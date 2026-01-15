Ошибки, баги, вопросы - страница 3393
Такая же ошибка выводится для метода .Sort() в векторах.
Разработчик отвечал, что метод не реализован.
Скорее всего то-же самое для метода .FromBuffer()
Его нет
Спасибо. Вот его замена.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
fxsaber, 2023.09.25 18:01
Да.
Спасибо.
Для одного запроса незачем. Блокировка есть в любом случае.
Я правильно понимаю?
Если открываем базу в память из одной программы, и постоянно пишем в неё не закрывая базу
Открываем базу из другой программы и постоянно читаем из базы, то дедлока не будет?
Не понимаю его, как и не понимаю, почему компилятор не делает никаких предупреждений. Здесь нет ошибки?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2023.09.27 16:56В исходнике Alglib есть такой код.
Для чего в математической библиотеке внутри цикла идет умножение каждого слагаемого, а не итоговой суммы? Обход гипотетических double-проблем?
Для чего в математической библиотеке
произведение квадратных корней, а не квадратный корень произведения?
произведение двух чисел может быть дюже большим и переполнить чашу терпения :-)
Нормальный код. Защёлка. Если cx[i] хоть раз будет не равно x0, samex сбросится и останется сброшенным. Иначе - все cx[i] равны x0.
Нормальный код. Защёлка. Если cx[i] хоть раз будет не равно x0, samex сбросится и останется сброшенным. Иначе - все cx[i] равны x0.
Долго пытался въехать в синтаксис.
В итоге понял, когда скобки поставил.
Спасибо.