Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы - страница 3045
Это правильно, что по норвежской кроне идет новость не из Норвегии, а из Швеции?
fxsaber, 2021.06.15 09:53Писал уже здесь по этому поводу. Еще раз прошу индексировать несколько лет форума для Поиска. Сейчас поиск игнорирует посты за большой исторический интервал. Сторонние поисковики находят, штатный - нет.
В чем причина наличия такой многолетней дыры в БД поиска?
При очень активном использовании тестера стратегий может теряться связь с некоторыми агентами, помогает перезапуск через меню(Отключить/Включить).
В окне данных , данные по гистограмме есть, но на графике ее нет.
Проблема с отображением индикаторных буферов в MQL4
Нарисовалась задачка расчитать сколько потребуется средств для Х лот, по 2 вариантам. (GerchikCo Demo, 5 значная котировка)
int LotX = 0.5;
double Ax = LotX * MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED); //Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота по цене Ask
double Bx = Ax / MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE); //стоимость 1 пункта 1 лота
если xxxUSD - равнозначные значения :
пример EURUSD - Ax= 593, Bx= 593
если USDxxx и кросс пары значения не равны :
пример USDRUB - Ax= 750, Bx= 5454
NZDCAD - Ax= 346, Bx= 431
EURAUD - Ax= 593, Bx= 793
В каком варианте истина?
