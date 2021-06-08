Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 22
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Креш будет исправлен в следующем билде.
билд 2842, ME продолжает падать
билд 2842, ME продолжает падать
То есть Вы не обновились и написали это сообщение? Обновитесь на новую бету - сейчас это 2844.
b2844 в этом же месте выдает иное.
Самое странное, что воспроизводится это только во Фрейм-режиме работы советника в этом месте.
Такое происходит только в Release-версии. В Debug-версии EX5 ошибка не возникает.
ЗЫ В билдах 283x- этой ошибки не было.
Строка для поиска: Oshibka 028.
b2843 в одном и том же месте выдает.
b2844 в этом же месте выдает иное.
Самое странное, что воспроизводится это только во Фрейм-режиме работы советника в этом месте.
Такое происходит только в Release-версии. В Debug-версии EX5 ошибка не возникает.
ЗЫ В билдах 283x- этой ошибки не было.
Строка для поиска: Oshibka 028.
Налетал на эту ошибку давно https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page30#comment_19029009 Жутко сложно диагностировать, проявляется обычно не сразу и не всегда. Налетал в скрипте. Понимаю, что по таким данным воспроизвести и исправить вряд ли получится, поэтому для себя чуть перенёс условия повыше и всё, с тех пор не встречал ни разу. Реально логика кода не менялась, с компилятором баг, видимо.
Налетал на эту ошибку давно https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page30#comment_19029009 Жутко сложно диагностировать, проявляется обычно не сразу и не всегда. Налетал в скрипте. Понимаю, что по таким данным воспроизвести и исправить вряд ли получится, поэтому для себя чуть перенёс условия повыше и всё, с тех пор не встречал ни разу. Реально логика кода не менялась, с компилятором баг, видимо.
100% воспроизводящий код отправил Разработчикам. Ошибка, действительно, очень специфическая и почти неуловимая.
b2840+ - очень сырые билды.
Никак не получается закачать тики на домашнем компе по некоторым (не всем) символам.
Свободного места полно. Сносил Bases-данные. Что делать? Билды обоих Терминалов совпадают - b2842.
Пробовал на домашем откатываться на b2836. Не помогает.
Максимум тиков, что удалось закачать:
Это в 1000 раз меньше, чем на VPS!
ЗЫ Такая же проблема не у одного меня.
Никак не получается закачать тики на домашнем компе по некоторым (не всем) символам.
Пробовал с нуля (ME и MT5 exe-файлы) из Терминала закачивать тики. Тщетно. Как такое может быть?
Разница с VPS только одна - ОС: WinServer2019 и Win10.ЗЫ Спустился до b2755. Лучше не стало.