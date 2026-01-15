Ошибки, баги, вопросы - страница 2852

Artyom Trishkin:

Для меня это уже крупно - глаза устают когда не всё перед ними, да и башкой крутить - читать неудобно.

А если на 2 строки тема то еще сложнее. Смена шрифта юзабильней.

 
Denis Kirichenko:

Он уже давно есть. AdblockPlus.


Я себе настроил страницу так, что вижу только нужное.


с блокировщиками борются обычно скрытием некоторых популярных функций сайта, думаю и здесь это настанет. Хотя да, пока здесь адблок работает без проблем.

 
Alexey Viktorov:
Красным не прочитаны\просмотрены. Синим «прочитаны»


ps; Я понял где вы не видите выделенности. Перейдите на форум и не возвращайтесь на главную страницу сайта.

Отдельная страница форума не удобна, т.к. там несколько разделов форума показываются по отдельности.

 
Valeriy Yastremskiy:

с блокировщиками борются обычно скрытием некоторых популярных функций сайта, думаю и здесь это настанет. Хотя да, пока здесь адблок работает без проблем.

борются чтобы смотрели рекламу, здесь какая реклама? кому не нужны разделы скрыли, сайта нет в спамфильтрах блокировщика и врятли будет

у меня хоть и скрыты разделы, но в планшете все равно вижу полные варианты сайта и ничего не пропущу

урезка раздела форума с 1 страницы конечно беда, раньше по аватарке и кол-ву страниц можно было определять флудильню и прочие не интересные ветки, теперь надо вчитываться в кучу заголовков, в таком виде он стал менее привлекательным. и в этом плюс есть - больше времени на работу будет)

 
Artyom Trishkin:

Для меня это уже крупно - глаза устают когда не всё перед ними, да и башкой крутить - читать неудобно.

:))) Не знал что у тебя стеклянные глаза………

 

Вот такие чудеса при работе на двух мониторах с разными разрешениями.

Подсказок IntelliSense не видно вообще


 
Не удаляются объекты с графика функцией ObjectDelete(...) у индикаторов при закрытом рынке.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Не удаляются объекты с графика функцией ObjectDelete(...) у индикаторов при закрытом рынке.

ChartRedraw() вызываете? Может просто не обновляется изображение, пока цены не меняются.

 

Просьба как-то помечать прочитанные темы в этом месте.

После редизайна этого не стало.

 
fxsaber:

Просьба как-то помечать прочитанные темы в этом месте.

После редизайна этого не стало.

+++
