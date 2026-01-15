Ошибки, баги, вопросы - страница 2842
В MQL с одной стороны добавляют свободу, но с другой - требуют то же, что и в С++, но не предоставляют абсолютно ни каких методов обхода нелепых с точки зрения пользователя предупреждений.
Оно не нелепое: смысл этого предупреждения в том, что сегодня это компилируется, а завтра не будет. Или (что еще хуже) будет вызван другой метод - "благо" сомнительных неявных преобразований со строками в MQL хватает
То что не будет поиска лучшего метода по типам (1) это можно объяснить заботой о пользователе, но то что его не будет даже по числу параметров (2) - это два шага назад
Build 2584
Ошибка не исправлена.
При первом запуске сервиса, WebRequest возвращает 200.
При повторном запуске сервиса ПКМ, WebRequest возвращает ошибку 1001.
Удалив сервис и запустив снова, всё повторяется.
Спасибо, build 2590 исправлено.
Никаких ограничений у советников MQL5 нет: работая на одном символе советник MQL5 может спокойно анализировать OHLC с чужих таймфреймов и с чужих символов, а также может свободно открывать позиции и выставлять отложенные ордера по чужим символам.
но MQL всегда был в этом смысле более передовым
Вот это новость! )) Интересно, где вы там нашли передовизну.
Передовизна была в том, что в производном классе не нужно было повторять методы из базового, а теперь нужно будет
build 2560:
AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) периодически возвращает нуль, хотя средства на счете есть.
EL 0 04:10:36.959 SS_EA_v3.4_debug (GBPUSD,M1) mode=DD_LEVEL, value=50.0, unit=DD_PERC, equity=0.0, balance=1001.8
Когда запущено несколько Терминалов, то по иконкам невозможно понять, какой какому счету соответствует.
На скрине запущено два Терминала. Приходится ваять Terminal.ico. Возможно, сведущим это легко. Мучаюсь.
Возможно ли в этой иконке изображать какое-то различие - номер счета или что-то динамичное, как при работе Тестера?
Есть какая-нибудь утилита, которая как-то позволяет менять иконки у уже запущенных программ?
ЗЫ Что-то подобное для Терминала.
Порекомендуйте альтернативную панель задач, чтобы можно было в Win10 удобно работать с большим количеством открытых Терминалов.
Пока лучшее решение, что нашел - WIN+TAB. Там сразу видишь скрины всех запущенных приложений и их заголовки. По заголовкам и ориентируюсь.
А стандартный способ винды не подходит: свойства ярлыка, сменить значок, выбрать из кучи тех, что есть в самом терминале или в других файлах?