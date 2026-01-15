Ошибки, баги, вопросы - страница 2846

Первый раз столкнулся со столь долгой проверкой наличия новой беты.

2020.09.08 12:33:17.822 LiveUpdate      check for beta version
2020.09.08 12:33:35.436 LiveUpdate      you are using the latest version

18 секунд.


Всегда было так (быстро).

2020.09.08 07:56:01.873 LiveUpdate      check for beta version
2020.09.08 07:56:02.054 LiveUpdate      you are using the latest version


ЗЫ Теперь недоступно.

2020.09.08 14:44:19.782 LiveUpdate      check for beta version
2020.09.08 14:45:32.739 LiveUpdate      not available
 
Nelson Wanyama:

Build 2592


Really? What color scheme are they using?

и так сойдет! )))

Aleksey Vyazmikin:

Билд 2560 (x64)

Сегодня 07.09.2020 - получаю результат

Билд 2361 (x32)

Правильный результат выдает 2361, сегодня понедельник, баров за выходные нет, а билд 2560 учитывает виртуальные бары за выходные. Прошу исправить эту критическую неточность!

Для начала вставьте вывод промежуточных результатов и покажите что в них не так:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//---

  datetime Fp=0, Arr[];
  if(CopyTime(NULL, PERIOD_D1, iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0), 1+3, Arr)>0)
   {
    Fp=Arr[0];
    Print("PERIOD_CURRENT=", EnumToString(Period()));
    Print("iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)=", iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0));
    ArrayPrint(Arr);
   }
  Print("Fp=", TimeToString(Fp, TIME_DATE|TIME_MINUTES));

 }
//+------------------------------------------------------------------+

Вывод

        Chect_ITime (EURUSD,H1) PERIOD_CURRENT=PERIOD_H1
        Chect_ITime (EURUSD,H1) iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)=2020.09.09 12:00:00
        Chect_ITime (EURUSD,H1) 2020.09.04 00:00:00 2020.09.07 00:00:00 2020.09.08 00:00:00 2020.09.09 00:00:00
        Chect_ITime (EURUSD,H1) Fp=2020.09.04 00:00

Я не вижу здесь выходных дней

 
Rashid Umarov:

Для начала вставьте вывод промежуточных результатов и покажите что в них не так:

Вывод

Я не вижу здесь выходных дней

Проблема наблюдалась в понедельник, во вторник её уже не было!

Факт в том, что на разных терминалах скрипт показывал разное значение.

Поэтому тут либо ждать понедельника и пробовать воспроизвести, или симулировать понедельник - только как это лучше сделать?

Могу предположить, что проблема в том, что в выходные дни происходит дерганье событий каких то (сервером брокера) и индикаторы перестраиваются на чарте, хотя изменения в истории котировок нет. Может терминал учитывает эти события, если он включен в выходные дни, кэширует их, а потом сбрасывает спустя время или при переоткрытии?

 
Aleksey Vyazmikin:ние.

Поэтому тут либо ждать понедельника и пробовать воспроизвести, или симулировать понедельник - только как это лучше сделать?

Всегда старайтесь сначала вывести в лог все данные (если есть ошибка). Вы всё спрятали в своем коде.
 
Rashid Umarov:
Всегда старайтесь сначала вывести в лог все данные (если есть ошибка). Вы всё спрятали в своем коде.

Хорошо. Запрос был на минутных барах на фьючерсе Si-9.20

 
есть ли возможность из тестера узнать, что оптимизация закончилась? - или пользователь нажал кнопку стоп или закончились проходы оптимизации
 
Igor Makanu:
есть ли возможность из тестера узнать, что оптимизация закончилась? - или пользователь нажал кнопку стоп или закончились проходы оптимизации

OnTesterDeinit.

 

Ребята. 

Есть проблема в МТ4 (1280) с сменой символа или ТФ.


Если использовать смену ТФ и символа с эксперта - то все меняется быстро! 

Как только я использую дополнительный индикатор (нашел в инете) - при смене символа или ТФ терминал зависает на 10 секунд. 


Проверил с любыми панелями (своими чужими) и всегда результат один, при смене ТФ или символа - терминал подвисает на 10 секунд и !!! эксперт деинициализируется - т.е. не инициализируется заново. 


пример индикатора по смене ТФ прикрепил.  Также прикрепил найденную в инете панель информации (старая чужая)

Попробуйте с своими панелями.  



В МТ5 все нормально! 


вот пример:



1. Нажимаю на графике смену ТФ/символа  с индикатора ChartSetSymbolPeriod! - происходит зависание на 10 секунд, 

2.  после этого эксперты деинициализируются (Эксперт с панелью , любой, просто графика) 

3. Снова нажимаю на смену того же ТФ *(та же кнопка на графике) и все инициализируется. 




Если эти действия делать с Эксперта (ChartSetSymbolPeriod) - то никаких проблем нет



Пример в видео. 

Эксперт - меняет ТФ  - никаких проблем.

Индикатор меняет ТФ - проблема с зависанием.

 



проверил несколько панелей демок - все тоже самое. 

скорее всего это баг в мт4. 

 

МТ5 билд 2596 от 10 сент. 2020 творит что-то непонятное.

Вполне себе корректно работающие индикаторы, скомпилированные этим билдом,

превращаются в какую-то ерунду, перестают считать правильно.

Это у меня одного такая лажа или есть еще ?

