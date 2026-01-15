Ошибки, баги, вопросы - страница 2848

Vladimir Karputov:

Проверьте настройки самого графика: правый клик на графике и ... у Вас точно на графике нажата эта кнопка:

отожмите её.

нажата, но я отключаю отображение истории глобально для всего терминала. или получается что эта кнопка (автообновлении истории) ни на что не влияет, и на каждом новом графике нужно дополнительно отключать историю? это не логично.

 
Отожмите кнопку для данного текущего графика.
Отображение истории можно настраиваю отдельно и независимо для каждого графика
 
Dmi3:

Вот и у меня проблемы с работой функций доступа к таймсериям. Писал здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/349654

Это на последнем билде? Проблема, похоже, имеет одни корни с описанной мной.

 
Есть в МЕ какая-нибудь настройка для code-completion, типа "acceptSuggestionOnEnter=false" из VS? Очень достает, когда по Enter вместо перевода строки подставляется первая подсказка, которая обычно не к месту.
 
Dzmitry Mihdaliou:
Здравствуйте.  Изменил кредитное плечо с 1:2000 на 1:500. Почему в MQL5  плечи не изменились.

Возможно придется подождать сутки.

 

Недавно кто-то демонстрировал подсказку смещенную влево на половину экрана. Похоже, что довели все до логического завершения - теперь она полностью за пределами экрана

Разрешение экрана : 1024x768. Масштаб: 125%

 

Скрипт собирает информацию по всем запущенным советникам. Как узнать дату компиляции стороннего EX5?

Или его #description?

 
дата изменения файла или создания, что больше, winapi

никак

 
Andrei Trukhanovich:

дата изменения файла или создания, что больше, winapi

Часто эта дата является временем скачивания советника, а не его компиляции.

Есть два одноименных EX5. Какой из них свежее - не понять.

 
Ошибка при компиляции: 
class A {
        static int i; //
} a; //Error: unresolved static variable 'A::i'
int A::i; //(*)
а так: 
class A {
        static int i;
};
class B : A {
} b; //нормально
int A::i; //(*)

нормально. А какая принципиальная разница? И там и там строка (*) в самом конце.

Т.е. это не просто недоработка о которой нет смысла напоминать, а какая то скрытая ошибка

