Баг в версии MT5 x64 build 2592, из истории нельзя добавить все сделки на открытые графики как в предыдущих версиях программы. Функция добавить сделки по выбранному символу, не добавляет на график сделки, а открывает новый график с шаблоном по умолчанию (что делать если нужно добавить сделки на график с шаблоном не по умолчанию?). Не работает функция переноса сделки на график (левой кнопкой), берешь сделку левой кнопкой, переносишь на график и ничего не происходит.

 
Rashid Umarov:
Всегда старайтесь сначала вывести в лог все данные (если есть ошибка). Вы всё спрятали в своем коде.

Сегодня понедельник, запускаю скрипт,

void OnStart()
{

   datetime Fp=0,Ep=0,pFp=0,pEp=0,Arr[];
   int Count=0,bars=0,dt=0;
   if(CopyTime(NULL,PERIOD_D1,iTime(Symbol(),PERIOD_CURRENT,0),1+3,Arr)>0)
   {
      Fp=Arr[0];
      Print("PERIOD_CURRENT=", EnumToString(Period()));
      Print("iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)=", iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0));
      ArrayPrint(Arr);
   }
   Print("Fp=",TimeToString(Fp,TIME_DATE|TIME_MINUTES));

}


билд 2361 (x32)

2020.09.14 12:36:11.964 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      PERIOD_CURRENT=PERIOD_M1
2020.09.14 12:36:11.964 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)=2020.09.14 12:36:00
2020.09.14 12:36:12.074 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00 2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00
2020.09.14 12:36:12.074 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      Fp=2020.09.11 00:00

Правильным числом должно быть 09.09.2020 - в массиве такого числа нет, да и вообще там помойка.

Терминал был обновлен в воскресенье, в понедельник до открытия торговой сессии ушел в гибернацию, после выхода и подключения к серверу такой результат.

Сейчас перезапущу терминал.

Результат такой же 

2020.09.14 12:49:30.823 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      PERIOD_CURRENT=PERIOD_M1
2020.09.14 12:49:30.823 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)=2020.09.14 12:49:00
2020.09.14 12:49:30.823 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00 2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00
2020.09.14 12:49:30.823 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      Fp=2020.09.11 00:00

Зато 2560 (x64) сегодня показывает верное число.

В чём же причина???

Добавлено:

Удаление  кэша истории не помогло, полное удаление истории помогло.

2020.09.14 13:12:21.959 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      PERIOD_CURRENT=PERIOD_M1
2020.09.14 13:12:21.959 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)=2020.09.14 13:12:00
2020.09.14 13:12:21.959 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      2020.09.09 00:00:00 2020.09.10 00:00:00 2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00
2020.09.14 13:12:21.959 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      Fp=2020.09.09 00:00

Прикладываю архив истории для воспроизведения ошибки.

Добавлено:

В клиринг произошел сбой и на 2560 (x64)!

2020.09.14 14:05:40.913 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      PERIOD_CURRENT=PERIOD_M1
2020.09.14 14:05:40.913 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)=2020.09.14 14:05:00
2020.09.14 14:05:40.918 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00 2020.09.11 00:00:00 2020.09.14 00:00:00
2020.09.14 14:05:40.918 CopyTime_Test (Si-9.20,M1)      Fp=2020.09.11 00:00
Файлы:
Si-9.20_back.zip  3224 kb
 

Здравствуйте

не могу зайти в свой профиль, сообщения, работы. Заявки на работы подавать могу.

 
У всех. 
 
есть какой нибудь комментарий тех. поддержки?

Дополнение к ошибке:

История - показать на графике (отключаем автообновление) - при открытии(закрытии) 1 сделки на график добавляются остальные сделки хотя автообновление отключено.


Интересное поведение календаря на графике, время свечи и время новости не совпадает.


 
Проверьте настройки самого графика: правый клик на графике и ... у Вас точно на графике нажата эта кнопка:

отожмите её.

 
Здравствуйте! Работаю на Mac. Терминал MT4 устанавливал через CroccOver. Все работает, замечательно. Щас хочу установить Copylot, его можно скачать только через Маркет. А у меня в терминале вкладка «Маркет» пустая и там ничего не отображается. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить?
 
Вот и у меня проблемы с работой функций доступа к таймсериям. Писал здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/349654

