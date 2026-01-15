Ошибки, баги, вопросы - страница 2990
Помогите пож-та разобраться.
В предыдущей версии MT5 тестирование на истории работало корректно, в последней версии MT5 (2842 от 23.03.21)наблюдаю проблему со StartIndex() в Стандартной библиотеке при тестировании на исторических данных, при этом на реальных данных нормально.
Работаю с закрытым баром ( m_every_tick=false)
SignalMACD.mqh:
При отладке на истории захожу именно в эту строку и из "m_every_tick?0:1" получаю различные многозначные цифры вместо 1.ExpertBase.mqh:
Пока не перезагружу редактор с терминалом получаю стабильно одно число, после перезагрузки уже новое число, также стабильно до следующей перезагрузки: 552894800, 655556464, 480217696.
На реальных данных:
На исторических данных:
Потерялись вставленные в текст скриншоты.
Прикладываю их вложениями.
Предположил, что может изменилось направление таймсерий, но корректное значение линии Main индикатора не возвращается ни на 1м индексе, ни на индексе, полученном от функции StartIndex().
Т.е. кроме странного значения StartIndex(), у меня почему-то нет и корректных данных от индикатора.
Здравствуйте. В редакторе стали некорректно создаваться классы. Выбираю, Создать класс, ввожу название, нажимаю "Готово" и он завершает работу.
Посмотрел на созданный файл, он оказался пустым. При попытке открытия редактором он также завершает работу. Добавил свойства
и файл стал открываться. Билд: 2842.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Vladimir Karputov, 2021.03.25 05:10
В профильной ветке по текущему билду есть ответ:
Здравствуйте, Владимир! Подскажите пож-та, что я не так делаю в моём примере выше со StartIndex() на исторических данных
Доброго дня. В тестере на реальных тиках по всем парам выходят такие ошибки. Т.е. вместо отсутствующих тиков используются рандомные? Как это пофиксить? Это у брокера отсутствуют тики?
Что то с кодировкой русского в терминале МТ4 на сообщениях / каналах. Не настраивается никак, ни системные, ни другие кириллицы не хотят, кракозябры выдают. Раньше работало.
На МТ5 все корректно.
Во всех сообщениях пользователя типа https://www.mql5.com/ru/users/traveller00/publications/all идёт фильтрация на основе языка. Это фича такая? Почему если выбран русский, я не вижу сообщения юзера на английском? Или надо все языки перебирать, чтобы все сообщения посмотреть?
Да, фильтр срабатывает для текущего языка (что логично).
Да, фильтр срабатывает для текущего языка (что логично).
Я наверно отстал, но я такого ни на одном форуме больше не встречал. Под кнопкой Все сообщения обычно лежат именно все сообщения. А если как-то хочется фильтровать, это делается обычным заметным полем фильтра. В чем тут подход логичней?