Ошибки, баги, вопросы - страница 2842

Sergey Dzyublik:

В MQL с одной стороны добавляют свободу,  но с другой - требуют то же, что и в С++, но не предоставляют абсолютно ни каких методов обхода нелепых с точки зрения пользователя предупреждений.

Оно не нелепое: смысл этого предупреждения в том, что сегодня это компилируется, а завтра не будет. Или (что еще хуже) будет вызван другой метод - "благо" сомнительных неявных преобразований со строками в MQL хватает

То что не будет поиска лучшего метода по типам (1) это можно объяснить заботой о пользователе, но то что его не будет даже по числу параметров (2) - это два шага назад

 
Roman:

Build 2584
Ошибка не исправлена.

При первом запуске сервиса, WebRequest возвращает 200.
При повторном запуске сервиса ПКМ, WebRequest возвращает ошибку 1001.
Удалив сервис и запустив снова, всё повторяется.

Спасибо, build 2590 исправлено.

 
Vladimir Karputov:

Никаких ограничений у советников MQL5 нет: работая на одном символе советник MQL5 может спокойно анализировать OHLC с чужих таймфреймов и с чужих символов, а также может свободно открывать позиции и выставлять отложенные ордера по чужим символам.

Спасибо! Буду пробовать
 
A100:

но MQL всегда был в этом смысле более передовым

Вот это новость! ))  Интересно, где вы там нашли передовизну.
 
Alexey Navoykov:
Вот это новость! ))  Интересно, где вы там нашли передовизну.
Передовизна была в том, что в производном классе не нужно было повторять методы из базового, а теперь нужно будет
 
A100:
Передовизна была в том, что в производном классе не нужно было повторять методы из базового, а теперь нужно будет
так себе передовизна, скорее затычка чтобы не вводить директиву using
 

build 2560:

AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) периодически возвращает нуль, хотя средства на счете есть.

EL 0 04:10:36.959 SS_EA_v3.4_debug (GBPUSD,M1) mode=DD_LEVEL, value=50.0, unit=DD_PERC, equity=0.0, balance=1001.8

 

Когда запущено несколько Терминалов, то по иконкам невозможно понять, какой какому счету соответствует.

На скрине запущено два Терминала. Приходится ваять Terminal.ico. Возможно, сведущим это легко. Мучаюсь.


Возможно ли в этой иконке изображать какое-то различие - номер счета или что-то динамичное, как при работе Тестера?

Есть какая-нибудь утилита, которая как-то позволяет менять иконки у уже запущенных программ?

ЗЫ Что-то подобное для Терминала.


 

Порекомендуйте альтернативную панель задач, чтобы можно было в Win10 удобно работать с большим количеством открытых Терминалов.

Пока лучшее решение, что нашел - WIN+TAB. Там сразу видишь скрины всех запущенных приложений и их заголовки. По заголовкам и ориентируюсь.

 
fxsaber:

Когда запущено несколько Терминалов, то по иконкам невозможно понять, какой какому счету соответствует.

На скрине запущено два Терминала. Приходится ваять Terminal.ico. Возможно, сведущим это легко. Мучаюсь.


Возможно ли в этой иконке изображать какое-то различие - номер счета или что-то динамичное, как при работе Тестера?

Есть какая-нибудь утилита, которая как-то позволяет менять иконки у уже запущенных программ?

ЗЫ Что-то подобное для Терминала.


А стандартный способ винды не подходит: свойства ярлыка, сменить значок, выбрать из кучи тех, что есть в самом терминале или в других файлах?

