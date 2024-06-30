МТ5 - как вывести из истории сделок на график только одну сделку, не показывая остальные?
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Как отобразить на графике в терминале Мт5 отдельную одну сделку из истории? При вызове меню "свойства графика" нажатие чек-бокса "торговая история" показывает ВСЕ сделки, а мне нужно показать только какую-то одну сделку, не показывая остальные. Когда я переношу, зажимая левой кнопкой мыши, выделенную сделку из истории на график инструмента, ничего не происходит, сделка не отражается на графике. Если на строке сделки в истории вызвать правой кнопкой мыши меню, там будет пункт "показать все сделки по AUDUSD" (например), и опять отразятся ВСЕ сделки, а меню отразить только ОДНУ нужную сделку отсутствует. Как в терминале RoboForex Mt5 отразить только одну выбранную в истории сделку?
Во-первых у всех брокеров одинаково. Звонил в тех-поддержку своему брокеру. Это быстрее чем обращение на форум. Помогли. Объяснили.
Меню Сервис раздел Настройки вкладка Торговля. Убрать галочку Показывать сделки на графике в режиме реального времени.
Требуемую сделку из истории перенести на график левой кнопкой мыши (ЛКМ).
Удалить лишние объекты с графика: ПКМ, Список объектов, ...
Во-первых у всех брокеров одинаково. Звонил в тех-поддержку своему брокеру. Это быстрее чем обращение на форум. Помогли. Объяснили.
Меню Сервис раздел Настройки вкладка Торговля. Убрать галочку Показывать сделки на графике в режиме реального времени.
Требуемую сделку из истории перенести на график левой кнопкой мыши (ЛКМ).
Удалить лишние объекты с графика: ПКМ, Список объектов, ...
В моем терминале нет такой галочки. Как быть в таком случае?
Ключевые недостатки Metatrader 5 по сравнению с Metatrader 4
Да, это важное отличие MT5 от MT4 и отличие в худшую сторону. Непонятно зачем они так сделали! Ведь удобнее, когда ты можешь сам нужную или нужные сделки поместить на график и рассмотреть её/их. Например, удобно удалять старые сделки за прошедший период, например, неделю и помещать только сделки за текущий период(всё ту же неделю ЭТУ), чтобы не перегружать терминал.
Кроме того, немаловажный недостаток MT5 по сравнению с MT4 состоит в том, что на истории почему-то в MT5 не показывается чёрточка стоплосса сделки закрытой.
Во-первых у всех брокеров одинаково. Звонил в тех-поддержку своему брокеру. Это быстрее чем обращение на форум. Помогли. Объяснили.
Меню Сервис раздел Настройки вкладка Торговля. Убрать галочку Показывать сделки на графике в режиме реального времени.
Требуемую сделку из истории перенести на график левой кнопкой мыши (ЛКМ).
Удалить лишние объекты с графика: ПКМ, Список объектов, ...
Не «Торговля», а «Графики»…
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