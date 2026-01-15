Ошибки, баги, вопросы - страница 2845
Process Explorer показывает третье значение. Продолжаю верить MQ.
есть ли какой способ скопировать в буфер обмена ( записать в файл ? ) данные из вкладки оптимизация тестера?
ЗЫ: нужна сортировка по нескольким колонкам большого количества проходов оптимизации для аналитики, тестер не умеет
UPF: вопрос оказывается в другом... где доки по opt-файлам , мне они ( opt-файлы ) оказываются нужны
https://www.mql5.com/ru/code/26223
да, наверное это ищу
спасибо, подумаю
UPD: плохо, что используются в Вашей библиотеке недокументированные сведения, пролистал топик https://www.mql5.com/ru/code/26223
высока вероятность заняться изучением формата opt-файлов, пока не захотел
Попробовал и получилось в 2 клика в SQLite конвертнуть XML-файл экспорта тестера:
- открыл в Эксел XML-файл, далее сохранить как csv
- запустил DB Browser for SQLite - создать новую БД --> импорт csv (галка имена столбцов в первой строке)
- сохранил, теперь можно работать с SQLite хоть через DB Browser for SQLite , хоть через МЕ или из MQL5 - проверил открывается без проблем
Build 2592
Really? What color scheme are they using?
TERMINAL_MEMORY_USED показывает значение почти в два раза больше, чем Диспетчер задач. Кому верить?
В какую колонку диспетчера смотрите?
В эту.
Поделитесь батником, как скомпилировать все mq4/mq5-файлы в выбранной папке (включая подпапки)? Нужен вариант и для MQL Protector (там даже пакетная компиляция в ME по а-ля CTRL+F7 недоступна).
Для сборки в текущей папке пользуюсь таким
Там немало разных типов памяти, Working set, Private, Private working set. Возможно дело в индикации разных типов.
Там немало разных типов памяти, Working set, Private, Private working set. Возможно дело в индикации разных типов.
Да, нужно смотреть на подробности. Кажется, виртуальная тоже учитывается.
Но точного соответствия я не видел ни когда (ни с какими комбинациями колонок).
Работает, Спасибо! Буду курить подпапки.