Касательно DatabaseBind:

DatabaseBind

"Функцию следует использовать в случае, когда SQL запрос содержит параметризируемые значения "?" или "?N", где N означает номер параметра (начиная с единицы). При этом индексация параметров в DatabaseBind() начинается с нуля."

Это так задумывалось? В sqlite3_bind - эти индексы соответствуют, а у Вас смещены.

 

Andrey Dik, 2013.07.11 20:54

Как узнать, что TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED (рынок закрыт) для указанного символа без отправки торгового приказа на сервер?

Бывает так, что котировки идут, но торговля запрещена ещё несколько минут и после открытия торговой сессии, как узнать, разрешена ли торговля по запросу в любой момент времени без долбёжки сервера торговыми приказами? за почти 8 лет в справке не появилось ничего нового на эту тему, поправьте, пожалуйста, меня, если не прав.

 
Аналогично, если на ФОРТС "планка" и торги приостановлены.

 
Посмотрите спецификацию.


Если правильно заполнено, то нет проблем.

 
не понял, так есть решение или нет?

 
Это не решение, а расширение вопроса.

 
к сожалению, проблемы есть, торговая сессия открыта а торговля запрещена "Рынок закрыт". посему - торговые сессии не могут служить надёжным ориентиром. нужен прямой способ узнать в любой момент по запросу "я хочу торговать. могу ли я отправлять торговые приказы прямо сейчас?"

 
Для ФОРТС указано 6:45-24:00, а не 7:00-23:50. Но это-то ладно.

А вот что делать с клирингами, которые могут иметь различную длительность?

 

Добрый день, gentlemen.

Совершенно не могу разобраться с исполнением функций типа TimeCurrent() или iTime.

1. При печати должно выводиться кол-во секунд, прошедших с 1970 г.  Вместо этого выводится красиво оформленная дата в формате   yy.mm.dd  hh:mm:ss.    Как же мне узнать именно кол-во секунд?

2. Написал простенький скрипт (он приведен ниже).  При первом его запуске получаю полную ерунду - время открытия последнего бара может быть указано на несколько часов раньше реального, а сегодня последний  минутный бар был вообще открыт в 1970г.  Если после этого повторно запустить этот же скрипт, то результат оказывается достаточно точным, хотя время открытия М1-бара может быть смещено.  Так повторяется раз за разом.  Причем у меня установлены  2  терминала, а результат один.

Сталкивался ли кто-л с подобным или проблемы исключительно у меня?

Благодарю всех.

string FI, ArrFI[]={"AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","AUDNZD","AUDUSD","CADCHF","CADJPY","CHFJPY","EURAUD","EURCAD", "EURCHF",
                    "EURGBP","EURJPY","EURNZD","EURRUB","EURUSD","GBPAUD","GBPCAD","GBPCHF","GBPJPY","GBPNZD", "GBPSGD",
                    "GBPUSD","NZDCAD","NZDCHF","NZDJPY","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY","USDRUB","XAGUSD", "XAUUSD" };
int ArrTF[]={PERIOD_W1,PERIOD_D1,PERIOD_H4,PERIOD_H1,PERIOD_M30,PERIOD_M15,PERIOD_M5,PERIOD_M1}, TF, fi,tf,
    qTF=ArraySize(ArrTF), qFI=ArraySize(ArrFI);
//---
void OnStart()
{for(fi=0; fi<qFI; fi++)
    {FI=ArrFI[fi]; for(tf=0; tf<qTF; tf++)
                      {TF=ArrTF[tf]; Print(FI,",TF ",TF,"   время ",TimeCurrent(),"   текущий бар ",iTime(FI,TF,0));}
    }
}//end of Start
 

Не знаю, куда лучше отписать, запощу сюда.

Раньше ссылка из профиля "Все сообщения", которая типа https://www.mql5.com/ru/users/traveller00/publications/all вела на сообщения. Уже несколько часов ведёт на публикации. И как теперь просмотреть сообщения? Это что-то сломалось или фича теперь такая?

