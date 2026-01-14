Ошибки, баги, вопросы - страница 1451

Alexander:

1. Что в логах?

2. Почему не загрузить ? Удалите продукт и скачайте заново.

В логах нет вообще ничего. Индикатор в навигаторе просто не реагирует на попытки прикрепить его на чарт. Ни перетаскиванием, ни двойным кликом, ни из меню ПКМ.

Удалил из навигатора его. Вхожу в маркет на страницу этого индикатора - кнопки Загрузить нету.

 
Вошёл в свои покупки. Нажал на Обновить. Нет кнопки. Индикатор, который не работает (один из нескольких) называется FindPatternRails

 
Ссылку приложите на ваш сигнал.
 
У меня нет сигналов.

Индикатор если, то вот этот. И вот этот тоже не работает у меня будучи ранее загруженным из маркета.

 
1. 940 билд. Сделал все по инструкции

2. Скачал продукт заново

3. Накинул на чарт и получил


 
Индикатор удалили перед этим?
 
По вашему скрину https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1471#comment_2118072 вы удалили не тот продукт. Если продукт бесплатный и он был удален, то в покупках его не должно быть.

Пишите в сервисдеск. Максимально подробно описываете, как воспроизвести.

 
После удаления всех неработающих индикаторов, которые ранее были загружены из маркета, они все пропали из списка моих продуктов. Далее я опять вошёл на страницу с этими индикаторами, и кнопка Скачать всё же появилась. Скачал все заново. Всё работает. Спасибо. Что это было - не понятно...
