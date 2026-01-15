Ошибки, баги, вопросы - страница 2850
Очередной глюк, движения есть в стакане, а на чарте нет - время уже 11 часов, а отрисован только 1 бар!
Это проблема терминала или кривых рук брокера?
Добавлено - всё ж глюк терминала - перезагрузка помогла.
В клиринг вечерний зависло два чарта на терминалах, установленных на разных компьютерах - в чем дело???
Глюк в окне алертов - при выделении верхнего алерта в списке кликом мышью - по факту отображается текст нижнего, клик на второй сверху - по факту второй снизу и т.д.
Здравствуйте. Может у кого тоже пропали уведомления? У меня не приходят уведомления о прохождении автоматического тестирования советника. Само тестирование прошло успешно, но уведомления не приходят. В настройках профиля ничего не менял. Может работы на сайте какие-то ведутся?
У всех пропали. Писал на форум.
Ответа не было ещё?
Дилетантский вопрос. Это правильное поведение?
Вроде все верное (ps: вроде)
Вроде все верное (ps: вроде)
Спасибо, а то по какой-то причине ошибочно полагал, что protected переходит в private после public-наследования.
Уже писали об этом, разработчики игнорируют https://www.mql5.com/ru/forum/347385/page34#comment_17891843