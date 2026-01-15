Ошибки, баги, вопросы - страница 2853
Добрый всем день. Помогите решить следующую проблему.
На виртуальной машине стоит два терминала МТ5. Один работает с брокером А, другой с брокером Б. На обоих терминалах работает один и тот же бот. Все было отлично до вчерашнего дня, пока не обновился до версии 2615.
Терминал работающий с брокером А как работал так и работает, а вот терминал с брокером Б стал работать с зависанием. То есть после запуска работает какое то время нормально, потом зависает. В логах после зависания следующая запись:
PJ 1 11:18:36.886 Network '67003410': connection to RoboForex-ECN lost MP 0 11:18:37.656 Network '67003410': authorized on RoboForex-ECN through Europe #2 (ping: 98.08 ms, build 2560) RN 0 11:18:37.656 Network '67003410': previous successful authorization performed from 91.217.110.2 on 2020.09.22 07:16:34 DR 0 11:18:37.768 Network '67003410': terminal synchronized with RoboMarkets Ltd: 2 positions, 0 orders, 121 symbols, 0 spreads IM 0 11:18:37.768 Network '67003410': trading has been enabled - hedging mode EK 1 11:20:38.099 Network '67003410': connection to RoboForex-ECN lost ES 0 11:20:38.674 Network '67003410': authorized on RoboForex-ECN through Europe #2 (ping: 98.08 ms, build 2560) FQ 0 11:20:38.674 Network '67003410': previous successful authorization performed from 91.217.110.2 on 2020.09.22 07:18:36 FM 0 11:20:38.784 Network '67003410': terminal synchronized with RoboMarkets Ltd: 2 positions, 0 orders, 121 symbols, 0 spreads GR 0 11:20:38.784 Network '67003410': trading has been enabled - hedging mode OH 1 11:22:39.328 Network '67003410': connection to RoboForex-ECN lost CR 3 11:22:55.243 NetDispatcher thread timeout reached possible deadlock [15]
почему возникает ошибка компиляции?
ОК. спасибо
проверил, так и есть
Подскажите, разработчики терминала Метатрейдер 5 сломали в последнем обновлении индикаторные буферы? Или это у меня уже что-то с головой?
Смысл в том, что все стрелочные индикаторы, у которых нет полного пересчета на новом баре, начали выдавать одинаковый глюк. Стрелки начинают плодится как кролики на соседних от сигнального барах на новом баре. Пример прилагаю.
Помогает только полный пересчет индикатора на новом баре.
Замените вот этот бред
таким бредом
Вернул версию 2560, все работает отлично, ни каких зависаний и деад - локов.
Разработчики вообще реагируют на сообщения?
Разработчики вообще реагируют на сообщения?
А разве вы сообщили какие-либо технические детали, чтобы можно было понять или воспроизвести?
Вопросы без деталей практически всегда остаются без нашего внимания.