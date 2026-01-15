Ошибки, баги, вопросы - страница 3314

fxsaber #:
Здесь.

Спасибо!

 

Добрый день, уважаемые разработчики!

Сейчас, на Срочном рынке ФОРТС в Открытии наблюдаются задержки исполнения торговых приказов (установка, модификация и снятие ордеров) доходят более 10 секунд!

2023.04.21 19:18:53.650    Trades    'xxxxx: cancel order #232867606 sell limit 1 UJPY-9.23 at 138.96
2023.04.21 19:19:03.968    Trades    'xxxxx': accepted cancel order #232867606 sell limit 1 UJPY-9.23 at 138.96
2023.04.21 19:19:03.969    Trades    'xxxxx': cancel order #232867606 sell limit 1 UJPY-9.23 at 138.96 placed for execution in 10319.362 ms

На сегодняшний день в Открытии работают 6 серверов.

МТ5 определяет лучший пинг из этих серверов и соединяется с ним.

Поэтому возможны такие огромные задержки (все сидят на этом сервере) .

Есть предложение переписать серверную часть МТ5 таким образом:

Торговые приказы от всех пользователей приходят на коммутатор, который смотрит на загрузку (НЕ ПИНГ) всех доступных серверов

и отсылает запрос на наименее загруженный сервер.

Думается, что при такой реализации серверной части МТ5 задержки будут минимальными.

 
prostotrader #:

Есть предложение переписать серверную часть МТ5 таким образом...

Так задержки от брокера.

Пусть нарастят производительность серверов, раз не хватает. Проанализируют "узкие места"  в своей интрасети.

То есть, это должна быть головная боль "брокера", а не просто трейдера.

 
Iliya Kolesnikov #:

Так задержки от брокера.

Пусть нарастят производительность серверов, раз не хватает. Проанализируют "узкие места"  в своей интрасети.

То есть, это должна быть головная боль "брокера", а не просто трейдера.

Возможно, это вопрос архитектуры.

 
Еще одно доказательство (помимо этого), что в MetaEditor unicode работает неправильно - последовательность действий:
  • Открыть новый файл и сохранить его в кодировке Unicode
  • Вставить в этот новый файл символ 😐
  • Удалить вставленный символ нажатием Backspace

Для удаления потребуется два нажатия Backspace, в то время как и в Блокноте и в Visual Studio достаточно одного нажатия (как и должно быть)

 
А можно расширить возможности поиска по форуму? кроме ключевых слов для поиска и имени пользователя хорошо бы иметь возможность указывать ветку и диапазон дат.
 
prostotrader #:

Есть предложение переписать серверную часть МТ5 таким образом:

Торговые приказы от всех пользователей приходят на коммутатор, который смотрит на загрузку (НЕ ПИНГ) всех доступных серверов

и отсылает запрос на наименее загруженный сервер.

Думается, что при такой реализации серверной части МТ5 задержки будут минимальными.

Странно то, что с месяца три назад они (Открытие) что-то у себя улучшили и пинг и время исполнения уменьшились раза в 1.5-2. Значит могут!

А недавно все резко стало хуже. Такой частой хрени с задержками исполнения 15 секунд у меня никогда не было. Моя сеть, при этом, не изменилась.

 
Dmitriy Skub #:

Странно то, что с месяца три назад они (Открытие) что-то у себя улучшили и пинг и время исполнения уменьшились раза в 1.5-2. Значит могут!

А недавно все резко стало хуже. Такой частой хрени с задержками исполнения 15 секунд у меня никогда не было. Моя сеть, при этом, не изменилась.

А вот маршруты от провайдера до серверов вполне могли меняться. Там же динамическая маршрутизация. У меня недавно один пров через Амстердам отправлял.

 

традиционно глючит чарт с граф.объектами.

на скриншоте : все красные линии на EURUSD H1 на самом деле параллельны

что видно при изменении масштаба:

шаблон с линиями прикладываю.

Файлы:
lines.tpl  19 kb
 
JRandomTrader #:

А вот маршруты от провайдера до серверов вполне могли меняться. Там же динамическая маршрутизация. У меня недавно один пров через Амстердам отправлял.

Самое смешное, что и у тутошнего ВПС пинг в два раза возрос. А у них сервера стоят чуть ли не рядом с биржей, судя по карте. Может на бирже напортачили чего - они недавно обновляли ПО свое.

