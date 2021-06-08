Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 22

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Denis:

Креш будет исправлен в следующем билде.

билд 2842, ME продолжает падать

 
Andrey Dik:

билд 2842, ME продолжает падать

То есть Вы не обновились и написали это сообщение? Обновитесь на новую бету - сейчас это 2844.

 
b2843 в одном и том же месте выдает. 
Access violation at 0x00007FF68819D5C5 read to 0x0000000BFFFFFFF0
   crash -->  00007FF68819D5C5 4C8B43F0          mov        r8, [rbx-0x10]
              00007FF68819D5C9 4C3B81E8000000    cmp        r8, [rcx+0xe8]
              00007FF68819D5D0 0F838B000000      jae        dword 0x7ff68819d661
              00007FF68819D5D6 488B86E0000000    mov        rax, [rsi+0xe0]
              00007FF68819D5DD 4E8B2CC0          mov        r13, [rax+r8*8]
              00007FF68819D5E1 4C89E8            mov        rax, r13
              00007FF68819D5E4 4883E003          and        rax, 0x3

00: 0x00007FF68819D5C5
01: 0x00007FF6881C9971
02: 0x000001E52D26453C
03: 0x000001E500000001
04: 0x0000000000000001


b2844 в этом же месте выдает иное.

2021.03.26 09:54:28.163 MQL5    freeing unaligned memory 0x0000000C0000006B
2021.03.26 09:54:28.163 MQL5    freeing unaligned memory 0x0000000C0000006B
2021.03.26 09:54:28.163 MQL5    freeing unaligned memory 0x0000000C0000006B


Самое странное, что воспроизводится это только во Фрейм-режиме работы советника в этом месте.

    const bool Flag = (typename(T2) == "uchar") || (typename(T2) == "char");
    Print(Flag); // true, typename(T2) == "uchar"

//    Amount = (Flag // Если этой строкой заменить нижнюю, то ошибка исчезает.
    Amount = (((typename(T2) == "uchar") || (typename(T2) == "char"))
              ? ::ArrayCopy(Dst.Bytes, Src_Array, Dst_Start, Src_Start, Count)
              : ::ArrayCopy(Dst.Bytes, _R(Src_Array).Bytes, Dst_Start, Src_Start, Count));


Такое происходит только в Release-версии. В Debug-версии EX5 ошибка не возникает.


ЗЫ В билдах 283x- этой ошибки не было.

Строка для поиска: Oshibka 028.

 
fxsaber:
b2843 в одном и том же месте выдает.


b2844 в этом же месте выдает иное.


Самое странное, что воспроизводится это только во Фрейм-режиме работы советника в этом месте.


Такое происходит только в Release-версии. В Debug-версии EX5 ошибка не возникает.


ЗЫ В билдах 283x- этой ошибки не было.

Строка для поиска: Oshibka 028.

Налетал на эту ошибку давно https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page30#comment_19029009 Жутко сложно диагностировать, проявляется обычно не сразу и не всегда. Налетал в скрипте. Понимаю, что по таким данным воспроизвести и исправить вряд ли получится, поэтому для себя чуть перенёс условия повыше и всё, с тех пор не встречал ни разу. Реально логика кода не менялась, с компилятором баг, видимо.

 
traveller00:

Налетал на эту ошибку давно https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page30#comment_19029009 Жутко сложно диагностировать, проявляется обычно не сразу и не всегда. Налетал в скрипте. Понимаю, что по таким данным воспроизвести и исправить вряд ли получится, поэтому для себя чуть перенёс условия повыше и всё, с тех пор не встречал ни разу. Реально логика кода не менялась, с компилятором баг, видимо.

100% воспроизводящий код отправил Разработчикам. Ошибка, действительно, очень специфическая и почти неуловимая.

 

b2840+ - очень сырые билды.

  • Испорчена работа с CopyTicks - закачивает тики от 2011 года зачем-то, при этом недавние месяцы игнорирует.
  • Тестер вызывает реконнект Терминала к торговому серверу. Реконнекты (Терминала!) сыпятся, если оптимизировать в режиме по символам из Обзора рынка.
  • Абсолютно непонятно иногда, что делает Тестер. Кнопка Стоп горит, когда выполнены все задания. То Агенты показыают, что все выполнили, а на самом деле - нет. Хаос.
Вынужден откатываться. Возможно, стоит отсрочить 2860.
 
В окне CTRL+U делаю запрос тиков - нажимаю на кнопку Request. И тут же следует реконнект Терминала! b2842.
 

Никак не получается закачать тики на домашнем компе по некоторым (не всем) символам.

Свободного места полно. Сносил Bases-данные. Что делать? Билды обоих Терминалов совпадают - b2842.

Пробовал на домашем откатываться на b2836. Не помогает.


Максимум тиков, что удалось закачать:

Это в 1000 раз меньше, чем на VPS!


ЗЫ Такая же проблема не у одного меня.

 
fxsaber:

Никак не получается закачать тики на домашнем компе по некоторым (не всем) символам.

Пробовал с нуля (ME и MT5 exe-файлы) из Терминала закачивать тики. Тщетно. Как такое может быть?

Разница с VPS только одна - ОС: WinServer2019 и Win10.

ЗЫ Спустился до b2755. Лучше не стало.
 
Если дамп Терминала может помочь решить проблему, готов предоставить. b2845.
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