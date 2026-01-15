Ошибки, баги, вопросы - страница 2901

Почему такой код

enum ENUM_type_NAME
{
   a,
   b,
   b
};
input ENUM_type_NAME type=ENUM_type_NAME(0);

стилизатор превращает в такой:

enum ENUM_type_NAME
{
   a,
   b,
   b
};
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
input ENUM_type_NAME type=ENUM_type_NAME(0);
Как научить стилизатор не рисовать шапки таким перечислениям?

 
Aleksey Vyazmikin:

Как научить стилизатор не рисовать шапки таким перечислениям?

тоже напрягает растягивание вниз исходного кода из-за вставки блока комментария

я удаляю верхние 2 строки этого комментария стилизатора и оставляю только это:


enum ENUM_type_NAME
{
   a,
   b,
   c
};
//+------------------------------------------------------------------+
input ENUM_type_NAME type = ENUM_type_NAME(0);

так стилизатор больше не будет добавлять комментарий "Заголовок функции"  в этом месте пи последующем применении стилизатора

 
Igor Makanu:

тоже напрягает растягивание вниз исходного кода из-за вставки блока комментария

я удаляю верхние 2 строки этого комментария стилизатора и оставляю только это:


так стилизатор больше не будет добавлять комментарий "Заголовок функции"

Я просто не пойму ещё, где он там функцию увидел - если бы ставил перед 

enum ENUM_type_NAME

то ещё терпимо, а тут даже вариант предложенный Вами напрягает.

 
Aleksey Vyazmikin:

Я просто не пойму ещё, где он там функцию увидел - если бы ставил перед 

то ещё терпимо, а тут даже вариант предложенный Вами напрягает.

Как в языке получается дружить с этими двумя перегрузками ChartRedraw?


 

mt5 build 2667 (на 2660 было так-же)

Один агент тестирования перестал тестировать, проценты выполнения поднимаются выше 100, время выполнения/окончания увеличиавеися. Остальные со своей частью закончили.

Иногда, так протсходит с 2-3 агентами.

Использование процессора остаётся на том-же уровне.

Потребление памаяти нногда остаётся, иногда снижается.

Памяти расходуется 800 Мб на агента, при нормальной работе.

В логах агентов нет ничего необычного, в логах терминала тоже.

Если службу агента перезапустить, он выполнит пару проходов и напишет в состоянии "ready", при этом количество выполненных заданий будет меньше, чем стоит в очереди.

Второй перезапуск ничего не даёт.

Если использовать не сетевые, а локальные агенты, ситуация повторяется.

Возможно баг связан с количеством параметров тестирования (73 в данном случае)


upd. Простоял так несколько часов, потом кинул простаивающим агентам по 2-3 задания , один из них теперь в таком-же состоянии.

5-ка билд 2650. В какой то момент всё странно подвисло: Индикаторы открывают подокна и заголовки и больше ничего не происходит. Проц грузится прилично.

Так и не работает. Дополнительно в отладчике прогоняю индикатор, все норм работает, значения буфера вижу, а на графике и в окне данных ПУСТО.

При этом он работал отлично перед этим глюком, который уже не проходит после перезагрузки терминала. Первым делом проверил на беск.цикл, но в отладчике видно что всё ок, просто не график ничего не выводиться,

и судя по тому что такое даже со встроенными индюками - скорее всего дело в самой управляющей системе терминала.

Эти файлы зашифрованы?

Aleksey Mavrin:

Так и не работает. Дополнительно в отладчике прогоняю индикатор, все норм работает, значения буфера вижу, а на графике и в окне данных ПУСТО.

При этом он работал отлично перед этим глюком, который уже не проходит после перезагрузки терминала. Первым делом проверил на беск.цикл, но в отладчике видно что всё ок, просто не график ничего не выводиться,

и судя по тому что такое даже со встроенными индюками - скорее всего дело в самой управляющей системе терминала.

Причину нашёл, из-за беск. цикла в индюке. Если даже удалить индюк и закрыть чарт, то даже повторное открытие этого символа оставляет его зависшим.

Разве принудительное закрытие индюка не должно в случае беск. цикла решать проблему?

