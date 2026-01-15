Ошибки, баги, вопросы - страница 2851

Новый комментарий
 

Сегодня обновление главной страницы сайта. Мне стало совсем неудобно.

Подскажите, как увидеть последние обновленные темы на форуме? Возможно, дело привычки, но сейчас совсем неудобно стало.

Может, умельцы напишут какой-нибудь аддон к Хрому, чтобы он убрал все лишнее с главной страницы?

 
fxsaber:

Сегодня обновление главной страницы сайта. Мне стало совсем неудобно.

Подскажите, как увидеть последние обновленные темы на форуме? Возможно, дело привычки, но сейчас совсем неудобно стало.

Может, умельцы напишут какой-нибудь аддон к Хрому, чтобы он убрал все лишнее с главной страницы?

Он уже давно есть. AdblockPlus.


Я себе настроил страницу так, что вижу только нужное.


 
возвращаемое значение функции сммирования лотов GetAmountLotFromOpenPos  выдаёт значениё  -1717986918 как исправить?
 
Denis Kirichenko:

Он уже давно есть. AdblockPlus.

Я себе настроил страницу так, что вижу только нужное.

Спасибо, буду пробовать.

ЗЫ Как определяете, что тема прочитана?
 
fxsaber:

Спасибо, буду пробовать.

ЗЫ Как определяете, что тема прочитана?

Если тема абсолютно не интересна, то просто вхожу к первому не прочитанному и сразу тычу «взад», таким образом тема отмечена как прочитанная. Проще прочесть названия тем выделенных жирным, чем среди выделенных искать интересную тему.

 
Alexey Viktorov:

Если тема абсолютно не интересна, то просто вхожу к первому не прочитанному и сразу тычу «взад», таким образом тема отмечена как прочитанная. Проще прочесть названия тем выделенных жирным, чем среди выделенных искать интересную тему.

Так сейчас нет помеченных жирным шрифтом или других признаков прочитанности.

 
fxsaber:

Так сейчас нет помеченных жирным шрифтом или других признаков прочитанности.

Красным не прочитаны\просмотрены. Синим «прочитаны»


ps; Я понял где вы не видите выделенности. Перейдите на форум и не возвращайтесь на главную страницу сайта.


 
Alexey Viktorov:
Красным не прочитаны\просмотрены. Синим «прочитаны»


Это так всегда было. Но, согласись (по желанию - не настаиваю), что непрочитанная тема, выделенная полужирным шрифтом, куда более наглядна, чем высматривать стрелочки про непрочитанные сообщения в теме.

 
Artyom Trishkin:

Это так всегда было. Но, согласись (по желанию - не настаиваю), что непрочитанная тема, выделенная полужирным шрифтом, куда более наглядна, чем высматривать стрелочки про непрочитанные сообщения в теме.

Да никуда не надо всматриваться. Всё нормально видно. Правда я делал масштаб крупней, вот тогда обычный шрифт от нормального не отличается. Сейчас у меня поставлен 110%

 
Alexey Viktorov:

Да никуда не надо всматриваться. Всё нормально видно. Правда я делал масштаб крупней, вот тогда обычный шрифт от нормального не отличается. Сейчас у меня поставлен 110%

Для меня это уже крупно - глаза устают когда не всё перед ними, да и башкой крутить - читать неудобно.

1...284428452846284728482849285028512852285328542855285628572858...3696
Новый комментарий