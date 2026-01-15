Ошибки, баги, вопросы - страница 2846
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первый раз столкнулся со столь долгой проверкой наличия новой беты.
18 секунд.
Всегда было так (быстро).
ЗЫ Теперь недоступно.
Build 2592
Really? What color scheme are they using?
и так сойдет! )))
https://youtu.be/8Kr23RvT--k
Билд 2560 (x64)
Сегодня 07.09.2020 - получаю результат
Билд 2361 (x32)
Правильный результат выдает 2361, сегодня понедельник, баров за выходные нет, а билд 2560 учитывает виртуальные бары за выходные. Прошу исправить эту критическую неточность!
Для начала вставьте вывод промежуточных результатов и покажите что в них не так:
Вывод
Я не вижу здесь выходных дней
Для начала вставьте вывод промежуточных результатов и покажите что в них не так:
Вывод
Я не вижу здесь выходных дней
Проблема наблюдалась в понедельник, во вторник её уже не было!
Факт в том, что на разных терминалах скрипт показывал разное значение.
Поэтому тут либо ждать понедельника и пробовать воспроизвести, или симулировать понедельник - только как это лучше сделать?
Могу предположить, что проблема в том, что в выходные дни происходит дерганье событий каких то (сервером брокера) и индикаторы перестраиваются на чарте, хотя изменения в истории котировок нет. Может терминал учитывает эти события, если он включен в выходные дни, кэширует их, а потом сбрасывает спустя время или при переоткрытии?
Поэтому тут либо ждать понедельника и пробовать воспроизвести, или симулировать понедельник - только как это лучше сделать?
Всегда старайтесь сначала вывести в лог все данные (если есть ошибка). Вы всё спрятали в своем коде.
Хорошо. Запрос был на минутных барах на фьючерсе Si-9.20
есть ли возможность из тестера узнать, что оптимизация закончилась? - или пользователь нажал кнопку стоп или закончились проходы оптимизации
OnTesterDeinit.
Ребята.
Есть проблема в МТ4 (1280) с сменой символа или ТФ.
Если использовать смену ТФ и символа с эксперта - то все меняется быстро!
Как только я использую дополнительный индикатор (нашел в инете) - при смене символа или ТФ терминал зависает на 10 секунд.
Проверил с любыми панелями (своими чужими) и всегда результат один, при смене ТФ или символа - терминал подвисает на 10 секунд и !!! эксперт деинициализируется - т.е. не инициализируется заново.
пример индикатора по смене ТФ прикрепил. Также прикрепил найденную в инете панель информации (старая чужая)
Попробуйте с своими панелями.
В МТ5 все нормально!
вот пример:
1. Нажимаю на графике смену ТФ/символа с индикатора ChartSetSymbolPeriod! - происходит зависание на 10 секунд,
2. после этого эксперты деинициализируются (Эксперт с панелью , любой, просто графика)
3. Снова нажимаю на смену того же ТФ *(та же кнопка на графике) и все инициализируется.
Если эти действия делать с Эксперта (ChartSetSymbolPeriod) - то никаких проблем нет
Пример в видео.
Эксперт - меняет ТФ - никаких проблем.
Индикатор меняет ТФ - проблема с зависанием.
проверил несколько панелей демок - все тоже самое.
скорее всего это баг в мт4.
МТ5 билд 2596 от 10 сент. 2020 творит что-то непонятное.
Вполне себе корректно работающие индикаторы, скомпилированные этим билдом,
превращаются в какую-то ерунду, перестают считать правильно.
Это у меня одного такая лажа или есть еще ?