettInteger () & ObjectSettInteger (). также попробуйте непрерывно выполнять команды ChartSetInteger (0, CHART - SHOW - AUBJECT - ALU DESCR, false) без разрешения, я из китая, и мне очень нравится MT5 Ping, и я надеюсь, что эта проблема будет решена, чтобы я мог беспрепятственно осуществлять сделку, спасибо! 
 
xiezhiqi

Попробуйте убрать галку.

 
Aleksandr Slavskii #:

Попробуйте убрать галку.

 Спасибо за ваш ответ, но это я уже пробовал и до сих пор не может решить проблему автоматического всплывающего описания объекта при наведении мыши. 
 
Чтобы убрать всплывающую подсказку, надо использовать ObjectSetString(chart_id,object_name,OBJPROP_TOOLTIP,”\n”)
 
Slava #:
Чтобы убрать всплывающую подсказку, надо использовать ObjectSetString(chart_id,object_name,OBJPROP_TOOLTIP,”\n”)

 очень хорошо!  Проблема решена!  Сейчас я хочу искренне обнять вас!  Большое спасибо за помощь!  Ура! 

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