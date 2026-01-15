Ошибки, баги, вопросы - страница 2843
А стандартный способ винды не подходит: свойства ярлыка, сменить значок, выбрать из кучи тех, что есть в самом терминале или в других файлах?
Не подходит, т.к. нужно, чтобы значок хоть как-то содержал инфу, к какому счету подключен Терминал.
Порекомендуйте альтернативную панель задач, чтобы можно было в Win10 удобно работать с большим количеством открытых Терминалов.
Пока лучшее решение, что нашел - WIN+TAB. Там сразу видишь скрины всех запущенных приложений и их заголовки. По заголовкам и ориентируюсь.
попробуйте создать новый рабочий стол - гугл " Win10 виртуальный рабочий стол "
может быть это решит проблему без стороннего софта, переключение горячими клавишами Ctrl + Win + стрелка влево / вправо
К сожалению, это не решение, т.к. оно полностью соответствует исходному рабочему столу, на котором будут запущены только Терминалы. Но при этом Терминалы между собой на панели задач не отличаются.
нет это не так работает
создали рабочий стол, нажали Win + TAB и вверху рабочие столы, а ниже приложения
тянете на один рабочий стол один терминал, а на второй второй терминал
и потом при переключении раб.столов Вы попадаете всегда на необходимый терминал
да, кстати, не знал, вот проверилд - рабочие столы можно подвисать, клик мышей в название раб.стола после Win + TAB
UPD: вот запустил МТ4 и МТ5 и подписал раб.столы...минус конечно что нельзя обои штатными средствами поменять
С подписями понравилось. Круто, Спасибо!
тут принцип другой - Вы используете раб.столы и НЕ используете панель задач - она не нужна, т.е. приложения (терминалы) не сворачивайте, а просто через Win + TAB переключайтесь к своему терминалу который уже развернут на все окно
пожалуйста
Набор иконок с буквами и цифрами приложил.
Также рекомендую попробовать MT4BAR, это что-то типа менеджера для терминалов.
Набор иконок с буквами и цифрами приложил.
Отличная подборка иконок, Спасибо! Можно быстро присвоить Терминалам.
Также рекомендую попробовать MT4BAR, это что-то типа менеджера для терминалов.
Документация говорит, что это для MT4.
Как без мышки добавить символ в Обзор рынка?