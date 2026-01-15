Ошибки, баги, вопросы - страница 2988
Касательно DatabaseBind:DatabaseBind
"Функцию следует использовать в случае, когда SQL запрос содержит параметризируемые значения "?" или "?N", где N означает номер параметра (начиная с единицы). При этом индексация параметров в DatabaseBind() начинается с нуля."
Это так задумывалось? В sqlite3_bind - эти индексы соответствуют, а у Вас смещены.
Вопросы от "чайника"
Andrey Dik, 2013.07.11 20:54Как узнать, что TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED (рынок закрыт) для указанного символа без отправки торгового приказа на сервер?
Бывает так, что котировки идут, но торговля запрещена ещё несколько минут и после открытия торговой сессии, как узнать, разрешена ли торговля по запросу в любой момент времени без долбёжки сервера торговыми приказами? за почти 8 лет в справке не появилось ничего нового на эту тему, поправьте, пожалуйста, меня, если не прав.
Аналогично, если на ФОРТС "планка" и торги приостановлены.
Посмотрите спецификацию.
Если правильно заполнено, то нет проблем.
Аналогично, если на ФОРТС "планка" и торги приостановлены.
не понял, так есть решение или нет?
Это не решение, а расширение вопроса.
к сожалению, проблемы есть, торговая сессия открыта а торговля запрещена "Рынок закрыт". посему - торговые сессии не могут служить надёжным ориентиром. нужен прямой способ узнать в любой момент по запросу "я хочу торговать. могу ли я отправлять торговые приказы прямо сейчас?"
Для ФОРТС указано 6:45-24:00, а не 7:00-23:50. Но это-то ладно.
А вот что делать с клирингами, которые могут иметь различную длительность?
Добрый день, gentlemen.
Совершенно не могу разобраться с исполнением функций типа TimeCurrent() или iTime.
1. При печати должно выводиться кол-во секунд, прошедших с 1970 г. Вместо этого выводится красиво оформленная дата в формате yy.mm.dd hh:mm:ss. Как же мне узнать именно кол-во секунд?
2. Написал простенький скрипт (он приведен ниже). При первом его запуске получаю полную ерунду - время открытия последнего бара может быть указано на несколько часов раньше реального, а сегодня последний минутный бар был вообще открыт в 1970г. Если после этого повторно запустить этот же скрипт, то результат оказывается достаточно точным, хотя время открытия М1-бара может быть смещено. Так повторяется раз за разом. Причем у меня установлены 2 терминала, а результат один.
Сталкивался ли кто-л с подобным или проблемы исключительно у меня?
Благодарю всех.
Не знаю, куда лучше отписать, запощу сюда.
Раньше ссылка из профиля "Все сообщения", которая типа https://www.mql5.com/ru/users/traveller00/publications/all вела на сообщения. Уже несколько часов ведёт на публикации. И как теперь просмотреть сообщения? Это что-то сломалось или фича теперь такая?