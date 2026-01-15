Ошибки, баги, вопросы - страница 2983
SBRF-3.21 или даже GOLD-12.21 вполне себе актуальны.
(наименование срочного инструмента)
(инструмент)
(серия срочного инструмента)
Вот что я накопал. И у меня появились сомнения, что "GOLD-12.21" — это именно то, что должно отображаться в "Обзоре рынка" и будет являться _Symbol'ом в MQL5. Смею предположить, что там будет "GDZ1".
(наименование срочного инструмента)
(инструмент)
(серия срочного инструмента)
Вот что я накопал. И у меня появились сомнения, что "GOLD-12.21" — это именно то, что должно отображаться в "Обзоре рынка" и будет являться _Symbol'ом в MQL5. Смею предположить, что там будет "GDZ1".
А что мешает посмотреть в обзор рынка?
В открывашке так
А что мешает посмотреть в обзор рынка?
В открывашке так
Во, что надо, благодарю! MT5? Какой брокер?Upd: нашёл.
так не всегда возвращает 0, а периодически, а отчего это зависит?
Здравствуйте. Не знаю - куда именно стоило бы обратиться новичку, попробую сюда...
При написании простейшего индикатора по количеству открытых ордеров в эдиторе формируется следующее
***
После компиляции он появляется в списке индикаторов, появляется отдельное окно, но ничего не отрисовывается. Читал статьи "для чайников", как раз для меня, но ответа не нашел, или не понял...
Подскажите что сделать, или ссылку на литературу, которую можно понять " с нуля"...
Вставляйте код правильно: при редактировании поста используйте кнопку
если при торговом запросе сделать так:
tradeRequest.sl = 0.0;
то стоплос позиции будет удалён (если он был), а если требуется установить именно стоплос позиции равным 0.0 как быть? аналогичная ситуация с тейпрофитом.
нужна какая то отдельная функция что бы удалить уровни sl и tp у позиций и ордеров.
ситуация редкая но не невозможная.
Не?
Поэтому надо ставить на пункт отступ, например.