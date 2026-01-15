Ошибки, баги, вопросы - страница 2854
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А разве вы сообщили какие-либо технические детали, чтобы можно было понять или воспроизвести?
Вопросы без деталей практически всегда остаются без нашего внимания.
Ренат, можно вопрос по индикатору? Индикатор при первом проходе (prev_calculate==0) обязан грузить историю без дыр между барами?
Сейчас часто ловлю ситуацию, когда при последующем проходе в правую часть графика догружаются бары. Грубо говоря - при первом проходе в индикаторе в массиве time из OnCalcvulate самая свежая дата 2020.09.16, а на втором тике уже сегодняшняя дата.
Ренат, можно вопрос по индикатору? Индикатор при первом проходе (prev_calculate==0) обязан грузить историю без дыр между барами?
Сейчас часто ловлю ситуацию, когда при последующем проходе в правую часть графика догружаются бары. Грубо говоря - при первом проходе в индикаторе в массиве time из OnCalcvulate самая свежая дата 2020.09.16, а на втором тике уже сегодняшняя дата.
Что значит "обязан грузить"? Инициировать процесс синхронизации данных по запросу - да, должен. Подготовить даннные ДО "первого прохода" - нет.
Читайте справку:
https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access
Замените вот этот бред
таким бредом
Это к вопросу вообще не относится. А если вы уж решили поумничать, то у меня к вам 2 вопроса Зачем мне в индикаторном буфере нули? Мой способ надежнее, проверено, зачем мне использовать ваш с негарантированными результатами?
Можно ли как-то директивами #define, #ifndef и остальными, сделать любое количество входных параметров в программе или любое количество перечислений в enum
тип такого
и при компиляции создается
enum E{ param1, //text 1 param2, //text 2 param3, //text 3 ... param9 //text 9 };
Это к вопросу вообще не относится. А если вы уж решили поумничать, то у меня к вам 2 вопроса Зачем мне в индикаторном буфере нули? Мой способ надежнее, проверено, зачем мне использовать ваш с негарантированными результатами?
Тогда замените вот таким
я думал сами догадаетесь заменить нули.
Это относится именно к вопросу. Во-первых, ваш цикл катастрофически тормозит. Во-вторых, ваше условие не всегда выполнено когда надо. Замените и увидите результат. А потом я поумничаю.
В статистике Сигналов на графике Прирост (с запозданием в несколько часов) отсутствуют данные о снятии/пополнении. При этом на графиках Баланс/Средства эти данные отражены.
Хотелось бы синхронности.
Если в одном сообщении на форуме выставлено несколько картинок, то для просмотра полноэкранных картинок нужно на каждую тыкать мышкой.
Удонее было бы, если между ними можно было переключаться ВЛЕВО/ВПРАВО. В первую очередь, когда нужно сравнить картинки между собой.
Два вопроса.
После нескольких оптимизаций "залипла" вкладка.
Все закрылись, а эта ни в какую. Есть надежда, что после перезапуска терминала её всё же закрыть удастся....
П.С. После перезагрузки терминала этой вкладки уже нет...
Вопрос второй.
Почему при оптимизации выскакивает ошибка
на эту строку кода
при том что при одиночном тесте ничего подобного не происходит?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопросы по ООП в MQL5
A100, 2020.09.24 13:05
Сделай метод шаблоном и получи к нему доступ
Ошибка на сайте: Вставляю код и далее сразу выделяю фрагмент кода цветом
Результат: код исчезает
Браузер: Opera