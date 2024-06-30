МТ5 - как вывести из истории сделок на график только одну сделку, не показывая остальные?

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Как отобразить на графике в терминале Мт5 отдельную одну сделку из истории? При вызове меню "свойства графика" нажатие чек-бокса "торговая история" показывает ВСЕ сделки, а мне нужно показать только какую-то одну сделку, не показывая остальные. Когда я переношу, зажимая левой кнопкой мыши, выделенную сделку из истории на график инструмента, ничего не происходит, сделка не отражается на графике. Если на строке сделки в истории вызвать правой кнопкой мыши меню, там будет пункт "показать все сделки по AUDUSD" (например), и опять отразятся ВСЕ сделки, а меню отразить только ОДНУ нужную сделку отсутствует. Как в терминале RoboForex Mt5 отразить только одну выбранную в истории сделку?
Файлы:
AUDUSDH1.png  31 kb
AUDUSDH1-2.png  58 kb
 
поддерживаю вопрос, неудобно анализ проводить, когда все сделки сразу
 
auto_b5f8202cfdf2ecd74201be75f325e5f9:
Как отобразить на графике в терминале Мт5 отдельную одну сделку из истории? При вызове меню "свойства графика" нажатие чек-бокса "торговая история" показывает ВСЕ сделки, а мне нужно показать только какую-то одну сделку, не показывая остальные. Когда я переношу, зажимая левой кнопкой мыши, выделенную сделку из истории на график инструмента, ничего не происходит, сделка не отражается на графике. Если на строке сделки в истории вызвать правой кнопкой мыши меню, там будет пункт "показать все сделки по AUDUSD" (например), и опять отразятся ВСЕ сделки, а меню отразить только ОДНУ нужную сделку отсутствует. Как в терминале RoboForex Mt5 отразить только одну выбранную в истории сделку?

Во-первых у всех брокеров одинаково. Звонил в тех-поддержку своему брокеру. Это быстрее чем обращение на форум. Помогли. Объяснили.

Меню Сервис  раздел Настройки  вкладка Торговля. Убрать галочку Показывать сделки на графике в режиме реального времени.

Требуемую сделку из истории перенести на график левой кнопкой мыши (ЛКМ).

Удалить лишние объекты с графика: ПКМ, Список объектов, ...

 
a007 #:

Во-первых у всех брокеров одинаково. Звонил в тех-поддержку своему брокеру. Это быстрее чем обращение на форум. Помогли. Объяснили.

Меню Сервис  раздел Настройки  вкладка Торговля. Убрать галочку Показывать сделки на графике в режиме реального времени.

Требуемую сделку из истории перенести на график левой кнопкой мыши (ЛКМ).

Удалить лишние объекты с графика: ПКМ, Список объектов, ...

В моем терминале нет такой галочки. Как быть в таком случае?

Файлы:
ho82ojpzcfs_2022-01-25_192009.png  24 kb
 
a007 #:


Требуемую сделку из истории перенести на график левой кнопкой мыши (ЛКМ).

Этот функционал раньше работал, но теперь, после многочисленных "улучшений", сломан.

Когда починят - неизвестно.

 

Ключевые недостатки Metatrader 5 по сравнению с Metatrader 4


Да, это важное отличие MT5 от MT4  и отличие в худшую сторону. Непонятно зачем они так сделали! Ведь удобнее, когда ты можешь сам нужную или нужные сделки поместить на график и рассмотреть её/их. Например, удобно удалять старые сделки за прошедший период, например, неделю и помещать только сделки за текущий период(всё ту же неделю ЭТУ), чтобы не перегружать терминал.

Кроме того, немаловажный недостаток MT5 по сравнению с MT4 состоит в том, что на истории почему-то в MT5 не показывается чёрточка стоплосса сделки закрытой.

 
a007 #:

Во-первых у всех брокеров одинаково. Звонил в тех-поддержку своему брокеру. Это быстрее чем обращение на форум. Помогли. Объяснили.

Меню Сервис  раздел Настройки  вкладка Торговля. Убрать галочку Показывать сделки на графике в режиме реального времени.

Требуемую сделку из истории перенести на график левой кнопкой мыши (ЛКМ).

Удалить лишние объекты с графика: ПКМ, Список объектов, ...

Не «Торговля», а «Графики»…


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