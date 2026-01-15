Ошибки, баги, вопросы - страница 2848
Проверьте настройки самого графика: правый клик на графике и ... у Вас точно на графике нажата эта кнопка:
отожмите её.
нажата, но я отключаю отображение истории глобально для всего терминала. или получается что эта кнопка (автообновлении истории) ни на что не влияет, и на каждом новом графике нужно дополнительно отключать историю? это не логично.
Вот и у меня проблемы с работой функций доступа к таймсериям. Писал здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/349654
Это на последнем билде? Проблема, похоже, имеет одни корни с описанной мной.
Возможно придется подождать сутки.
Недавно кто-то демонстрировал подсказку смещенную влево на половину экрана. Похоже, что довели все до логического завершения - теперь она полностью за пределами экрана
Разрешение экрана : 1024x768. Масштаб: 125%
Скрипт собирает информацию по всем запущенным советникам. Как узнать дату компиляции стороннего EX5?
Или его #description?
дата изменения файла или создания, что больше, winapi
никак
дата изменения файла или создания, что больше, winapi
Часто эта дата является временем скачивания советника, а не его компиляции.
Есть два одноименных EX5. Какой из них свежее - не понять.
нормально. А какая принципиальная разница? И там и там строка (*) в самом конце.
Т.е. это не просто недоработка о которой нет смысла напоминать, а какая то скрытая ошибка