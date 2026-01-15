Ошибки, баги, вопросы - страница 3286
Все три вопроса возникли по мере решения такой задачи.
Нужно написать один раз New и больше не править. При этом можно добавлять B101, B102, ....
Вариант решения.
здравствуйте.
вопрос такой. подписался на сигнал. все открывается и работают все валютные пары кроме пары xau-usd .в чем причина подскажите?
здравствуйте.
вопрос такой. подписался на сигнал. все открывается и работают все валютные пары кроме пары xau-usd .в чем причина подскажите?
Это - маппинг, то есть -
Подробнее (где в Метатрейдере смотреть "тип расчета маржи по символу" и так далее:
см пост #4338 и пост #4339
да у меня тоже как то неустойчиво работает может вернуть -1 а может правильный бар
begDayBar= iBarShift(_Symbol,_Period,begDayTime,false) по документации функция возвращает, в зависимости от exact параметра, -1 или ближайшее смещение бара.
а сегодня почему-то если begDayTime=2023.01.26 00:00:00 возвращает -1хотя такие бары есть и они не последние
2023.02.15 15:19:23.254 !indDAY_WSOWROhLine (EURRUB_TOM,M15) begDayTime=2023.01.26 00:00:00 endDayTime=2023.01.27 00:00:00 begDayBar=-2 endDayBar=-1 indATR=0 Q5days=0
билд 3550
можно конечно выеживаться
if (begDayBar<0) { k=0; do {k++;} while(begDayTime<time[k] && !IsStopped()); begDayBar=k; } для гарантии если явно неправильно возвращает
Всем привет.
Почему компилятор ругается на OnInit? И ещё несколько ошибок
//+------------------------------------------------------------------+
//| Copy.mq4 |
//| nickolay2i |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
extern double Tick = 0.002;
extern double Volumesize = 0.01;
extern int StopLoss = 50;
extern int TakeProfit = 50;
extern int Slippage = 3;
extern int Magic = 0701
#property copyright "nickolay2i"
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit();
{
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
double SL = NormalizeDouble(Bid - StopLoss*Point, 5);
double TP = NormalizeDouble(Bid + TakeProfit*Point, 5);
{
if(MODE_TICKVALUE > Tick)
OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Volumesize,Bid,Slippage,SL,TP,"", Magic, 0, Blue);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
Точку с запятой на забываем
Небольшой лайф-хак в GUI.
Если нужно узнать путь к советнику/индикатору из окна Навигатор, просто перетащите его мышкой в Тестер. Там сразу будет виден путь.
Небольшой лайф-хак в GUI.
Если нужно узнать путь к советнику/индикатору из окна Навигатор, просто перетащите его мышкой в Тестер. Там сразу будет виден путь.
@fxsaber не проходи, пожалуйста, мимо. прошу обратить твое внимание. нужно оч экспертное мнение
input параметр изменяется при форвард тестировании (2) - Общее обсуждение - Форум алго-трейдеров MQL5
Точку с запятой на забываем
Спасибо! Теперь на скобки ругается
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert.mq4 |
//| nickolay2i |
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "nickolay2i"
#property link ""
#property version "1.00"
#property strict
extern double Tick = 0.002;
extern double Volumesize = 0.01;
extern int StopLoss = 50;
extern int TakeProfit = 50;
extern int Slippage = 3;
extern int Magic = 0701;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit();
{
//---
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick();
double SL = NormalizeDouble(Bid - StopLoss, 5);
double TP = NormalizeDouble(Bid + TakeProfit, 5);
{
if(MODE_TICKVALUE > Tick);
OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Volumesize,Bid,Slippage,SL,TP,"", Magic, 0, Blue);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Честно говоря, у вас много проблем в коде. Там одно тянет другое.