JRandomTrader:

SBRF-3.21 или даже GOLD-12.21 вполне себе актуальны.

Полное название фьючерса
(наименование срочного инструмента)		 Фьючерсный контракт GOLD-12.21
Тикер фьючерса
(инструмент)		 GDZ1
Имя фьючерса
(серия срочного инструмента)
 GOLD-12.21

Вот что я накопал. И у меня появились сомнения, что "GOLD-12.21" — это именно то, что должно отображаться в "Обзоре рынка" и будет являться _Symbol'ом в MQL5. Смею предположить, что там будет "GDZ1".

 
А что мешает посмотреть в обзор рынка?

В открывашке так


 
Alexey Viktorov:

А что мешает посмотреть в обзор рынка?

В открывашке так


 Во, что надо, благодарю! MT5? Какой брокер?

 Upd: нашёл.
 
Andrii Djola:

так не всегда возвращает 0, а периодически, а отчего это зависит?

вот функция: 
int CalculateProfitPoints(const double profit, const double volume)
{
   int res = 0;
   double tickValue = 0;
   if(!SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, tickValue) || tickValue == 0)
   {
      return 0;
   }
   tickValue *= NormalizeDouble(volume, 2);
   res = (int)NormalizeDouble(profit / tickValue, 0);
   return res;
}
 

Здравствуйте. Не знаю - куда именно стоило бы обратиться новичку, попробую сюда...

При написании простейшего индикатора по количеству открытых ордеров в эдиторе формируется следующее

***

После компиляции он появляется в списке индикаторов, появляется отдельное окно, но ничего не отрисовывается. Читал статьи "для чайников", как раз для меня, но ответа не нашел, или не понял...

Подскажите что сделать, или ссылку на литературу, которую можно понять " с нуля"...

 
Вставляйте код правильно: при редактировании поста используйте кнопку  Code

 
Не всегда можно закрыть появившееся окно при оптимизации, закрыть именно после завершения оптимизации, даже может терминал вылететь.
В итоге при многократной оптимизаций накапливаются незакрываемые окна.
 

если при торговом запросе сделать так:

tradeRequest.sl = 0.0;

то стоплос позиции будет удалён (если он был), а если требуется установить именно стоплос позиции равным 0.0 как быть? аналогичная ситуация с тейпрофитом.

нужна какая то отдельная функция что бы удалить уровни sl и tp у позиций и ордеров.

ситуация редкая но не невозможная.

 
tradeRequest.sl = SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

Не?

 
Нулевые уровни стопов явно пропускаются при анализе срабатывания


Поэтому надо ставить на пункт отступ, например.

