Renat Fatkhullin:

А разве вы сообщили какие-либо технические детали, чтобы можно было понять или воспроизвести?

Вопросы без деталей практически всегда остаются без нашего внимания.

Ренат, можно вопрос по индикатору? Индикатор при первом проходе (prev_calculate==0) обязан грузить историю без дыр между барами? 

Сейчас часто ловлю ситуацию, когда при последующем проходе в правую часть графика догружаются бары. Грубо говоря - при первом проходе в индикаторе в массиве time из OnCalcvulate самая свежая дата 2020.09.16, а на втором тике уже сегодняшняя дата.

 
Vladimir Karputov:

Что значит "обязан грузить"? Инициировать процесс синхронизации данных по запросу - да, должен. Подготовить даннные ДО "первого прохода" - нет.

Читайте справку:

https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Организация доступа к данным
Alexey Viktorov:

Замените вот этот бред

таким бредом

Это к вопросу вообще не относится. А если вы уж решили поумничать, то у меня к вам 2 вопроса Зачем мне в индикаторном буфере нули? Мой способ надежнее, проверено, зачем мне использовать ваш с негарантированными результатами?

 

Можно ли как-то директивами #define, #ifndef и остальными,  сделать   любое количество входных параметров в программе или любое количество перечислений в enum


тип такого 

#define TOTAL_PARAMS = 10;
#define MAKE_ENUM ( )   ABRAKADABRA


и при компиляции создается 

enum E{

param1, //text 1
 
param2, //text 2

param3, //text 3

...

param9 //text 9

};
 
Konstantin Efremov:

Это к вопросу вообще не относится. А если вы уж решили поумничать, то у меня к вам 2 вопроса Зачем мне в индикаторном буфере нули? Мой способ надежнее, проверено, зачем мне использовать ваш с негарантированными результатами?

Тогда замените вот таким 

  if(prev_calculated == 0)
    ArrayInitialize(Arrows, EMPTY_VALUE);

я думал сами догадаетесь заменить нули.

Это относится именно к вопросу. Во-первых, ваш цикл катастрофически тормозит. Во-вторых, ваше условие не всегда выполнено когда надо. Замените и увидите результат. А потом я поумничаю.

 

В статистике Сигналов на графике Прирост (с запозданием в несколько часов) отсутствуют данные о снятии/пополнении. При этом на графиках Баланс/Средства эти данные отражены.

Хотелось бы синхронности.

 

Если в одном сообщении на форуме выставлено несколько картинок, то для просмотра полноэкранных картинок нужно на каждую тыкать мышкой.

Удонее было бы, если между ними можно было переключаться ВЛЕВО/ВПРАВО. В первую очередь, когда нужно сравнить картинки между собой.

[Удален]  

Два вопроса.


После нескольких оптимизаций "залипла" вкладка.

Все закрылись, а эта ни в какую. Есть надежда, что после перезапуска терминала её всё же закрыть удастся....

П.С. После перезагрузки терминала этой вкладки уже нет...

Вопрос второй.

Почему при оптимизации выскакивает ошибка

2020.09.24 13:43:15.115 Core 5  pass 19272 tested with error "critical runtime error 502 in OnInit function (array out of range, module Experts\NC_mZZ3\nc_MPL_mZZ3_1.05.ex5, file nc_MPL_mZZ3_1.05.mq5, line 167, col 65)" in 0:00:00.000

на эту строку кода

for(int i = ArraySize(indicators); i >= 0; i--) delete netMLP[i];

при том что при одиночном тесте ничего подобного не происходит?

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Вопросы по ООП в MQL5

A100, 2020.09.24 13:05

Сделай метод шаблоном и получи к нему доступ

class A {
template<typename T>
void f( T ) {}
};
void OnStart()
{
        A а;
        а.f(0); //нормально
}

 

Ошибка на сайте: Вставляю код и далее сразу выделяю фрагмент кода цветом

Результат: код исчезает

Браузер: Opera

