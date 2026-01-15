Ошибки, баги, вопросы - страница 2852
Для меня это уже крупно - глаза устают когда не всё перед ними, да и башкой крутить - читать неудобно.
А если на 2 строки тема то еще сложнее. Смена шрифта юзабильней.
Он уже давно есть. AdblockPlus.
Я себе настроил страницу так, что вижу только нужное.
с блокировщиками борются обычно скрытием некоторых популярных функций сайта, думаю и здесь это настанет. Хотя да, пока здесь адблок работает без проблем.
Красным не прочитаны\просмотрены. Синим «прочитаны»
ps; Я понял где вы не видите выделенности. Перейдите на форум и не возвращайтесь на главную страницу сайта.
Отдельная страница форума не удобна, т.к. там несколько разделов форума показываются по отдельности.
борются чтобы смотрели рекламу, здесь какая реклама? кому не нужны разделы скрыли, сайта нет в спамфильтрах блокировщика и врятли будет
у меня хоть и скрыты разделы, но в планшете все равно вижу полные варианты сайта и ничего не пропущу
урезка раздела форума с 1 страницы конечно беда, раньше по аватарке и кол-ву страниц можно было определять флудильню и прочие не интересные ветки, теперь надо вчитываться в кучу заголовков, в таком виде он стал менее привлекательным. и в этом плюс есть - больше времени на работу будет)
Для меня это уже крупно - глаза устают когда не всё перед ними, да и башкой крутить - читать неудобно.
:))) Не знал что у тебя стеклянные глаза………
Вот такие чудеса при работе на двух мониторах с разными разрешениями.
Подсказок IntelliSense не видно вообще
Не удаляются объекты с графика функцией ObjectDelete(...) у индикаторов при закрытом рынке.
ChartRedraw() вызываете? Может просто не обновляется изображение, пока цены не меняются.
Просьба как-то помечать прочитанные темы в этом месте.
После редизайна этого не стало.
