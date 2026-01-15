Ошибки, баги, вопросы - страница 2851
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодня обновление главной страницы сайта. Мне стало совсем неудобно.
Подскажите, как увидеть последние обновленные темы на форуме? Возможно, дело привычки, но сейчас совсем неудобно стало.
Может, умельцы напишут какой-нибудь аддон к Хрому, чтобы он убрал все лишнее с главной страницы?
Сегодня обновление главной страницы сайта. Мне стало совсем неудобно.
Подскажите, как увидеть последние обновленные темы на форуме? Возможно, дело привычки, но сейчас совсем неудобно стало.
Может, умельцы напишут какой-нибудь аддон к Хрому, чтобы он убрал все лишнее с главной страницы?
Он уже давно есть. AdblockPlus.
Я себе настроил страницу так, что вижу только нужное.
Он уже давно есть. AdblockPlus.
Я себе настроил страницу так, что вижу только нужное.
Спасибо, буду пробовать.ЗЫ Как определяете, что тема прочитана?
Спасибо, буду пробовать.ЗЫ Как определяете, что тема прочитана?
Если тема абсолютно не интересна, то просто вхожу к первому не прочитанному и сразу тычу «взад», таким образом тема отмечена как прочитанная. Проще прочесть названия тем выделенных жирным, чем среди выделенных искать интересную тему.
Если тема абсолютно не интересна, то просто вхожу к первому не прочитанному и сразу тычу «взад», таким образом тема отмечена как прочитанная. Проще прочесть названия тем выделенных жирным, чем среди выделенных искать интересную тему.
Так сейчас нет помеченных жирным шрифтом или других признаков прочитанности.
Так сейчас нет помеченных жирным шрифтом или других признаков прочитанности.
ps; Я понял где вы не видите выделенности. Перейдите на форум и не возвращайтесь на главную страницу сайта.
Красным не прочитаны\просмотрены. Синим «прочитаны»
Это так всегда было. Но, согласись (по желанию - не настаиваю), что непрочитанная тема, выделенная полужирным шрифтом, куда более наглядна, чем высматривать стрелочки про непрочитанные сообщения в теме.
Это так всегда было. Но, согласись (по желанию - не настаиваю), что непрочитанная тема, выделенная полужирным шрифтом, куда более наглядна, чем высматривать стрелочки про непрочитанные сообщения в теме.
Да никуда не надо всматриваться. Всё нормально видно. Правда я делал масштаб крупней, вот тогда обычный шрифт от нормального не отличается. Сейчас у меня поставлен 110%
Да никуда не надо всматриваться. Всё нормально видно. Правда я делал масштаб крупней, вот тогда обычный шрифт от нормального не отличается. Сейчас у меня поставлен 110%
Для меня это уже крупно - глаза устают когда не всё перед ними, да и башкой крутить - читать неудобно.