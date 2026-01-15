Ошибки, баги, вопросы - страница 2981
Поделитесь в КБ чем-нибудь интересным.
Ко всем, кто прочел.
fxsaber:
Интересным в каком направлении?
Может, проблема в эксперте, который Вы тестируете?... С другими экспертами тестер нормально работает?
От эксперта не слишком зависит. Какие-то эксперты вообще не запускаются, какие-то запускаются с ошибками наподобие этих.
2021.03.10 15:38:35.908 Core 1 75 Mb not available
Интересным в каком направлении?
Как ляжет. Сам выкладываю по разным направлениям.
Интересное для меня не обязательно должно быть интересным для вас. Равно как и наоборот…
На одном из форумов решили собрать в одну тему интересные индикаторы…………… Эта тема превратилась в свалку бытовых отходов с соответствующим ароматом…
Попросил выложить интересное, а не обсуждать субъективность критерия оценки интересности.
Здравствуйте.
Вот уже несколько лет смотрю на одну и ту же картину, думал привыкну - НЕ МОГУ! Очень мозолит глаза этот БАГ!
Ошибка в не правильном отображении истории сделок на графике, при частичном закрытии позиции!
Смотрится совсем не логично, ОЧЕНЬ прошу исправить в следующем обновлении!
Заранее благодарен!
всем доброго времени суток! только что начал учиться писать простого торгового робота по примерам видео с ютуба. хочу написать скрипт, чтобы у меня открылся первый ордер на покупку, причем он должен открыться если у меня нет других открытых ордеров, скрипт написал такой, но ордер не открывается, в чем ошибка, подскажите пжлста!
***