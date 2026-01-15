Ошибки, баги, вопросы - страница 2982
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте.
Вот уже несколько лет смотрю на одну и ту же картину, думал привыкну - НЕ МОГУ! Очень мозолит глаза этот БАГ!
Ошибка в не правильном отображении истории сделок на графике, при частичном закрытии позиции!
Смотрится совсем не логично, ОЧЕНЬ прошу исправить в следующем обновлении!
Заранее благодарен!
То же писал об этом как то...
Поделитесь в КБ чем-нибудь интересным.
Вот, как обещал: https://www.mql5.com/ru/code/33898
Просьба пояснить, почему второй вариант работает быстрее первого?
всем доброго времени суток! только что начал учиться писать простого торгового робота по примерам видео с ютуба. хочу написать скрипт, чтобы у меня открылся первый ордер на покупку, причем он должен открыться если у меня нет других открытых ордеров, скрипт написал такой, но ордер не открывается, в чем ошибка, подскажите пжлста!
***
1. Вставляйте код правильно (используйте кнопку )
2. Для новичков есть специальные темы (для старого терминала - Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 и для MQL5 - Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5)
отсутствие виртуальности? с учетом того что функция полностью пустая, разница минимальна и не может быть критична.
Хочется разобраться, какие дополнительные вычисления делаются при виртуальности?
Хочется разобраться, какие дополнительные вычисления делаются при виртуальности?
обращение к vtable.
во втором случае наследников нет, поэтому скорее всего virtual компилятор убрал и это получается просто функция.
Хочется разобраться, какие дополнительные вычисления делаются при виртуальности?
Второй вариант полностью оптимизировался как вызов обычной функции, включая распространение констант.
На этом примере нельзя делать выводов из-за экстремальной простоты и полного вырождения кода.
1. Подскажите, какой максимальной StringLen бывают символы? У MetaQuotes в MT5 я нашёл символ максимальной длины в 9 знаков: Coffee_Z0. Но торговля на нём отключена. Отсюда вытекает второй вопрос...
2. Где можно на демосчёте для MT5 протестировать работу на символах со StringLen != 6? Хотя подозреваю, что такие символы практически неактуальны.
1. Подскажите, какой максимальной StringLen бывают символы? У MetaQuotes в MT5 я нашёл символ максимальной длины в 9 знаков: Coffee_Z0. Но торговля на нём отключена. Отсюда вытекает второй вопрос...
2. Где можно на демосчёте для MT5 протестировать работу на символах со StringLen != 6? Хотя подозреваю, что такие символы практически неактуальны.
SBRF-3.21 или даже GOLD-12.21 вполне себе актуальны.