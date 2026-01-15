Ошибки, баги, вопросы - страница 2847
Баг в версии MT5 x64 build 2592, из истории нельзя добавить все сделки на открытые графики как в предыдущих версиях программы. Функция добавить сделки по выбранному символу, не добавляет на график сделки, а открывает новый график с шаблоном по умолчанию (что делать если нужно добавить сделки на график с шаблоном не по умолчанию?). Не работает функция переноса сделки на график (левой кнопкой), берешь сделку левой кнопкой, переносишь на график и ничего не происходит.
Всегда старайтесь сначала вывести в лог все данные (если есть ошибка). Вы всё спрятали в своем коде.
Сегодня понедельник, запускаю скрипт,
билд 2361 (x32)
Правильным числом должно быть 09.09.2020 - в массиве такого числа нет, да и вообще там помойка.
Терминал был обновлен в воскресенье, в понедельник до открытия торговой сессии ушел в гибернацию, после выхода и подключения к серверу такой результат.
Сейчас перезапущу терминал.
Результат такой же
Зато 2560 (x64) сегодня показывает верное число.
В чём же причина???
Добавлено:
Удаление кэша истории не помогло, полное удаление истории помогло.
Прикладываю архив истории для воспроизведения ошибки.
Добавлено:
В клиринг произошел сбой и на 2560 (x64)!
Здравствуйте
не могу зайти в свой профиль, сообщения, работы. Заявки на работы подавать могу.
Здравствуйте
не могу зайти в свой профиль, сообщения, работы. Заявки на работы подавать могу.
пишет страница не найдена
Здравствуйте
не могу зайти в свой профиль, сообщения, работы. Заявки на работы подавать могу.
404. Такой страницы не существует
есть какой нибудь комментарий тех. поддержки?
Дополнение к ошибке:
История - показать на графике (отключаем автообновление) - при открытии(закрытии) 1 сделки на график добавляются остальные сделки хотя автообновление отключено.
Интересное поведение календаря на графике, время свечи и время новости не совпадает.
Проверьте настройки самого графика: правый клик на графике и ... у Вас точно на графике нажата эта кнопка:
отожмите её.
Вот и у меня проблемы с работой функций доступа к таймсериям. Писал здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/349654