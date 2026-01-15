Ошибки, баги, вопросы - страница 2850

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin:

Очередной глюк, движения есть в стакане, а на чарте нет - время уже 11 часов, а отрисован только 1 бар!

Это проблема терминала или кривых рук брокера?

Добавлено - всё ж глюк терминала - перезагрузка помогла.

В клиринг вечерний зависло два  чарта на терминалах, установленных на разных компьютерах - в  чем дело???

 

Глюк в окне алертов - при выделении верхнего алерта в списке кликом мышью - по факту отображается текст нижнего, клик на второй сверху - по факту второй снизу и т.д.


 
Здравствуйте. Может у кого тоже пропали уведомления? У меня не приходят уведомления о прохождении автоматического тестирования советника. Само тестирование прошло успешно, но уведомления не приходят. В настройках профиля ничего не менял. Может работы на сайте какие-то ведутся? 
 
Yury Emeliyanov:
Здравствуйте. Может у кого тоже пропали уведомления? У меня не приходят уведомления о прохождении автоматического тестирования советника. Само тестирование прошло успешно, но уведомления не приходят. В настройках профиля ничего не менял. Может работы на сайте какие-то ведутся? 
У всех пропали. Писал на форум. 
 
Vladislav Andruschenko:
У всех пропали. Писал на форум. 

Ответа не было ещё?

 
Yury Emeliyanov:

Ответа не было ещё?


Спасибо. Вроде исправили. 
Пришло парочку 
 
Дилетантский вопрос. Это правильное поведение? 
class A
{
protected:
  int Data;
};

class B : public A {}

class C : public B
{
  void f()
  {
    this.Data = 0; // Работает.
  }
};
 
fxsaber:
Дилетантский вопрос. Это правильное поведение? 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          455.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
class A
  {
  public:
  A*a;
protected:
   int               Data;
  };

class B : public A {};
 
class C : public B
  {
   void              f()
     {
      a= new A;
      this.Data = 0; // особенность protected
      a.Data=1;      // особенность protected
     }
  };

class P
  {
   private:
   int               Data;
   public:
   P*a;
   void f()
      {
      a=new P;
      this.Data = 0; // особенность private
      a.Data=1;      // особенность private
      }
  };



//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart() {};
//+------------------------------------------------------------------+

Вроде все верное (ps: вроде)

 
Alexandr Andreev:

Вроде все верное (ps: вроде)

Спасибо, а то по какой-то причине ошибочно полагал, что protected переходит в private после public-наследования.

 
Aleksey Mavrin:

Глюк в окне алертов - при выделении верхнего алерта в списке кликом мышью - по факту отображается текст нижнего, клик на второй сверху - по факту второй снизу и т.д.

Уже писали об этом, разработчики игнорируют  https://www.mql5.com/ru/forum/347385/page34#comment_17891843

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения
  • 2020.08.18
  • www.mql5.com
В пятницу 24 июля 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
1...284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857...3696
Новый комментарий