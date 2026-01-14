Ошибки, баги, вопросы - страница 38
Возникла проблемка даже не знаю к чему отнести.
вот интересующий участок кода:
В нём написано что вначале нужно распринтовать значение переменной itogo с текстом "itogo do",
далее если itogo больше 1000 то принтуем itogo с текстом "itogo>1000 "
itogo присваиваем 500
принтуем itogo с текстом"vsego_if=" далее покидаем защищённуй условием зону
принтуем itogo с текстом "itogo posle="
принтуем черту.
Зачем я так подробно расписывю?,
просто должно быть ясно что если условия небыло то между чертами будет два принта если условие было то принтов будет четыре.
Сами понимаете что при срабатывании условия значение переменной меняеться.
вот распринтовка из которой видно что принта два а значит срабатывания условия небыло но при этом значение переменной изменилось
как такое может быть ?????????
вот скрин кода, чтоб было видно что ничего между строк гдето за границами поля не спрятано, приведу скрин с выделением.
никаких крашей в этом коде не происходит, компилится без проблем а вот работать как задано не хочет.
Переменная обьявлена глобально интом, сам код большой но принтов в коде больше нигде нет.
ЗЫ И самое интересное с дебагером работает норм, а вот при запуске в штатном режиме вот такие выкрутасы
и это не принты бочат по логике программы вижу что чтото не то лепит.
Воспроизвести на других примерах пока не получилось но по этому вроде обрисовалось решение
В тексте ранее был DebugBreak(); и код проганялся через дебагер, познее DebugBreak() был удалён и всё перекомпилировано
но вот видимо МЕ помнит что дебагер использовался и без прогона на нём после компиляции работать правильно отказывается.
Если же прогнать в дебагере то потом даже при штатном запуске скрипт работает нормально.
И они называют это релизом?
Написал потенциальный участник Чемпионата 2010 советник, отладил, но остались в коде "debugger'ные штучки". А советник-то хорошо работает. Но хорошо работает только со "штучками", однако, участник об этом не подозревает, - откуда ему знать о такой недокументированной особенности?
И вот, отправил тот участник исходный код советника своего в MetaQuotes для участия в Чемпионате 2010, а там просто откомпилировали, и код, естественно, получился чистым, без "debugger'ных штучек".
Идёт Чемпионат 2010, а советник в MetaQuotes почему-то совсем не так торгует, как у участника на его компьютере. И недоумевает участник, и мысли всякие ему в голову лезут...
Я для примера сделал такой код (поставил Ваши значения):
Он нормально отработал:
Как видно, никаких ошибок и несоответствий значений переменной нет.
Возможно, что после многочисленных перередактирований Вы забыли перекомпилировать код и использовали старую версию.
Что нужно сделать:
Хватит уже истерить.
Если эта ошибка подтвердится, то будет сразу же исправлена. Разработка программного обеспечения не может идти без ошибок.
Renat, предлагаю открыть тему "Критика MQL5" или что-то в этом роде. А все сообщения подобного типа из других тем (веток) удалять как офф-топ.
Тем самым и критикам будет, где высказаться, и тематика веток будет соблюдаться.
Хотел бы узнать судьбу заявки #18261 по поводу вызова индикатора из советника (значение не совпадает с индикатором).
Было бы не плохо если бы както реагировали...
На вашу заявку ответили. Дали рекомендации.
Почему она не обновилась в вашем профиле - разберемся.
И я до того как выложить сюда сделал тоже самое, и результат был как у вас но вот на том листе где первоначально возникла ошибка всё так и крашится.
Повторяю причина в дебагере, если на конкретно том листе сделал перекомпиляцию и не прогнал через дебаг работает неверно, после прогона в дебаге всё норм. Я не знаю причин почему дебагер прицепился именно к этому листу, копии кода на других листах работают нормально а вот именно этот нет.
Поэтому я и писал выше что воспроизвести ошибку пока не могу(вернее она воспроизводиться но только в рамках локализованного проэкта).
Видимо тут какаято особенность дебагера или МЕ запоминать историю правок, возможно была критическая ошибка до инцидента на которую я не обратил внимания.
Не помните, где именно был установлен DebugBreak()?
Пока никак не получается повторить.