Ошибки, баги, вопросы - страница 1451
1. Что в логах?
2. Почему не загрузить ? Удалите продукт и скачайте заново.
В логах нет вообще ничего. Индикатор в навигаторе просто не реагирует на попытки прикрепить его на чарт. Ни перетаскиванием, ни двойным кликом, ни из меню ПКМ.
Удалил из навигатора его. Вхожу в маркет на страницу этого индикатора - кнопки Загрузить нету.
Удаляете из навигатора.
В маркете нажимаете обновить
Кнопка будет доступна.
Вошёл в свои покупки. Нажал на Обновить. Нет кнопки. Индикатор, который не работает (один из нескольких) называется FindPatternRails
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDJPY, H4, 2015.12.16
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 4, Demo
Ссылку приложите на ваш сигнал.
У меня нет сигналов.
Индикатор если, то вот этот. И вот этот тоже не работает у меня будучи ранее загруженным из маркета.
1. 940 билд. Сделал все по инструкции
Удаляете из навигатора.
В маркете нажимаете обновитьКнопка будет доступна.
2. Скачал продукт заново
3. Накинул на чарт и получил
Удаляете из навигатора. Удалил.
В маркете нажимаете обновить. Нажал.Кнопка будет доступна. Нет кнопки.
По вашему скрину https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1471#comment_2118072 вы удалили не тот продукт. Если продукт бесплатный и он был удален, то в покупках его не должно быть.
Пишите в сервисдеск. Максимально подробно описываете, как воспроизвести.