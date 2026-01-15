Ошибки, баги, вопросы - страница 2845

A100:
Это вопрос веры

Process Explorer показывает третье значение. Продолжаю верить MQ.

 

есть ли какой способ скопировать в буфер обмена ( записать в файл ? )  данные из вкладки оптимизация тестера?

ЗЫ: нужна сортировка по нескольким колонкам большого количества проходов оптимизации для аналитики, тестер не умеет 


fxsaber:

https://www.mql5.com/ru/code/26223

да, наверное это ищу

спасибо, подумаю


UPD: плохо, что используются в Вашей библиотеке недокументированные сведения, пролистал топик https://www.mql5.com/ru/code/26223

высока вероятность заняться изучением формата opt-файлов, пока не захотел

Попробовал и получилось в 2 клика  в SQLite конвертнуть  XML-файл экспорта тестера:

- открыл в Эксел XML-файл, далее сохранить как csv

- запустил DB Browser for SQLite - создать новую БД --> импорт csv  (галка имена столбцов в первой строке)

- сохранил, теперь можно работать с  SQLite хоть через DB Browser for SQLite  , хоть через МЕ или из MQL5 - проверил открывается без проблем

color

Build 2592


Really? What color scheme are they using?

 
fxsaber:
TERMINAL_MEMORY_USED показывает значение почти в два раза больше, чем Диспетчер задач. Кому верить?

В какую колонку диспетчера смотрите?

 
Andrey Khatimlianskii:

В какую колонку диспетчера смотрите?

В эту.

 
fxsaber:
Поделитесь батником, как скомпилировать все mq4/mq5-файлы в выбранной папке (включая подпапки)? Нужен вариант и для MQL Protector (там даже пакетная компиляция в ME по а-ля CTRL+F7 недоступна).

Для сборки в текущей папке пользуюсь таким

set COMPILER="C:\Program Files\MT5Forex\metaeditor64.exe"
for %%f in ("*.mq5") do %COMPILER% /compile:%%f



fxsaber:
TERMINAL_MEMORY_USED показывает значение почти в два раза больше, чем Диспетчер задач. Кому верить?

Там немало разных типов памяти, Working set, Private, Private working set. Возможно дело в индикации разных типов.

 
fxsaber:

В эту.

traveller00:

Там немало разных типов памяти, Working set, Private, Private working set. Возможно дело в индикации разных типов.

Да, нужно смотреть на подробности. Кажется, виртуальная тоже учитывается.

Но точного соответствия я не видел ни когда (ни с какими комбинациями колонок).

 
traveller00:

Для сборки в текущей папке пользуюсь таким

Работает, Спасибо! Буду курить подпапки.

