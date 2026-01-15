Ошибки, баги, вопросы - страница 1882
Добрый день. У меня в МТ5 появился такой косяк: он не сохраняет настройки, несмотря на поставленную галочку. Конкретно - при каждом запуске оказываются скрытыми все панели инструментов, каждый раз их снова нужно открывать. При следующем запуске панели появляются ненадолго, но следом скрываются (видимо после установления связи с брокером). Как это поправить ( брокер открытие)?
F11 случайно не нажимали?
Полный экран
Включить/выключить полноэкранный режим. При включении этой опции происходит отключение панелей инструментов, статусной строки и закрытие всех служебных окон. На экране остаются строка заголовка MetaEditor, главное меню, окно редактирования кода и вкладки файлов.
Нужно получить баровую/тиковую историю на несколько тысяч последних единиц сразу по всем символам в Обзоре рынка (несколько сотен). И обновлять ее реал-тайм.
На подобные скринеры архитектура MT5 оптимизирована? Будет ли новый вид программ способен без костылей тянуть такие задачи?
Что нужно, чтобы поднять все кэши из холодного состояния и сделать их актуальными?
И как сделать, чтобы тестер остался жив при запуске скринера?
зачем вам скринер в тестере я не знаю. а об одной особенности мт5 я уже спрашивал тут - холодный запуск в мт5 медленнее мт4 в 200 раз примерно. к тому же если вы хотите скринер типа финвиза,с тех.индикаторами, то тут же вроде тоже жаловались,что каждый хэндл отжирает кучу памяти,с чем МК обещали бороться. То есть,если будет скринить с какой-то периодичностью обзор рынка,то нужно нехило памяти,а для первого запуска кучу времени.
зачем вам скринер в тестере я не знаю.
Это мультивалютник сразу по сотне символов, где в каждом OnTimer анализируется тиковая история всех символов.
нормальный способ самоубийства))
при запуске в тестере все же тиковые данные переподготавливаются?! 1 месяц/тикер примерно 100МБ. если по всему обзору рынка,то..винт должен быть резиновый,а сколько времени это займет?
а если вспомнить,что кэш тестерного агента очищается через 5 минут простоя агента,представляете? вы готовили-готовили данные час-два,отошли на 5 мин,и все,придется начинать заново.
нормальный способ самоубийства))
Похоже, привык к MT5, т.к. совсем не помню, чтобы в MT4 в журнал "Эксперты" шли записи от выполнения OrderSend.
С какого MT4-билда такое самовольное обращение с логом? В MT5 только Print и подобные спец. действия пользователя (+ошибки исполнения и кнопка автоторговли) способны делать туда записи. Или в MT4 так было всегда?
Нужно получить баровую/тиковую историю на несколько тысяч последних единиц сразу по всем символам в Обзоре рынка (несколько сотен). И обновлять ее реал-тайм.
На подобные скринеры архитектура MT5 оптимизирована? Будет ли новый вид программ способен без костылей тянуть такие задачи?
Что нужно, чтобы поднять все кэши из холодного состояния и сделать их актуальными?
По выполнению скрипта хорошо видно, что CopyTicks в скриптах не является асинхронной. MQL_MEMORY_USED врет.
И главное, что-то кэши спотыкаются (Metaquotes-Demo)
Просьба запустить у себя с количеством символом в Обзоре рынка не меньше сотни.
При чем проблема с кэшами только на некоторых символах заметна. Остальные - норм.
Похоже, затык в CopyTicks на таких символах
1. Когда будет описание union в документации?
2. Это замена простым структурам?
3. будут ли поддерживать union приведение типа как описано для структур в документации?
1. Добавлено Объединение (union)
2. Не совсем - это возможность получать разное представление данных
3. Нет
MT5 1598
Лог компилятора
Сигнатуры функций будут видны в логе?