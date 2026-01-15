Ошибки, баги, вопросы - страница 3023

A100:

К сожалению так было всегда 

и видимо долго еще будет

было бы логично, если при запуске терминал чистил папку избранное от ярлыков несуществующих программ.
или типа выдать сообщение "Эй программист, не грусти, лучше чарку пропусти! Файл отсутсвует!".

а сейчас происходит то же самое, что вместо запуска Paint.exe система запускает format c

 

optimize=0

Не работает - что 0, что 1 - время компиляции совпадает. Раньше (в прошлом году) все компилировалось достаточно быстро, сейчас - очень долго

 
используйте фичу с mqh. при компиляции mqh оптимизации не используются за ненадобностью (нет генерации исполняемого кода)

 
Нашел более простой способ - открыть ненужный проект и там снять галочку оптимизации - сразу в 5 раз быстрее, но кому optimize=0 помешал неясно и из командной строки быстрая компиляции библиотек тоже не работает

 

Запущено больше десятка терминалов MT5. Логические ядра загружены не равномерно.

  • Один Терминал сколько ядер может задействовать?
  • MT5 сам выбирает ядра для своей работы или ОС?
  • Возможно ли равномерно по ядрам распределить работу Терминалов?
 

Как в MT5 достать значение этого поля, что можно видеть в MT4?


Поделитесь функцией, которая всегда выдает правильное значение маржи. OrderCalcMargin врет, к сожалению. И этот вариант не панацея.

 
Прошу Разработчиков разобраться в неправильной работе OrderCalcMargin!


Откройте, пожалуйста, из Терминала демо-счет на сервере ForexTimeFXTM-Demo01 и запустите на EURSEK этот скрипт.

// Выводит количество маржи для открытия Buy-позиции на 1 лот.
void OnStart()
{
  double Margin;
  
  if (OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY, _Symbol, 1, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), Margin))
    Alert(Margin);
}


Получаем такое несоответствие.

Абсолютно все настройки символа/счета, что доступны через MQL, проверил. Все корректно. Такое ощущение, что существует настройка на стороне брокера, которая недоступна в Терминале. Возможно, эта.

Подобных символов много. Как правильно торговать - непонятно. Просьба откомментировать, т.к. для торгового терминала ошибка критическая. Элементарно на MarginCall нарваться на ровном месте.

 

На скрине показано, что, в отличие от MT4, на MT5 невозможно узнать плечо/маржу символа.


 
SymbolInfoMarginRate ? И считать маржу руками, что-то вроде

if(IsSymbForexCFD)
    Result=GetLastPrice(SymbName)/GetForexSymbLeverage(SymbName)*GetSymbolTickValue(SymbName)/GetSymbolTickSize(SymbName);
