fxsaber:
Поделитесь в КБ чем-нибудь интересным.

Ко всем, кто прочел.

 

Интересным в каком направлении?

 
Может, проблема в эксперте, который Вы тестируете?... С другими экспертами тестер нормально работает?

От эксперта не слишком зависит. Какие-то эксперты вообще не запускаются, какие-то запускаются с ошибками наподобие этих.


2021.03.10 15:38:35.908 Core 1 75 Mb not available

2021.03.10 15:38:35.908 Core 1 not enough available memory, 4145 Mb used, 1340 Mb available, maximal available block is 51 Mb

 
Alexey Viktorov:

Как ляжет. Сам выкладываю по разным направлениям.

 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне изменить настройки копирования сигналов? При оплате система автоматически запустила копирование сделок трейдера на мой счет! Я не поставил настройки проскальзывания и процент от депозита!
 
Интересное для меня не обязательно должно быть интересным для вас. Равно как и наоборот…

На одном из форумов решили собрать в одну тему интересные индикаторы…………… Эта тема превратилась в свалку бытовых отходов с соответствующим ароматом…

 
Попросил выложить интересное, а не обсуждать субъективность критерия оценки интересности.

 
olmer:

Память проверьте. Ощущение, что там дыры
 

Здравствуйте.

Вот уже несколько лет смотрю на одну и ту же картину, думал привыкну - НЕ МОГУ! Очень мозолит глаза этот БАГ!

Ошибка в не правильном отображении истории сделок на графике, при частичном закрытии позиции!

Смотрится совсем не логично, ОЧЕНЬ прошу исправить в следующем обновлении!

Заранее благодарен!


 

всем доброго времени суток! только что начал учиться писать простого торгового робота по примерам видео с ютуба. хочу написать скрипт, чтобы у меня открылся первый ордер на покупку, причем он должен открыться если у меня нет других открытых ордеров, скрипт написал такой, но ордер не открывается, в чем ошибка, подскажите пжлста!


