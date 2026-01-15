Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы - страница 3045

Это правильно, что по норвежской кроне идет новость не из Норвегии, а из Швеции?


 
fxsaber:

Это правильно, что по норвежской кроне идет новость не из Норвегии, а из Швеции?


Нет конечно. Она должна идти из Южной Кореи!
 

fxsaber, 2021.06.15 09:53

Писал уже здесь по этому поводу. Еще раз прошу индексировать несколько лет форума для Поиска. Сейчас поиск игнорирует посты за большой исторический интервал. Сторонние поисковики находят, штатный - нет.

В чем причина наличия такой многолетней дыры в БД поиска?

 

При очень активном использовании тестера стратегий может теряться связь с некоторыми агентами, помогает перезапуск через меню(Отключить/Включить).

 
Верхний вариант Нижний вариант пример кривой работыПроблема с отображением индикаторных буферов в MQL4
Их 23 и они разные. Вроде добился правильного отображения, но!
Если поменять в OnInit местами инициализацию буферов, они отображаются неправильно. 
Если поменять лимит баров, то количество 500, 5000 и  total будут показывать по разному. Гистограмму на баре отрисовывает не на каждом баре.
В окне данных , данные по гистограмме есть, но на графике ее нет.
 
Sergey Vedmanov:
Проблема с отображением индикаторных буферов в MQL4
Их 32 и они разные. Вроде добился правильного отображения, но!
Если поменять в OnInit местами инициализацию буферов, они отображаются неправильно. 
Если поменять лимит баров, то количество 500, 5000 и  total будут показывать по разному. Гистограмму на баре отрисовывает не на каждом баре.
В окне данных , данные по гистограмме есть, но на графике ее нет.
Проверь масштаб
 
             Вопрос знатокам MQL4
             Нарисовалась задачка расчитать сколько потребуется средств для Х лот, по 2 вариантам.  (GerchikCo Demo, 5 значная котировка)
        
               int LotX =  0.5;
             double  Ax  =  LotX * MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);  //Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота по цене Ask
              double Bx =  Ax / MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE); //стоимость 1 пункта 1 лота
        
     если   xxxUSD - равнозначные значения :
              пример   EURUSD - Ax= 593,  Bx= 593     
                       
     если USDxxx и кросс пары значения не равны :
              пример USDRUB - Ax= 750,  Bx= 5454
                           NZDCAD - Ax= 346,  Bx= 431
                           EURAUD - Ax= 593,  Bx= 793
                           
        В каком варианте истина?    
 

                           
        В каком варианте истина?    
А, все понял, не сообразил сразу что в первом варианте считается средства, во втором - кол-во пунктов
 
Ошибка при компиляции: 
class A {};
void OnStart()
{
    const A * a1;    a1    = a1;    //(1) нормально
    const A * a2[1]; a2[0] = a2[0]; //(2) Error: '=' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer
}
А какая принципиальная разница между (1) и (2) ?
 
Ошибка при компиляции: 
class A {};
template<typename T>
void f( T, const T ) {}
void OnStart()
{
    const A *a;
    f( a, a ); //Error: 'a' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer
}
При формальной подстановке есть некие сомнения, но проверял в C++ нет такой ошибки
