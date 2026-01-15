Ошибки, баги, вопросы - страница 3393

Roman #:

Такая же ошибка выводится для метода .Sort() в векторах.
Разработчик отвечал, что метод не реализован.
Скорее всего то-же самое для метода .FromBuffer()

Его нет

Спасибо. Вот его замена.

 
Koldun Zloy #:

Да.

Спасибо.

 
Koldun Zloy #:

Для одного запроса незачем. Блокировка есть в любом случае.

Я правильно понимаю?
Если открываем базу в память из одной программы, и постоянно пишем в неё не закрывая базу
Открываем базу из другой программы и постоянно читаем из базы, то дедлока не будет?


 
В исходнике Alglib есть такой код. 
   bool   samex=true;
   bool   samey=true;
//--- Additonally we calculate SameX and SameY -
//--- flag variables which are set to True when
//--- all X[] (or Y[]) contain exactly same value.
//--- If at least one of them is True, we return zero
//--- (othwerwise we risk to get nonzero correlation
//--- because of roundoff).
   for(int i=0; i<n; i++)
     {
      s=cx[i];
      samex=samex && s==x0;
      xmean+=s*v;
      s=cy[i];
      samey=samey && s==y0;
      ymean+=s*v;
     }
//--- check
   if(samex || samey)
      return(0);

Не понимаю его, как и не понимаю, почему компилятор не делает никаких предупреждений. Здесь нет ошибки?

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2023.09.27 16:56

В исходнике Alglib есть такой код. 
   for(int i=0; i<n; i++)
     {
      s=cx[i];
      samex=samex && s==x0;
      xmean+=s*v;
      s=cy[i];
      samey=samey && s==y0;
      ymean+=s*v;
     }

Для чего в математической библиотеке внутри цикла идет умножение каждого слагаемого, а не итоговой суммы? Обход гипотетических double-проблем?

 
fxsaber #:

Для чего в математической библиотеке

return(s/(MathSqrt(xv)*MathSqrt(yv)));
произведение квадратных корней, а не квадратный корень произведения?
 
fxsaber #:
произведение квадратных корней, а не квадратный корень произведения?

произведение двух чисел может быть дюже большим и переполнить чашу терпения :-)

 
fxsaber #:
В исходнике Alglib есть такой код.

Не понимаю его, как и не понимаю, почему компилятор не делает никаких предупреждений. Здесь нет ошибки?

Нормальный код. Защёлка. Если cx[i] хоть раз будет не равно x0, samex сбросится и останется сброшенным. Иначе - все cx[i] равны x0.

 
JRandomTrader #:

Нормальный код. Защёлка. Если cx[i] хоть раз будет не равно x0, samex сбросится и останется сброшенным. Иначе - все cx[i] равны x0.

Долго пытался въехать в синтаксис.

samex=samex && s==x0;

В итоге понял, когда скобки поставил.

samex=(samex && s==x0);

Спасибо.

 
Не могу обновить один файл в КБ, хотя ошибок в нем нет. 
