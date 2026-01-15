Ошибки, баги, вопросы - страница 2901
Почему такой код
стилизатор превращает в такой:
Как научить стилизатор не рисовать шапки таким перечислениям?
тоже напрягает растягивание вниз исходного кода из-за вставки блока комментария
я удаляю верхние 2 строки этого комментария стилизатора и оставляю только это:
так стилизатор больше не будет добавлять комментарий "Заголовок функции" в этом месте пи последующем применении стилизатора
Я просто не пойму ещё, где он там функцию увидел - если бы ставил перед
enum ENUM_type_NAME
то ещё терпимо, а тут даже вариант предложенный Вами напрягает.
Это по окончанию перечисления (считает за функцию) видимо ставит, как бы в начале следующей. Коммент межсстрочный ставлю сразу. В 4ке нет этого, но растягивание кода напрягает. Хорошо бы стили сделали для стилизатора разные)
Как в языке получается дружить с этими двумя перегрузками ChartRedraw?
mt5 build 2667 (на 2660 было так-же)
Один агент тестирования перестал тестировать, проценты выполнения поднимаются выше 100, время выполнения/окончания увеличиавеися. Остальные со своей частью закончили.
Иногда, так протсходит с 2-3 агентами.
Использование процессора остаётся на том-же уровне.
Потребление памаяти нногда остаётся, иногда снижается.
Памяти расходуется 800 Мб на агента, при нормальной работе.
В логах агентов нет ничего необычного, в логах терминала тоже.
Если службу агента перезапустить, он выполнит пару проходов и напишет в состоянии "ready", при этом количество выполненных заданий будет меньше, чем стоит в очереди.
Второй перезапуск ничего не даёт.
Если использовать не сетевые, а локальные агенты, ситуация повторяется.
Возможно баг связан с количеством параметров тестирования (73 в данном случае)
upd. Простоял так несколько часов, потом кинул простаивающим агентам по 2-3 задания , один из них теперь в таком-же состоянии.
5-ка билд 2650. В какой то момент всё странно подвисло: Индикаторы открывают подокна и заголовки и больше ничего не происходит. Проц грузится прилично.
Всё возможное закрывал и индюки и окна, помогает только перезагрузка терминала.
Так и не работает. Дополнительно в отладчике прогоняю индикатор, все норм работает, значения буфера вижу, а на графике и в окне данных ПУСТО.
При этом он работал отлично перед этим глюком, который уже не проходит после перезагрузки терминала. Первым делом проверил на беск.цикл, но в отладчике видно что всё ок, просто не график ничего не выводиться,
и судя по тому что такое даже со встроенными индюками - скорее всего дело в самой управляющей системе терминала.
Что совсем всё так упало? Может надо перейти на предыдущий билд? подскажите. А то не могу доделать заказ, заказчику придётся ждать(
Эти файлы зашифрованы?
Bases\ServerName\trades\AccountNumber\*.dat
Причину нашёл, из-за беск. цикла в индюке. Если даже удалить индюк и закрыть чарт, то даже повторное открытие этого символа оставляет его зависшим.
Разве принудительное закрытие индюка не должно в случае беск. цикла решать проблему?