Ошибки, баги, вопросы - страница 3314
Добрый день, уважаемые разработчики!
Сейчас, на Срочном рынке ФОРТС в Открытии наблюдаются задержки исполнения торговых приказов (установка, модификация и снятие ордеров) доходят более 10 секунд!
На сегодняшний день в Открытии работают 6 серверов.
МТ5 определяет лучший пинг из этих серверов и соединяется с ним.
Поэтому возможны такие огромные задержки (все сидят на этом сервере) .
Есть предложение переписать серверную часть МТ5 таким образом:
Торговые приказы от всех пользователей приходят на коммутатор, который смотрит на загрузку (НЕ ПИНГ) всех доступных серверов
и отсылает запрос на наименее загруженный сервер.
Думается, что при такой реализации серверной части МТ5 задержки будут минимальными.
Так задержки от брокера.
Пусть нарастят производительность серверов, раз не хватает. Проанализируют "узкие места" в своей интрасети.
То есть, это должна быть головная боль "брокера", а не просто трейдера.
Возможно, это вопрос архитектуры.
Для удаления потребуется два нажатия Backspace, в то время как и в Блокноте и в Visual Studio достаточно одного нажатия (как и должно быть)
Странно то, что с месяца три назад они (Открытие) что-то у себя улучшили и пинг и время исполнения уменьшились раза в 1.5-2. Значит могут!
А недавно все резко стало хуже. Такой частой хрени с задержками исполнения 15 секунд у меня никогда не было. Моя сеть, при этом, не изменилась.
А вот маршруты от провайдера до серверов вполне могли меняться. Там же динамическая маршрутизация. У меня недавно один пров через Амстердам отправлял.
традиционно глючит чарт с граф.объектами.
на скриншоте : все красные линии на EURUSD H1 на самом деле параллельны
что видно при изменении масштаба:
шаблон с линиями прикладываю.
А вот маршруты от провайдера до серверов вполне могли меняться. Там же динамическая маршрутизация. У меня недавно один пров через Амстердам отправлял.
Самое смешное, что и у тутошнего ВПС пинг в два раза возрос. А у них сервера стоят чуть ли не рядом с биржей, судя по карте. Может на бирже напортачили чего - они недавно обновляли ПО свое.